https://ukraina.ru/20250820/deti-spyat-na-polkakh-igrushki-slomany-rossiyanka-o-shokiruyuschikh-budnyakh-finskogo-sadika-1067243145.html

"Дети спят на полках, игрушки сломаны": россиянка о шокирующих буднях финского садика

"Дети спят на полках, игрушки сломаны": россиянка о шокирующих буднях финского садика - 20.08.2025 Украина.ру

"Дети спят на полках, игрушки сломаны": россиянка о шокирующих буднях финского садика

Опыт устройства ребенка в финский детский сад стал для Екатерины Бариловой одним из самых неприятных открытий о жизни в этой стране. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга

2025-08-20T06:30

2025-08-20T06:30

2025-08-20T06:30

новости

финляндия

россия

детский сад

образование

дети

главные новости

игрушки

павел волков

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102211/82/1022118246_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d2a0a1d527e93aa1353a9eea28981f30.jpg

Отдавать первого ребенка в детский сад пришлось во время ковида. "Родителю с ребенком, естественно, нельзя, а там все по-фински", — описывает Екатерина процесс оформления. Из-за языкового барьера и ограничений периода пандемии процесс привыкания ребенка к саду осложнился."Нашли одну русскоговорящую воспитательницу, договорились, чтобы она помогла ввести ребенка в группу", — вспоминает Барилова. Однако первая встреча обернулась испытанием для родителей: "Должны с ней встретиться в 9 утра, на улице трескучий мороз, минус 20 по Цельсию, Катя с коляской, в которой второй ребенок, а никого нет. Простояли час, так воспитательницу и не дождались".Передоговорились на следующий день — но неприятная история повторилась. "Смотрим в окошко, дети там сидят с воспитательницей, песенки поют, и никто не собирается к нам выходить", — с горечью отмечает Екатерина. Двойной провал в организации простейшей процедуры стал первым тревожным сигналом.Особенно поразило россиянку отношение к детскому отдыху в "тихий час": "У них даже постели для дневного сна нет. Дети спят на полочках. Полочки выдвинули и легли в чем были".Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Также в новостях: "Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев".

https://ukraina.ru/20250615/ischet-lunku-dlya-golfa-a-imeet-dyrku-ot-rusofobii-sem-lits-prezidenta-finlyandii-aleksandra-stubba-1063902028.html

финляндия

россия

санкт-петербург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, россия, детский сад, образование, дети, главные новости, игрушки, павел волков, санкт-петербург, украина.ру