https://ukraina.ru/20250821/ministr-oborony-rossii-proinspektiroval-gruppirovku-voysk-sever--1067392379.html

Министр обороны России проинспектировал группировку войск "Север"

Министр обороны России проинспектировал группировку войск "Север" - 21.08.2025 Украина.ру

Министр обороны России проинспектировал группировку войск "Север"

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север", где заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника в зоне ответственности группировки, а также поставил ряд задач и вручил государственные награды. Об этом 21 августа сообщает Минобороны РФ.

2025-08-21T14:48

2025-08-21T14:48

2025-08-21T14:48

новости

россия

андрей белоусов

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

минобороны рф

бпла

беспилотники

военная техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067391871_0:48:1273:764_1920x0_80_0_0_6916d0f272f51ebaf1231f31f612f6b8.jpg

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север". Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру по вопросам оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой и его модернизации с учетом опыта боевого применения в ходе СВО. На командном пункте Белоусову были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. Среди них были представлены БПЛА, способные обеспечивать дистанционное минирование местности, а также уничтожать бронеобъекты и фортификационные сооружения противника.Министру также представили наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники и хорошо укрепленных опорных пунктов противника, а также доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции. Белоусову доложили, что роботизированный комплекс, разработанный личным составом инженерной бригады, обеспечивает установку противотанковых мин перед передним краем обороны наших подразделений, а также в тыловых районах противника. Благодаря ретранслятору с БПЛА дальность работы наземных робототехнических комплексов для доставки материально-технических средств, провизии и воды увеличена до 15 километров. Министр обороны также осмотрел основные средства противодействия БПЛА противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО и результативно применяют в ходе решения боевых задач на линии боевого соприкосновения. "Глава российского военного ведомства поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - сказано в официальном сообщении.Больше новостей дня представлено в обзоре "Русские могут говорить, что угодно", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, андрей белоусов, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, минобороны рф, бпла, беспилотники, военная техника