"Подогрели интерес": Захарова рассказала "Украине.ру", как русофобы хотели отменить Россию в Венеции

Ситуация вокруг участия России в Венецианской биеннале достойна описания в учебнике, а попытки Запада сорвать открытие экспозиции обернулись подогреванием невиданного интереса к отечественной культуре. Об этом на брифинге для журналистов 21 мая рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова

Ранее жюри 61-й Венецианской биеннале массово ушло в отставку из-за участия России. Еврокомиссия (ЕК) лишила организаторов выставки гранта в размере €2 млн из-за участия российской делегации.Отвечая на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой о ситуации вокруг российской экспозиции на Венецианской биеннале, Мария Захарова заявила, что эта история достойна описания в учебнике."Вот это как раз тоже вопрос про то, как одни подобраны так, чтобы не слышать, отворачиваться и не видеть, а вторые, наоборот, слышат, видят и всячески влияют на ситуацию. Это, конечно, история, мне кажется, достойная какого-то описания в учебнике", — сказала Захарова.Официальный представитель МИД сообщила, что ведомство готовит к публикации подробный материал на этот счёт, чтобы предоставить аудитории возможность увидеть сами материалы, представленные Россией на биеннале."Я почему хочу сделать отдельный материал для того, чтобы предоставить возможность нашей аудитории увидеть, так сказать, сами материалы, которые были представлены Россией на биеннале", — пояснила дипломат.Официальный представитель МИД РФ кратко напомнила суть происходящего. Она заявила, что в Европе на фоне антироссийской истерии пытаются отменить российскую культуру."В Европе, как вы знаете, на фоне антироссийской истерии, за которой стоят именно недружественные режимы, пытаются отменить российскую культуру. Сейчас об этом не говорят открыто, потому что понимают, насколько это звучит в контексте абсолютного неоварварства. Но так или иначе гадят как могут, делают всё, чтобы срывать гастроли, выставки и так далее", — заявила Захарова.Тем не менее Россия приняла участие в биеннале, пусть и в ограниченном формате. При этом, подчеркнула дипломат, "брюссельские и итальянские русофобы при активном участии местных украинских радикалов и релокантов-экстремистов делали всё, чтобы не допустить открытия российской экспозиции в рамках предпоказа биеннале". В адрес членов российской делегации поступали открытые угрозы, существовала реальная опасность жестких провокаций. "На организаторах фестиваля оказывалось давление — любой ценой не допустить возвращение российского современного искусства в Венецию", — отметила Захарова."В адрес членов нашей делегации поступали открытые угрозы. Существовала реальная опасность жестких провокаций. На организаторов фестиваля оказывалось давление — любой ценой не допустить возвращение российского современного искусства в Венецию", — рассказала представитель МИД.Она подчеркнула, что российский павильон в Венеции является собственностью страны. Всё было сделано в строгом соответствии с уставами, правилами, нормами и традициями этого культурного мероприятия."Я хочу сказать, что павильон, где разворачивается российская экспозиция, нам не предоставлен даром. Это наш павильон, собственность нашей страны", — заявила Захарова.Она отметила, что Москва всегда воспринимала биеннале именно как мероприятие культуры. В отличие от России, русофобы, националисты и неонацисты используют подобные площадки для реализации антикультуры."Они демонстрировали своё бескультурье. Это, конечно, просто элитный процесс. Элементы настоящего неоварварства", — констатировала дипломат.При этом Захарова выразила признательность итальянским властям, которые прислушались к обращениям России и предприняли необходимые меры для обеспечения безопасности российской делегации."Мы, конечно, признательны итальянским властям, которые прислушались к нашим обращениям и предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности российской делегации на экспозиции", — отметила официальный представитель МИД.В заключение дипломат заявила, что всё получилось наоборот по сравнению с ожиданиями недоброжелателей."Интересно, что всё получилось наоборот. Желанием тех, кто хотел всё это превратить в отмену российской культуры, они только подогрели интерес к России, причём невиданный интерес", — резюмировала Мария Захарова.Ранее, отвечая на вопрос изданию Украина.ру и комментируя поведение стран Евросоюза, Захарова призвала их вспомнить "потрясающую сказку" о поросенке, который не умел себя вести и был выставлен с позором.Она объяснила, что европейским странам необходимо сначала научиться цивилизованно вести себя в международном сообществе, отвечать за свои слова и выполнять договоренности.Подробности в публикации "Хрюк на елке": как Захарова проиллюстрировала поведение ЕС, отвечая на вопрос "Украина.ру".

