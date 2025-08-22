"Не до ордена. Была бы Родина". Харьковский поэт Михаил Кульчицкий - 17.08.2025 Украина.ру
История
История
"Не до ордена. Была бы Родина". Харьковский поэт Михаил Кульчицкий
"Не до ордена. Была бы Родина". Харьковский поэт Михаил Кульчицкий
Сто лет назад, 22 августа 1919 года в Харькове родился Михаил Валентинович Кульчицкий, которого считали надеждой русской поэзии. Он прожил всего 23 года, но до сих пор его издают и цитируют
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102470/23/1024702323_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_ca09418d7517bb52d857e176244bf36b.jpg
В то время в городе хозяйничала Добровольческая армия. Родился будущий поэт в уважаемой семье: его бабушка по отцу, Евгения Федоровна Цвейгер, была певицей и актрисой. В Харькове играла в театре Сарматова, после революции – в Народном театре (Театр Дома рабочих металлистов). Она состояла в родстве с поэтом Афанасием Фетом (Шеншиным)."Бабушка посещала его в Орловской губернии, – рассказывала о бабушке Олеся (Ольга) Валентиновна, сестра поэта, – но дружбы у них как-то не получилось… Окончила Одесскую консерваторию по классу вокала, полюбила Михаила Васильевича, деда моего, за которого и вышла замуж. Дед был казацкого рода, хотя корни тянутся из Польши. А прадед наш — храбрый казак Василий воевал с турками и принимал участие в освоении Кавказа. Из военных походов он привез себе жену — грузинскую княжну. Жили они с тремя сыновьями в Киеве. Один из них, Михаил, и был нашим дедом".Сам поэт в своей "Дословной родословной" писал так:"Мое родословное древо другое —я темнейший грузинскийкнязь(…)Я немного скрывал этовсе года,что я актрисою-бабушкой немец.Но я не тогда,а теперь и всегдасчитаю себя лишь по внуку:шарземец".К словам Ольги и Михаила Кульчицких можно добавить лишь то, что они происходили из дворян Херсонской губернии. А также главное – рассказ о судьбе их любимого отца, Валентина Михайловича (1880-1942), героя Русско-японской войны и Первой мировой. 3 июня 1900 года Валентин Кульчицкий вступил в армию "рядовым на правах вольноопределяющегося 2-го разряда". За одну из разведок во время Русско-японской войны в ноябре 1905 года он получил первую боевую награду – Георгиевский крест 4-й степени. К концу службы был полным кавалером четырёх Георгиев – орденов, которыми награждали за исключительную личную храбрость.Затем он был произведён в офицеры и дослужился до ротмистра. В Первую мировую войну 1914 года Кульчицкому довелось служить под командованием генерала Брусилова. На фронте Валентин Михайлович начал вести дневник, страницы которого вошли в изданные им позже рассказы о войне. Кульчицкий – также автор двух поэтических сборников. "Отклики души в минуты вдохновения" изданы в 1906-м в Твери, а "Росинки поэзии" — в 1912-м в Харькове. В 1917 году Валентин Михайлович женился на Дарье Андреевне Яструбинской.Поэт Борис Слуцкий, близкий друг Михаила Кульчицкого, вспоминал:"Давным-давно в Харькове на Грековской улице в темноватой, уставленной старинной мебелью квартире Кульчицких Миша показывал мне несколько тоненьких книжиц отца. Среди них были стихи – они, кстати говоря, описаны в известном библиографическом томе Тарасенкова (Русские поэты ХХ века: 1900-1955). Было и несколько брошюр об армии, о морали военного человека, офицера, гвардейца. Мы с удивлением вычитали из брошюр полемику с Короленко: В.М. Кульчицкий отстаивал необходимость в офицерской среде дуэлей. В.Г. Короленко зло и убедительно его оспаривал".Но главной книгой В.М. Кульчицкого стали "Советы молодому офицеру", где в виде афоризмов были изложены "даже сейчас, а может быть, именно сейчас не устаревшие истины и правила поведения на службе и в быту", – считала Ольга Валентиновна. Несколько раз переизданная, книга стала основой принятого в армии кодекса чести русского офицера. Именно её цитировала в войну "Красная Звезда" в конце 1943 года, когда ни Валентина, ни Михаила Кульчицких уже не было в живых.