Антироссийская кампания в Армении и курс Еревана на ЕС: причины и последствия
В Армении разворачивается антироссийская кампания – в инфополе раскручивают тему того, что Москва якобы вмешивается в парламентские выборы, запланированные в республике на 7 июня. Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин.
По его словам, вмешательством в предстоящие выборы занят как раз Евросоюз, чьи представители находятся в Ереване. Помимо этого, прозвучало очередное предупреждение – Армении следовало бы наконец определиться с позицией относительно членства в Евразийском экономическом союзе или ЕС.
Политолог и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что выбор Ереван сделал уже давно. Их ориентация на Евросоюз – дело непорядочное, но логичное. За такой выбор, как и на Украине, будет страдать народ.
