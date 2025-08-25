https://ukraina.ru/20250825/polkovnik-viktor-baranets-khotya-vsu-esche-derzhat-oboronu-v-donbasse-v-bitve-za-yugo-vostok-gotovitsya-1067628243.html

Полковник Виктор Баранец: Хотя ВСУ еще держат оборону в Донбассе, в битве за юго-восток готовится перелом

Полковник Виктор Баранец: Хотя ВСУ еще держат оборону в Донбассе, в битве за юго-восток готовится перелом - 25.08.2025 Украина.ру

Полковник Виктор Баранец: Хотя ВСУ еще держат оборону в Донбассе, в битве за юго-восток готовится перелом

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-08-25T17:51

2025-08-25T17:51

2025-08-25T17:51

эксклюзив

сво

россия

донбасс

краматорск

виктор баранец

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061753668_5:0:3020:1696_1920x0_80_0_0_d2b04a4cec42ad097a0aed047bf9cb82.jpg

Где бы сегодня ни дралась наша армия, красные стрелочки нашего наступления все равно нацелены на Краматорск и Славянск. Эта агломерация – наша стратегическая цель.Что касается боев в Донбассе, то у нашей армии есть колоссальный опыт сдерживания ВСУ, которые пытаются заткнуть дыры в обороне. Причем противник затыкает ее, посылая на фронт не только пацанов, но и дедов из территориальной обороны. Уже доходит до того, что в окопы провинившихся сотрудников военкоматов. Там уже страшилка ходит: "не наловишь мобилизованных – сам поедешь умирать".В чем там стратегическая цель для нас? Главное – не дать противнику закрыть участки нашего прорыва, где у нас намечается успех. Это аксиома любого удачного наступления. Если же наступление неудачное, противник эти участки прорыва заткнет.Повторюсь, наша задача сейчас – не дать киевскому режиму это сделать и заставить украинский фронт на этом участке посыпаться.Я не принадлежу к экспертам, которые утверждают, что весь украинский фронт вот-вот рухнет. Давайте смотреть правда в глаза. Враг упорно сопротивляется, подбрасывая резервы с относительно тихих направлений. Но я все же надеюсь, что намечается стратегический перелом в битве за весь юго-восток Украины.Даже люто ненавидящие нас западные СМИ сквозь зубы признают успехи ВС РФ, которые выражаются в количестве освобожденных населенных пунктов. Были недели, когда мы взяли под контроль десять деревень. Такого темпа продвижения у нас не было еще за все время СВО.

https://ukraina.ru/20250821/1067409062.html

россия

донбасс

краматорск

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

эксклюзив, сво, россия, донбасс, краматорск, виктор баранец, вооруженные силы украины, украина