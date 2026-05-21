Конрад Рэнкас: Нынешний этап гонки вооружений выгоден всем вокруг, кроме поляков

Польский политический аналитик считает, что эскалация в направлении Калининграда весьма вероятна, но Польша и Литва в этом случае будут лишь инструментами агрессии Германии и Великобритании против России.

2026-05-21T15:21

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, в последние несколько недель власти США укрыли на своей территории бывшего генерального прокурора Польши Збигнева Зёбро, которого Варшава хочет бросить за решётку, и отказались отправлять на берега Вислы дополнительный контингент американских военных. При этом польский премьер Дональд Туск не устаёт повторять, что Польша – наиболее лояльный и эффективный союзник США. С вашей точки зрения, что происходит на линии Варшава-Вашингтон?– Соединенные Штаты уходят из Европы, и этот процесс в долгосрочной перспективе не остановит даже возможная смена политики Белого дома после ухода Дональда Трампа. Эпоха глобального господства США необратимо проходит, и американцы вынуждены сокращать фронты и отходить, подобно немцам после Курской дуги.Приоритетом нынешней администрации является новый раздел сфер влияния с Китаем и сохранение контроля США над всем Американским континентом. Единственное традиционное исключение делается для Израиля, но, конечно, не для Польши, Украины или Европы в целом.Конечно, власть истеблишмента Третьей Польской Республики (Польша после 1989 года – прим) легитимизируется не напрямую Соединенными Штатами, а немецкой экономикой и европейской бюрократией. Именно поэтому Варшава гораздо более чувствительна к указаниям из Лондона, Берлина и Брюсселя, чем к симпатиям нынешнего обитателя Белого дома.Если же говорить о приёме Збигнева Зёбро в США, то он перекликается с мечтой о "трампистском интернационале". Однако этот проект фактически зашел в тупик, прежде всего из-за провала Трампа в войне с Ираном, который в целом считается поражением Америки и предательством ожиданий избирателей и сторонников американского президента во всем мире, особенно в самих Соединенных Штатах.В Польше же, несмотря на заявления политиков из оппозиционной ныне партии "Право и Справедливость" (ПиС), к лагерю которой принадлежит Зёбро, практический трампизм так и не материализовался. Причина в том, что польские правоцентристы отличаются от трампистов своей фанатичной антироссийской позицией. Более того, сама партия "Право и Справедливость" уже начала распадаться.– На данный момент происходит масштабное перевооружение Войска Польского, которое в значительной мере ориентировано на оружие, произведённое США и их неевропейскими партнёрами типа Южной Кореи. Не войдёт ли это в противоречие с требованиями Брюсселя, от которого Варшава рассчитывает получить на модернизацию польской армии десятки миллиардов евро в рамках программы SAFE?– Конечно, если бы речь действительно шла о программе стратегической модернизации польских вооруженных сил, то было бы естественно укрепить собственные возможности, закупить технологии и инвестировать в польские оборонные заводы. Но Польша ныне закупает оружие в первую очередь для Киева, в этом никто не сомневается.Теоретически, Варшаве следовало бы закупать оружие там, где поставки наиболее доступны, но опыт с той же Южной Кореей пока что плачевный. Об этом свидетельствует дальнейшая (двухлетняя) задержка поставок самолетов FA-50 Fighting Eagle (польское обозначение FA-50PL), и ранее возникшие у корейцев трудности с выполнением контракта на поставку Польше танков K2.Польше не угрожает неминуемая война, если только она не совершит самоубийственную атаку на Россию, поэтому нет причин спешить. Нам не нужны европейская программа SAFE или поставки оружия из Кореи, и, конечно же, мы не должны финансировать киевскую хунту или создавать рабочие места в Германии, Франции или Великобритании. Между тем, нынешний этап гонки вооружений выгоден всем вокруг, кроме поляков.– Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис 18 мая заявил, что НАТО должно продемонстрировать военную силу в отношении Калининградской области. При этом ещё в 2019 году американский неоконсервативный "мозговой центр" Jamestown Foundation призвал "передать регион полякам в рамках послевоенного урегулирования", подразумевая победу НАТО над Россией. Первый символичный шаг к претензиям на Калининград в Вильнюсе и Варшаве уже сделали, переименовав его на своих картах в Крулевец. Стоит ли ожидать дальнейших действий – полной блокады региона и т.п.?– Крулевец, где польский язык до XVIII века был языком учреждений и документов, исчез в XIX веке в результате германизации. Кёнигсберг, город мостов, звёзд и Канта, был разрушен бомбами Британских королевских ВВС. Калининград – это совершенно новая реальность и, действительно, уникальный в современной России город, к которому я испытываю личную привязанность, имея много друзей в местных академических и общественных кругах.Сама мысль о том, что этому динамичному, самому западному уголку Российской Федерации может угрожать карманный империализм Литовской Республики, – одна из величайших геополитических шуток в мире. Литва – это страна, потерявшая за последние два десятилетия почти половину своего населения, где скоро последние отъезжающие граждане погасят свет, причём это будут местные поляки, белорусы, русские и жемайты. Литве, которая постоянно требует поддержки польских ВВС и призывает на свою территорию Бундесвер, следует беспокоиться о том, чтобы Польша не имела законных оснований претендовать на Вильнюс, и не мечтать о завоеваниях за счёт России или других соседей.Но, к сожалению, это не просто излюбленная тема американских неоконсерваторов. Не секрет, что Лондон и Берлин разделили свое влияние в Прибалтике: Эстония и Латвия находятся под британским контролем (который осуществляется в Риге через Канаду), а Литва, с прицелом на Калининградскую область, – по стороне Германии. На практике это возвращение к соглашениям, заключенным между интервентами в ходе Гражданской войны в России 1918-1920 годов. Поэтому эскалация в направлении Калининграда весьма вероятна, но даже если она будет осуществлена ​​при польско-литовской помощи, это будет лишь следствием агрессии Германии и Великобритании против России.– Польша является одним из самых яростных сторонников продолжения войны на Украине, несмотря на то, что уже ощущает её последствия в разных плоскостях. К примеру, в Варшаве ожидают, что основной наплыв нелегального оружия с Украины в Польшу ожидается после окончания боевых действий, и чем продолжительнее они будут, тем больше оружия попадёт с территории Украины в руки польских преступников. Что должно произойти, чтобы польские власти перешли в лагерь сторонников мира на Украине?– Власть в Польше должна смениться, и она должна стать польской. Мы уже работаем над этим.Другие мысли и соображения польского аналитика - в интервью Конрад Рэнкас: Всё больше поляков считает, что украинцы вторглись в Польшу и оккупировали её

Олег Хавич

