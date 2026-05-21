"Можем бить по центрам принятия решений": полковник запаса — о целях для ядерного удара

Тактическое ядерное оружие предназначено для поражения скоплений войск, мостов и командных пунктов, а более мощные боеприпасы — для промышленных объектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский

2026-05-21T12:01

Журналист поинтересовался, куда в случае серьезной угрозы Россия может нанести удар тактическим и стратегическим ядерным оружием — по самим войскам, по тыловым базам или по экономически значимым городам. Эксперт пояснил, что всё зависит от мощности боеприпасов."ТЯО предназначено для поражения скоплений живой силы и техники противника, мостов, командных пунктов. Эти боеприпасы до 20 килотонн. Если мощность выше, то им уже можно бить промышленные объекты", — заявил Тиханский.По словам эксперта, сейчас грань между тактическим и стратегическим оружием стирается. Запад считает тактическими боеприпасы до 100 килотонн, но их номенклатура бедна — в основном крылатые ракеты и бомбы. "А у нас эта номенклатура еще с советских времен намного шире. У нас даже 152-мм артиллерией бить можно", — подчеркнул собеседник Украина.ру."Так что цели для поражения могут быть как прифронтовые, так и тыловые. Причем мы можем бить не только по промышленным объектам, но и по центрам принятия решений", — резюмировал Алекандр Тиханский.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Также материал по теме — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.

