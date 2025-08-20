"Дети спят на полках, игрушки сломаны": россиянка о шокирующих буднях финского садика - 20.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250820/deti-spyat-na-polkakh-igrushki-slomany-rossiyanka-o-shokiruyuschikh-budnyakh-finskogo-sadika-1067243145.html
"Дети спят на полках, игрушки сломаны": россиянка о шокирующих буднях финского садика
"Дети спят на полках, игрушки сломаны": россиянка о шокирующих буднях финского садика - 20.08.2025 Украина.ру
"Дети спят на полках, игрушки сломаны": россиянка о шокирующих буднях финского садика
Опыт устройства ребенка в финский детский сад стал для Екатерины Бариловой одним из самых неприятных открытий о жизни в этой стране. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга
Отдавать первого ребенка в детский сад пришлось во время ковида. "Родителю с ребенком, естественно, нельзя, а там все по-фински", — описывает Екатерина процесс оформления. Из-за языкового барьера и ограничений периода пандемии процесс привыкания ребенка к саду осложнился."Нашли одну русскоговорящую воспитательницу, договорились, чтобы она помогла ввести ребенка в группу", — вспоминает Барилова. Однако первая встреча обернулась испытанием для родителей: "Должны с ней встретиться в 9 утра, на улице трескучий мороз, минус 20 по Цельсию, Катя с коляской, в которой второй ребенок, а никого нет. Простояли час, так воспитательницу и не дождались".Передоговорились на следующий день — но неприятная история повторилась. "Смотрим в окошко, дети там сидят с воспитательницей, песенки поют, и никто не собирается к нам выходить", — с горечью отмечает Екатерина. Двойной провал в организации простейшей процедуры стал первым тревожным сигналом.Особенно поразило россиянку отношение к детскому отдыху в "тихий час": "У них даже постели для дневного сна нет. Дети спят на полочках. Полочки выдвинули и легли в чем были".Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Также в новостях: "Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев".
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Опыт устройства ребенка в финский детский сад стал для Екатерины Бариловой одним из самых неприятных открытий о жизни в этой стране. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга
Отдавать первого ребенка в детский сад пришлось во время ковида. "Родителю с ребенком, естественно, нельзя, а там все по-фински", — описывает Екатерина процесс оформления. Из-за языкового барьера и ограничений периода пандемии процесс привыкания ребенка к саду осложнился.
"Нашли одну русскоговорящую воспитательницу, договорились, чтобы она помогла ввести ребенка в группу", — вспоминает Барилова.
Однако первая встреча обернулась испытанием для родителей: "Должны с ней встретиться в 9 утра, на улице трескучий мороз, минус 20 по Цельсию, Катя с коляской, в которой второй ребенок, а никого нет. Простояли час, так воспитательницу и не дождались".
Передоговорились на следующий день — но неприятная история повторилась. "Смотрим в окошко, дети там сидят с воспитательницей, песенки поют, и никто не собирается к нам выходить", — с горечью отмечает Екатерина. Двойной провал в организации простейшей процедуры стал первым тревожным сигналом.

"Говорят, что финские сады хорошие. Но у них там комнатки для группы маленькие, грязно, все игрушки поломаны, ничего не собрано, все валяется как попало", — констатирует Барилова.

Особенно поразило россиянку отношение к детскому отдыху в "тихий час": "У них даже постели для дневного сна нет. Дети спят на полочках. Полочки выдвинули и легли в чем были".
Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
Также в новостях: "Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев".
Александр Стубб
15 июня, 18:42
Ищет лунку для гольфа, а имеет дырку от русофобии. Семь лиц президента Финляндии Александра СтуббаЕсли смотреть на 57-летнего президента Финляндии Александра Стубба, то начинаешь понимать, что означает выражение "лошадиная улыбка". Но это так, визуальная аллюзия, на любителя мультфильмов о домашних животных.
НовостиФинляндияРоссиядетский садобразованиедетиГлавные новостиигрушкиПавел ВолковСанкт-ПетербургУкраина.ру
 
