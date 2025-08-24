"На такие условия мы не пойдем": Анпилогов о несовместимости позиций сторон на переговорах
Позиции Украины и Евросоюза на возможных переговорах с Россией являются абсолютно несовместимыми с минимальными требованиями российской стороны. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Анпилогов уверен: "Позиции Украины с Европой несовместимы даже с минимальными требованиями России". Он подчеркнул, что "Россия сразу заявила, что эти минимальные требования не подлежат пересмотру".
Эксперт процитировал позицию российской дипломатии: "Мы не выдвигаем каких-то запредельных условий, которые выглядели бы смешно и закрывали бы возможности для политического урегулирования".
Анпилогов привел примеры нереалистичных требований: "Что требует Украина? Репарации. Что требует Евросоюз? Внести в российскую конституцию положение, запрещающее вести боевые действия даже для защиты национальных интересов. Это же смешно".
Военный аналитик заключил, что "мы на такие условия не пойдем и будем применять силу для улучшения переговорных позиций".