После революции В. Кульчицкий получил юридическое образование и стал работать юрисконсультом. Семья жила в Захарьковской части, на улице Грековской, почти ежегодно страдавшей от паводков. Миша по Гимназической набережной ходил сначала в 1-ю, а потом в 30-ю школу (и здание, и номер школы сохранились по сей день), где до него получали образование писатели Израиль Меттер и Эммануил Казакевич.Литературовед Лев Аннинский пишет:"В 1933 году отец арестован за сокрытие дворянского происхождения, каковое (сокрытие) объяснил следователям так: революция отменила сословия, и он просто не придал значения странным пунктам анкеты. При всей внешней верноподданности такой довод отдавал тонкой издёвкой, и арестанта отправили на Беломорканал, а затем в ссылку, куда к нему на свидание допустили со временем и сына. Сын вывез из поездки поэтически изваянный карельский пейзаж, стихотворение появилось в журнале "Пионер", и это стало первой публикацией Михаила Кульчицкого".Вот сюжет стихотворения Кульчицкого 1939 года: два приятеля пьют вино, рассуждают об Александре Грине. Ночь. Звонок в дверь. Хозяин выходит в прихожую. В дверях почтальон с посылкой из лагеря от старика-отца. "Посылка эта стоила не больше, чем на полу разлитое вино". В посылке – письмо с провинциальными вопросами и пожеланиями. Сын не знает, куда ему деться от стыда перед приятелем, куда спрятать "заштопанные стариком перчатки". Стихотворение обрывается так:"Приятель вышел, будто прикурить,и плакал, плакал на чужой площадке".Освободили Валентина Михайловича в 1936 году "за отсутствием состава преступления", но "проживать в больших городах" ему не разрешалось. Он снял комнату в соседнем Белгороде. Уже в 1937 году всё-таки вернулся в Харьков, а в 1938-м снова работал юрисконсультом. И так до самой войны. По свидетельству Петра Горелика, друга Михаила Кульчицкого, "арест отца помешал Михаилу поступить после школы в военное училище. Это была одна из трагедий его жизни".Михаил вскоре после открытия Дворца пионеров, стал ходить на литературный кружок, который вел Григорий Александрович Гельфандбейн. Там они и подружились с Борисом Слуцким. По словам руководителя кружка, Миша был самым ярким и талантливым, а Боря больше всех читал книги.Поработав после окончания школы чертежником на ХТЗ, Михаил поступил в Харьковский университет, а затем перевелся в литинститут им. Горького в Москву, где они вместе со Слуцким учились в семинаре Ильи Сельвинского.Михаил был убежденным сторонником коммунизма. Вот, например:"И пусть тогдана язык людейвсепонятный —как слава,всепонятый снова,попадетмоерусское до костей,моесоветское до корней,мое украинское тихое слово…"Или другая цитата:"Мы запретим декретом СовнаркомаКропать о Родине продажные стишки".В 1941 году Михаил уходит на фронт рядовым в один из истребительных батальонов. Он всё же стал офицером – по ускоренной программе закончил Московское пулемётно-миномётное училище. В звании младшего лейтенанта 26 декабря 1942 года был направлен на Сталинградский фронт. В тот же день Кульчицкий пишет единственное за войну стихотворение, которое прощальной метой остается в русской лирике."Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!Что? Пули в каску безопасней капель?И всадники проносятся — от свистаВертящихся пропеллерами сабель?Я раньше думал: "лейтенант"Звучит "налейте нам",И, зная топографию,Он топает по гравию.Война ж совсем не фейерверк,А просто – трудная работа,Когда – черна от пота – вверхСкользит по пахоте пехота.Марш! И глина в чавкающем топотеДо костей мозга промерзших ногНаворачивается на чоботыВесом хлеба в месячный паек.На бойцах и пуговицы вродеЧешуи тяжелых орденов:Не до ордена. Была бы Родина.С ежедневными Бородино".Семья в это время находилась в оккупированном Харькове. 25 августа 1942 года Валентин Михайлович попал в облаву, а затем в тюрьму."