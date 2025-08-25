Полковник Виктор Баранец: Хотя ВСУ еще держат оборону в Донбассе, в битве за юго-восток готовится перелом - 25.08.2025 Украина.ру
Полковник Виктор Баранец: Хотя ВСУ еще держат оборону в Донбассе, в битве за юго-восток готовится перелом
Полковник Виктор Баранец: Хотя ВСУ еще держат оборону в Донбассе, в битве за юго-восток готовится перелом - 25.08.2025 Украина.ру
Полковник Виктор Баранец: Хотя ВСУ еще держат оборону в Донбассе, в битве за юго-восток готовится перелом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-08-25T17:51
2025-08-25T17:51
Где бы сегодня ни дралась наша армия, красные стрелочки нашего наступления все равно нацелены на Краматорск и Славянск. Эта агломерация – наша стратегическая цель.Что касается боев в Донбассе, то у нашей армии есть колоссальный опыт сдерживания ВСУ, которые пытаются заткнуть дыры в обороне. Причем противник затыкает ее, посылая на фронт не только пацанов, но и дедов из территориальной обороны. Уже доходит до того, что в окопы провинившихся сотрудников военкоматов. Там уже страшилка ходит: "не наловишь мобилизованных – сам поедешь умирать".В чем там стратегическая цель для нас? Главное – не дать противнику закрыть участки нашего прорыва, где у нас намечается успех. Это аксиома любого удачного наступления. Если же наступление неудачное, противник эти участки прорыва заткнет.Повторюсь, наша задача сейчас – не дать киевскому режиму это сделать и заставить украинский фронт на этом участке посыпаться.Я не принадлежу к экспертам, которые утверждают, что весь украинский фронт вот-вот рухнет. Давайте смотреть правда в глаза. Враг упорно сопротивляется, подбрасывая резервы с относительно тихих направлений. Но я все же надеюсь, что намечается стратегический перелом в битве за весь юго-восток Украины.Даже люто ненавидящие нас западные СМИ сквозь зубы признают успехи ВС РФ, которые выражаются в количестве освобожденных населенных пунктов. Были недели, когда мы взяли под контроль десять деревень. Такого темпа продвижения у нас не было еще за все время СВО.
Полковник Виктор Баранец: Хотя ВСУ еще держат оборону в Донбассе, в битве за юго-восток готовится перелом

17:51 25.08.2025
 
Денис Рудометов
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Где бы сегодня ни дралась наша армия, красные стрелочки нашего наступления все равно нацелены на Краматорск и Славянск. Эта агломерация – наша стратегическая цель.
Что касается боев в Донбассе, то у нашей армии есть колоссальный опыт сдерживания ВСУ, которые пытаются заткнуть дыры в обороне. Причем противник затыкает ее, посылая на фронт не только пацанов, но и дедов из территориальной обороны. Уже доходит до того, что в окопы провинившихся сотрудников военкоматов. Там уже страшилка ходит: "не наловишь мобилизованных – сам поедешь умирать".
В чем там стратегическая цель для нас? Главное – не дать противнику закрыть участки нашего прорыва, где у нас намечается успех. Это аксиома любого удачного наступления. Если же наступление неудачное, противник эти участки прорыва заткнет.
Повторюсь, наша задача сейчас – не дать киевскому режиму это сделать и заставить украинский фронт на этом участке посыпаться.
Я не принадлежу к экспертам, которые утверждают, что весь украинский фронт вот-вот рухнет. Давайте смотреть правда в глаза. Враг упорно сопротивляется, подбрасывая резервы с относительно тихих направлений. Но я все же надеюсь, что намечается стратегический перелом в битве за весь юго-восток Украины.
Даже люто ненавидящие нас западные СМИ сквозь зубы признают успехи ВС РФ, которые выражаются в количестве освобожденных населенных пунктов. Были недели, когда мы взяли под контроль десять деревень. Такого темпа продвижения у нас не было еще за все время СВО.
