"Трамп объявит себя молодцом": политолог Каргин оценил итоги встречи в Белом доме

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне закончилась так, как и предполагали многие аналитики — без кардинальных решений и громких скандалов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
2025-08-20T04:30
Политолог отметил, что перед встречей эксперты ожидали одного из двух исходов: либо Трамп окажет жесткое давление на Зеленского, либо стороны разругаются, и США полностью выйдут из украинского досье. Однако, по словам Каргина, изначально был очевиден третий, компромиссный путь. "Перед этой встречей многие эксперты гадали, чем она завершится. И большинство сходились во мнение, что следует ожидать одного из двух исходов. Либо Трамп продавит Зеленского, либо они поругаются, и Америка выйдет из украинского кейса"Однако, по словам политолога, подтвердился наиболее вероятный вариант развития событий — это промежуточные решения, которые не приведут к внятному результату. "При этом переговорный процесс продолжится, а Трамп объявит себя молодцом. Собственно, почти так и получилось", — привел эксперт пример классической дипломатии президента США.Таким образом, вместо ультиматумов стороны ограничились туманными договоренностями, которые позволяют сохранить лицо всем участникам переговоров и продолжить диалог, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.
Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.