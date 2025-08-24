https://ukraina.ru/20250824/na-takie-usloviya-my-ne-poydem-anpilogov-o-nesovmestimosti-pozitsiy-storon-na-peregovorakh-1067483290.html

"На такие условия мы не пойдем": Анпилогов о несовместимости позиций сторон на переговорах

"На такие условия мы не пойдем": Анпилогов о несовместимости позиций сторон на переговорах - 24.08.2025 Украина.ру

"На такие условия мы не пойдем": Анпилогов о несовместимости позиций сторон на переговорах

Позиции Украины и Евросоюза на возможных переговорах с Россией являются абсолютно несовместимыми с минимальными требованиями российской стороны. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2025-08-24T06:30

2025-08-24T06:30

2025-08-24T06:30

новости

украина

россия

алексей анпилогов

украина.ру

ес

европа

новости о переговорах россии и украины

переговоры

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067281513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a87e68b723911728233b210df890e0d.jpg

Анпилогов уверен: "Позиции Украины с Европой несовместимы даже с минимальными требованиями России". Он подчеркнул, что "Россия сразу заявила, что эти минимальные требования не подлежат пересмотру".Эксперт процитировал позицию российской дипломатии: "Мы не выдвигаем каких-то запредельных условий, которые выглядели бы смешно и закрывали бы возможности для политического урегулирования".Анпилогов привел примеры нереалистичных требований: "Что требует Украина? Репарации. Что требует Евросоюз? Внести в российскую конституцию положение, запрещающее вести боевые действия даже для защиты национальных интересов. Это же смешно".Военный аналитик заключил, что "мы на такие условия не пойдем и будем применять силу для улучшения переговорных позиций".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250822/rostislav-ischenko-ukraina-ispolzuet-trampa-kak-posrednika-chtoby-torgovatsya-s-rossiey-1067466281.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, алексей анпилогов, украина.ру, ес, европа, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, сво, главные новости