В первых числах декабря Дарья Андреевна (мать Михаила) узнала, что Валентин Михайлович заболел сыпным тифом и переведен в Николаевскую больницу, расположенную далеко за городом, – рассказывала о том периоде Лилия Неменова. – Дарье Андреевне удалось добраться до больницы, передать немного еды. Сквозь давно не мытые стёкла она с трудом разглядела мужа. Он улыбнулся, махнул ей рукой, и это была последняя улыбка, которую ей суждено было увидеть на родном лице…10 декабря мать и дочь везли на санях пятнадцать километров тело Валентина Михайловича на кладбище… Перед тем как опустить тело в могилу, Оля приподняла простыню – проститься – и содрогнулась: грудь, шея, лицо были сине-багровыми от побоев".Михаил об этом так и не узнал.Он был убит под селом Трембачёво Ворошиловоградской (Луганской) области 19 января 1943 года, наступая в сторону родного Харькова."С такими лицами в наше время погибают", – вспоминал о Михаиле Кульчицком другой поэт-фронтовик Давид Самойлов. Слухи, что Михаил не погиб, а спасся, ходили еще долго. Слуцкий, имевший в СМЕРШе "некоторые возможности", наводил справки. Потом смирился:"И я, как собака, воюНад бедной твоей головою…"
"Не до ордена. Была бы Родина". Харьковский поэт Михаил Кульчицкий

Михаил Кульчицкий
Сто лет назад, 22 августа 1919 года в Харькове родился Михаил Валентинович Кульчицкий, которого считали надеждой русской поэзии. Он прожил всего 23 года, но до сих пор его издают и цитируют
В то время в городе хозяйничала Добровольческая армия. Родился будущий поэт в уважаемой семье: его бабушка по отцу, Евгения Федоровна Цвейгер, была певицей и актрисой. В Харькове играла в театре Сарматова, после революции – в Народном театре (Театр Дома рабочих металлистов). Она состояла в родстве с поэтом Афанасием Фетом (Шеншиным).
"Бабушка посещала его в Орловской губернии, – рассказывала о бабушке Олеся (Ольга) Валентиновна, сестра поэта, – но дружбы у них как-то не получилось… Окончила Одесскую консерваторию по классу вокала, полюбила Михаила Васильевича, деда моего, за которого и вышла замуж. Дед был казацкого рода, хотя корни тянутся из Польши. А прадед наш — храбрый казак Василий воевал с турками и принимал участие в освоении Кавказа. Из военных походов он привез себе жену — грузинскую княжну. Жили они с тремя сыновьями в Киеве. Один из них, Михаил, и был нашим дедом".
Сам поэт в своей "Дословной родословной" писал так:
"Мое родословное древо другое —
я темнейший грузинский
князь
(…)
Я немного скрывал это
все года,
что я актрисою-бабушкой немец.
Но я не тогда,
а теперь и всегда
считаю себя лишь по внуку:
шарземец".
Поэт Борис Абрамович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
8 мая 2024, 16:00История
Поэт Борис Слуцкий: "я вырос на большом базаре в Харькове"Поэт Борис Абрамович Слуцкий родился в Славянске 7 мая 1919 года. Происхождение его было не пролетарское (отец — торговый работник), а в послевоенное время — ещё и еврейское (двоюродный брат возглавлял израильскую разведку и МОССАД). Это, однако, компенсировалось тем, что он был одним из самых убеждённых коммунистов в советской литературе
К словам Ольги и Михаила Кульчицких можно добавить лишь то, что они происходили из дворян Херсонской губернии. А также главное – рассказ о судьбе их любимого отца, Валентина Михайловича (1880-1942), героя Русско-японской войны и Первой мировой. 3 июня 1900 года Валентин Кульчицкий вступил в армию "рядовым на правах вольноопределяющегося 2-го разряда". За одну из разведок во время Русско-японской войны в ноябре 1905 года он получил первую боевую награду – Георгиевский крест 4-й степени. К концу службы был полным кавалером четырёх Георгиев – орденов, которыми награждали за исключительную личную храбрость.
Затем он был произведён в офицеры и дослужился до ротмистра. В Первую мировую войну 1914 года Кульчицкому довелось служить под командованием генерала Брусилова. На фронте Валентин Михайлович начал вести дневник, страницы которого вошли в изданные им позже рассказы о войне. Кульчицкий – также автор двух поэтических сборников. "Отклики души в минуты вдохновения" изданы в 1906-м в Твери, а "Росинки поэзии" — в 1912-м в Харькове. В 1917 году Валентин Михайлович женился на Дарье Андреевне Яструбинской.
