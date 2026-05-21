Андрей "Бахыт" Ежелев: Один родной брат освобождал Мариуполь, другой - погиб под Марьинкой

Специалист по радиоэлектронной разведке Андрей "Бахыт" Ежелев, который служит в бригаде Александра Невского, рассказал изданию Украина.ру, почему принял решение идти на фронт, что сказал ему лидер группы "Бахыт-Компот" Вадим Степанцов, когда узнал, что он сменит балалайку на автомат

2026-05-21T15:30

Наш разговор с Бахытом происходит в одном из помещений бригады Святого Александра Невского в то время, когда он заряжал антидроновое ружье. Он показывает, как оно выглядит. Это такой ящик, длиной примерно 60 см, шириной и высотой 30-35 см. На нем наклеена желтая лета с надписью черными буквами "ЭКСПРЕСС".В нем находятся электронный блок генерации помех, направленные антенны, аккумуляторная батарея, системы охлаждения, органы управления и прицеливания. Антидроновое ружье не стреляет, как обычное ружье, а бьет по БПЛА радиоволнами, которыми прерывает связь дрона с оператором, тем самым как бы подбивая его.- Бахыт, ты ведь гуманитарий, музыкант, играл на балалайке в группе Вадима Степанцова "Бахыт-Компот". Вопрос: как так получилось, что ты теперь работаешь с техникой, в данном случае с антидроновым ружьем?- Мы же гуманитарии народ пытливый, поэтому, было бы желание, можно освоить все. Всем гуманитариям, кто еще стесняется и не решается пойти служить в зону СВО, могу сказать: ребята, приходите - научим.- А вы сами как научились всему этому делу?- Командиры подсказали. К тому же рядом были знающие, опытные ребята, те, кто не первый год служат. Все эти знания живут в нашем подразделении.- Чтобы мне, гуманитарию, научиться заряжать антидроновое ружье и с ним потом работать по БПЛА, сколько нужно времени?- На это времени особо не надо. За полчаса вам все покажут……- то есть, за полчаса я уже смогу садить вражеские дроны…-… а вот на то, чтобы понять, как оно работает, вам понадобится время: частоты, принцип работы этого оборудования. Каждый проводок вот на этом оборудовании отвечает за свою частоту. Если дрон летит на определенной частоте, то включается тот или иной блок ружья, который на той частоте и подавит летающий дрон.- Вот это ружье – это достаточно большой ящик.- Вы считаете, что это большой ящик? Боец на себе носит 30 кг. Для бойца это небольшой вес. Этот ящик навскидку весит килограмм восемь. Обычный рюкзак бойца весит столько же. Я недавно взвешивал все то, что несу на себе – вышло 33 кг. Это нормально.- Какой у вас вес и возраст?- Мне 51 год. Молодой еще (смеется и читает стихотворение). "Пока корейские полки всем грезятся на горизонте/ Полубомжи и старики мантулят на донбасском фронте/ Отчаянное старичье - последняя надежда мира/И двигается, ё-моё, вглубь нэньки линия фронтира". Это из Вадима Степанцова.Когда сюда заходил, во мне было 110 кг. Сейчас меньше. А вес в 33 кг нести нелегко, но 2-3 км несу легко. У меня был хороший наставник – спецназовец с позывным "Мессер" научил меня ходить быстро. Сам от себя не ожидал. Раньше приходилось ходить два раза в сутки быстрым шагом.- У тебя позывной "Бахыт", потому что ты играл в группе Вадима Степанцова – "Бахыт-Компот" - на балалайке? Сколько лет ты играл там, и как собственно ты попал на фронт?- Играл 10 лет. Как попал на фронт? Мы с "Бахыт-Компотом" ездили по гастролям, в том числе в Луганск и Белгород. Впервые я увидел ребят-бойцов. В госпиталях мы выступали перед раненными. В общем-то, проникся я этой историей. Это первое. Второе, моя малая родина - город Красноармейский. Я там вырос. При Украине его переименовали в Покровск. Теперь вернули прежнее название - это снова Красноармейск. Вообще он для меня всегда был Красноармейском. В общем, я из Донбасса, все мои родственники, в том числе мои папа и мама тоже отсюда.Третье, мои младшие братья, с которыми мы выросли в одном дворе, тоже воевали. Один из них был пулеметчиком, погиб во время боев под Марьинкой (поселок под Донецком – прим.), второй – освобождал Мариуполь.Я как старший брат просто не имел права остаться в стороне, иначе среднему брату мне смотреть в глаза было бы не с руки. Все три брата пошли на войну. Мы все причастны к ней. Надо четко понимать, когда ты сюда идешь, за что ты здесь воюешь. Это прежде всего вера, против которой восстало это государство. Православие - наша исконная вера. Это раз.Два. Это язык, это то, что народ делает народом. Я себя считаю русским. Если против русского народа происходят такие враждебные действия, то в стороне русский человек оставаться не может. Воюю уже 8 месяцев - с августа 2025 года.- Какие события на фронте для тебя самые драматичные?- Драматичные – это всегда гибель товарищей, с которыми ты еще вчера только разговаривал, а потом по рации слышишь, что он двести. Переживаю все это до слез.У меня был товарищ с позывным "Сухум". Мы с ним за несколько дней до смерти на бз ездили, сидели, курили. Он говорил, что домой хочет вернуться. Что там без него никак. И вдруг по рации узнаю, что его больше нет. Прилетел дрон. Он получил ранение, несовместимое с жизнью – спасти не успели. Хороший был мужик.Была такая история. Выходим с позиций. Вдруг прилетает снаряд буквально в 200-300 метрах… всю ночь бомбили нас, мы все к этому как-то привыкли. Так вот, выходим из подъезда с напарником. И тут бабах! Мы друг на друга посмотрели, увидели изумленные лица друг друга, рассмеялись и пошли дальше. Возвращаться в укрытие не стали.- Видел запись, где Вадим Степанцов во время концерта кричит со сцены зрителям о твоем решении идти воевать: "Наш Андрюша Ежелев с балалайкой ушел на войну и сейчас сшибает фашистские дроны. В общем, давайте его поприветствуем. Андрюха, Питер с тобой! Воюй там, а мы здесь за тебя попляшем". Слушатели взрываются аплодисментами Когда ты принял решение идти на СВО, как у тебя произошел разговор с Вадимом? Что он тебе сказал, когда услышал, что ты идешь на фронт?- У нас 30 июля 2025 года был корпоративный концерт. Я перед ним Вадиму ничего не стал говорить. После того, как он услышал эту новость от меня, сразу поинтересовался: что, в штурма? Отвечаю: да я не знаю, куда пошлют. Услышав это, Вадим замолчал. На следующий день он мне позвонил и говорит: пять лет не пью пиво в аэропортах, а сейчас купил... ты молодец, удачи тебе!Он и сейчас всячески меня поддерживает несмотря на то, что он там, а я здесь. За что ему огромное спасибо.Смотрите также видеорепортаж Александра Чаленко "Бахыт без Компота". В музыке - балалайка, на войне – антидроновое ружье

Александр Чаленко

