"Фронтовая редакция": готовится новый документальный проект о военкорах

"Фронтовая редакция": готовится новый документальный проект о военкорах - 24.08.2025 Украина.ру

"Фронтовая редакция": готовится новый документальный проект о военкорах

Новый документальный проект "Фронтовая редакция" о героях военной журналистики раскрывает подвиг советских военных корреспондентов.

2025-08-24T14:26

2025-08-24T14:26

2025-08-24T14:32

Осенью на экранах страны оживут истории фронтовых журналистов. Документальный цикл "Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны" раскрывает подвиг советских военных корреспондентов, работавших как на передовой, так и в тылу ради Победы. Их репортажи и фотографии не были парадной хроникой.Они рассказывали о войне без прикрас - с окопами, дымом, лицами солдат и мирных жителей. Они печатали газеты в землянках, писали на клочках бумаги, снимали там, где каждый шаг мог стать последним. Они знали: строка в газете может быть не менее весомой, чем снаряд на передовой.Съёмки цикла проходят в ключевых для истории Победы городах. Работа ведётся в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Волгограде, Курске, Мариуполе и Луганске. Особое внимание уделено работе партизанских корреспондентов, фронтовых фотографов и кинооператоров. К проекту присоединились известные военкоры - Александр Коц, Александр Симонов, Григорий Кубатьян, Елена Соколова и другие. Таким образом подчеркивается преемственность профессии. В цикле представлены истории Аркадия Гайдара, Михаила Матусовского, Евгения Долматовского, Андрея Платонова, Константина Симонова и других.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, о тех, кто стал голосом фронта. Военные корреспонденты, рискуя жизнью, документировали подвиги солдат, передавали их истории семьям и будущим поколениям. Команда проекта стремится собрать и систематизировать эти материалы, сделать их доступными широкой аудитории. Ведётся масштабная работа с архивами - исследуются документы, письма, редкие фотографии, чтобы создать обширную базу знаний для исследователей и всех, кто интересуется историей отечественной журналистики.Вся собранная информация будет представлена для свободного доступа на специальном сайте проекта — военкоры.рф.Проект поможет по-новому взглянуть на роль военных журналистов, показать их значимость и подчеркнуть важность сохранения исторической памяти. Это вклад в патриотическое воспитание, просвещение молодёжи и сохранение исторической правды.После премьеры документальный цикл будет показан школьникам и студентам в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Иванове, Воронеже и Луганске. Просмотры будут сопровождаться обсуждениями с участием современных военкоров.Участники мероприятий получат бесплатный экземпляр тематического выпуска журнала "Русский военкор" с уникальными фотографиями, очерками и архивными материалами. Специальный тираж (500 экземпляров) предназначен для библиотек, музеев, школ и военных подразделений."Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны" — просветительский проект, цель которого — систематизировать и популяризировать информацию о советских военных корреспондентах времён Великой Отечественной войны, сохранить память о журналистах-фронтовиках и передать знания о их подвигах будущим поколениям.Сайт проекта: военкоры.рф Дзен-канал: https://dzen.ru/frontovayaredakciyaTelegram-канал: https://t.me/FrontovayaRedakciyaКонтакт для связи: FrontovayaRedakciya@yandex.ruСледите за новостями на сайте Украина.ру.