Поэт Борис Слуцкий, близкий друг Михаила Кульчицкого, вспоминал:
"Давным-давно в Харькове на Грековской улице в темноватой, уставленной старинной мебелью квартире Кульчицких Миша показывал мне несколько тоненьких книжиц отца. Среди них были стихи – они, кстати говоря, описаны в известном библиографическом томе Тарасенкова (Русские поэты ХХ века: 1900-1955). Было и несколько брошюр об армии, о морали военного человека, офицера, гвардейца. Мы с удивлением вычитали из брошюр полемику с Короленко: В.М. Кульчицкий отстаивал необходимость в офицерской среде дуэлей. В.Г. Короленко зло и убедительно его оспаривал".
Но главной книгой В.М. Кульчицкого стали "Советы молодому офицеру", где в виде афоризмов были изложены "даже сейчас, а может быть, именно сейчас не устаревшие истины и правила поведения на службе и в быту", – считала Ольга Валентиновна. Несколько раз переизданная, книга стала основой принятого в армии кодекса чести русского офицера. Именно её цитировала в войну "Красная Звезда" в конце 1943 года, когда ни Валентина, ни Михаила Кульчицких уже не было в живых.
12 ноября 2019, 17:22
Уроки основания Харькова. Первая столица может сохранить себя лишь вдали от безумия КиеваУкраинские учебники истории очень любят подчёркивать, что Харьков основали украинцы-переселенцы в середине XVII века, но мало акцентируют, почему украинцы были вынуждены переселяться под руку Московского государя
После революции В. Кульчицкий получил юридическое образование и стал работать юрисконсультом. Семья жила в Захарьковской части, на улице Грековской, почти ежегодно страдавшей от паводков. Миша по Гимназической набережной ходил сначала в 1-ю, а потом в 30-ю школу (и здание, и номер школы сохранились по сей день), где до него получали образование писатели Израиль Меттер и Эммануил Казакевич.
Литературовед Лев Аннинский пишет:
"В 1933 году отец арестован за сокрытие дворянского происхождения, каковое (сокрытие) объяснил следователям так: революция отменила сословия, и он просто не придал значения странным пунктам анкеты. При всей внешней верноподданности такой довод отдавал тонкой издёвкой, и арестанта отправили на Беломорканал, а затем в ссылку, куда к нему на свидание допустили со временем и сына. Сын вывез из поездки поэтически изваянный карельский пейзаж, стихотворение появилось в журнале "Пионер", и это стало первой публикацией Михаила Кульчицкого".
Вот сюжет стихотворения Кульчицкого 1939 года: два приятеля пьют вино, рассуждают об Александре Грине. Ночь. Звонок в дверь. Хозяин выходит в прихожую. В дверях почтальон с посылкой из лагеря от старика-отца. "Посылка эта стоила не больше, чем на полу разлитое вино". В посылке – письмо с провинциальными вопросами и пожеланиями. Сын не знает, куда ему деться от стыда перед приятелем, куда спрятать "заштопанные стариком перчатки". Стихотворение обрывается так:
"Приятель вышел, будто прикурить,
и плакал, плакал на чужой площадке".
- РИА Новости, 1920, 12.11.2023
12 ноября 2023, 18:00История
Взрослое детство Людмилы ГурченкоПожалуй, самая знаменитая харьковчанка всех времён и народов – звезда советского кино Людмила Марковна Гурченко, родившаяся 12 ноября 1935 года. Она уехала покорять Москву из родного Харькова, который ещё долго напоминал о себе трудно изживаемым диалектом и детскими воспоминаниями, отнюдь не только радужными. Поколение её сверстников взрослело рано
Освободили Валентина Михайловича в 1936 году "за отсутствием состава преступления", но "проживать в больших городах" ему не разрешалось. Он снял комнату в соседнем Белгороде. Уже в 1937 году всё-таки вернулся в Харьков, а в 1938-м снова работал юрисконсультом. И так до самой войны. По свидетельству Петра Горелика, друга Михаила Кульчицкого, "арест отца помешал Михаилу поступить после школы в военное училище. Это была одна из трагедий его жизни".
