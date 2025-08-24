"Фронтовая редакция": готовится новый документальный проект о военкорах - 24.08.2025 Украина.ру
"Фронтовая редакция": готовится новый документальный проект о военкорах
"Фронтовая редакция": готовится новый документальный проект о военкорах
Новый документальный проект "Фронтовая редакция" о героях военной журналистики раскрывает подвиг советских военных корреспондентов.
2025-08-24T14:26
2025-08-24T14:32
"Фронтовая редакция": готовится новый документальный проект о военкорах

14:26 24.08.2025 (обновлено: 14:32 24.08.2025)
 
Новый документальный проект "Фронтовая редакция" о героях военной журналистики раскрывает подвиг советских военных корреспондентов.
Осенью на экранах страны оживут истории фронтовых журналистов. Документальный цикл "Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны" раскрывает подвиг советских военных корреспондентов, работавших как на передовой, так и в тылу ради Победы.
Их репортажи и фотографии не были парадной хроникой.
Они рассказывали о войне без прикрас - с окопами, дымом, лицами солдат и мирных жителей. Они печатали газеты в землянках, писали на клочках бумаги, снимали там, где каждый шаг мог стать последним. Они знали: строка в газете может быть не менее весомой, чем снаряд на передовой.
Съёмки цикла проходят в ключевых для истории Победы городах. Работа ведётся в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Волгограде, Курске, Мариуполе и Луганске. Особое внимание уделено работе партизанских корреспондентов, фронтовых фотографов и кинооператоров.
К проекту присоединились известные военкоры - Александр Коц, Александр Симонов, Григорий Кубатьян, Елена Соколова и другие. Таким образом подчеркивается преемственность профессии.
В цикле представлены истории Аркадия Гайдара, Михаила Матусовского, Евгения Долматовского, Андрея Платонова, Константина Симонова и других.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, о тех, кто стал голосом фронта. Военные корреспонденты, рискуя жизнью, документировали подвиги солдат, передавали их истории семьям и будущим поколениям.
Команда проекта стремится собрать и систематизировать эти материалы, сделать их доступными широкой аудитории. Ведётся масштабная работа с архивами - исследуются документы, письма, редкие фотографии, чтобы создать обширную базу знаний для исследователей и всех, кто интересуется историей отечественной журналистики.
Вся собранная информация будет представлена для свободного доступа на специальном сайте проекта — военкоры.рф.
Проект поможет по-новому взглянуть на роль военных журналистов, показать их значимость и подчеркнуть важность сохранения исторической памяти. Это вклад в патриотическое воспитание, просвещение молодёжи и сохранение исторической правды.
После премьеры документальный цикл будет показан школьникам и студентам в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Иванове, Воронеже и Луганске. Просмотры будут сопровождаться обсуждениями с участием современных военкоров.
Участники мероприятий получат бесплатный экземпляр тематического выпуска журнала "Русский военкор" с уникальными фотографиями, очерками и архивными материалами. Специальный тираж (500 экземпляров) предназначен для библиотек, музеев, школ и военных подразделений.
"Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны" — просветительский проект, цель которого — систематизировать и популяризировать информацию о советских военных корреспондентах времён Великой Отечественной войны, сохранить память о журналистах-фронтовиках и передать знания о их подвигах будущим поколениям.
Сайт проекта: военкоры.рф
Дзен-канал: https://dzen.ru/frontovayaredakciya
Telegram-канал: https://t.me/FrontovayaRedakciya
Контакт для связи: FrontovayaRedakciya@yandex.ru
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
