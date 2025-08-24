"На такие условия мы не пойдем": Анпилогов о несовместимости позиций сторон на переговорах - 24.08.2025 Украина.ру
"На такие условия мы не пойдем": Анпилогов о несовместимости позиций сторон на переговорах
Позиции Украины и Евросоюза на возможных переговорах с Россией являются абсолютно несовместимыми с минимальными требованиями российской стороны. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Анпилогов уверен: "Позиции Украины с Европой несовместимы даже с минимальными требованиями России". Он подчеркнул, что "Россия сразу заявила, что эти минимальные требования не подлежат пересмотру".Эксперт процитировал позицию российской дипломатии: "Мы не выдвигаем каких-то запредельных условий, которые выглядели бы смешно и закрывали бы возможности для политического урегулирования".Анпилогов привел примеры нереалистичных требований: "Что требует Украина? Репарации. Что требует Евросоюз? Внести в российскую конституцию положение, запрещающее вести боевые действия даже для защиты национальных интересов. Это же смешно".Военный аналитик заключил, что "мы на такие условия не пойдем и будем применять силу для улучшения переговорных позиций".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру.
06:30 24.08.2025
 
Позиции Украины и Евросоюза на возможных переговорах с Россией являются абсолютно несовместимыми с минимальными требованиями российской стороны. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Анпилогов уверен: "Позиции Украины с Европой несовместимы даже с минимальными требованиями России". Он подчеркнул, что "Россия сразу заявила, что эти минимальные требования не подлежат пересмотру".
Эксперт процитировал позицию российской дипломатии: "Мы не выдвигаем каких-то запредельных условий, которые выглядели бы смешно и закрывали бы возможности для политического урегулирования".
Анпилогов привел примеры нереалистичных требований: "Что требует Украина? Репарации. Что требует Евросоюз? Внести в российскую конституцию положение, запрещающее вести боевые действия даже для защиты национальных интересов. Это же смешно".
Военный аналитик заключил, что "мы на такие условия не пойдем и будем применять силу для улучшения переговорных позиций".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру.
22 августа, 19:30
Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с РоссиейДля Украины США важны в качестве серьёзной силы, на которую можно опираться, потому что через Трампа они транслируют Путину свои условия заключения мира. Они используют Трампа как дипломатического посредника, забрасывая свои инициативы в Россию. Это один из механизмов для давления на Россию, поэтому выступать против США на Украине не получается.