Михаил вскоре после открытия Дворца пионеров, стал ходить на литературный кружок, который вел Григорий Александрович Гельфандбейн. Там они и подружились с Борисом Слуцким. По словам руководителя кружка, Миша был самым ярким и талантливым, а Боря больше всех читал книги.
Поработав после окончания школы чертежником на ХТЗ, Михаил поступил в Харьковский университет, а затем перевелся в литинститут им. Горького в Москву, где они вместе со Слуцким учились в семинаре Ильи Сельвинского.
Михаил был убежденным сторонником коммунизма. Вот, например:
"И пусть тогда
на язык людей
всепонятный —
как слава,
всепонятый снова,
попадет
мое
русское до костей,
мое
советское до корней,
мое украинское тихое слово…"
Или другая цитата:
"Мы запретим декретом Совнаркома
Кропать о Родине продажные стишки".
- РИА Новости, 1920, 25.07.2025
25 июля, 12:00История
Украинские корни Высоцкого. 45 лет со дня смерти поэтаПоэт, композитор, бард и сценарист, актёр театра и кино Владимир Семёнович Высоцкий умер 25 июля 1980 года в Москве. Даже на фоне беспрецедентных мер безопасности в связи с проходившей с столице СССР Олимпиадой власти не пытались противодействовать массовым траурным мероприятиям. На панихиду в Театре на Таганке пришло свыше 100 тысяч человек...
В 1941 году Михаил уходит на фронт рядовым в один из истребительных батальонов. Он всё же стал офицером – по ускоренной программе закончил Московское пулемётно-миномётное училище. В звании младшего лейтенанта 26 декабря 1942 года был направлен на Сталинградский фронт. В тот же день Кульчицкий пишет единственное за войну стихотворение, которое прощальной метой остается в русской лирике.
"Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся — от свиста
Вертящихся пропеллерами сабель?
Я раньше думал: "лейтенант"
Звучит "налейте нам",
И, зная топографию,
Он топает по гравию.
Война ж совсем не фейерверк,
А просто – трудная работа,
Когда – черна от пота – вверх
Скользит по пахоте пехота.
Марш! И глина в чавкающем топоте
До костей мозга промерзших ног
Наворачивается на чоботы
Весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
Чешуи тяжелых орденов:
Не до ордена. Была бы Родина.
С ежедневными Бородино".
Семья в это время находилась в оккупированном Харькове. 25 августа 1942 года Валентин Михайлович попал в облаву, а затем в тюрьму.
"В первых числах декабря Дарья Андреевна (мать Михаила) узнала, что Валентин Михайлович заболел сыпным тифом и переведен в Николаевскую больницу, расположенную далеко за городом, – рассказывала о том периоде Лилия Неменова. – Дарье Андреевне удалось добраться до больницы, передать немного еды. Сквозь давно не мытые стёкла она с трудом разглядела мужа. Он улыбнулся, махнул ей рукой, и это была последняя улыбка, которую ей суждено было увидеть на родном лице…
10 декабря мать и дочь везли на санях пятнадцать километров тело Валентина Михайловича на кладбище… Перед тем как опустить тело в могилу, Оля приподняла простыню – проститься – и содрогнулась: грудь, шея, лицо были сине-багровыми от побоев".
Поэт Мыкола (Николай) Бажан - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
9 октября 2024, 16:00История
Несостоявшийся нобелевский лауреат: 120 лет Николаю Бажану 9 октября 1904 года в семье русского офицера Платона Бажана родился сын Николай. Он стал номенклатурным украинским поэтом и любимцем Сталина, за что его в нынешней Украины вычеркнули из школьных учебников
Михаил об этом так и не узнал.
Он был убит под селом Трембачёво Ворошиловоградской (Луганской) области 19 января 1943 года, наступая в сторону родного Харькова.
"С такими лицами в наше время погибают", – вспоминал о Михаиле Кульчицком другой поэт-фронтовик Давид Самойлов. Слухи, что Михаил не погиб, а спасся, ходили еще долго. Слуцкий, имевший в СМЕРШе "некоторые возможности", наводил справки. Потом смирился:
"И я, как собака, вою
Над бедной твоей головою…"
