Выстоявшая Россия, провалы ВСУ, усилия по решению кризиса. Главное на Украине на 13:00 19 августа

13:00 19.08.2025 (обновлено: 13:24 19.08.2025)
Российские политики отметили, что РФ выстояла в борьбе с коалицией, жаждущей войны. ВС РФ уничтожают противника и технику. США и Европа начинают работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, политики высказываются о вероятном завершении конфликта
Российские политики прокомментировали последние события вокруг украинского конфликта: встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале похвалил Трампа, у которого "есть все возможности дистанцироваться от ошибок предшественников, которые он не упускает от слова ни разу".
В то же время, по его словам, лидеры Евросоюза и НАТО оказались "на скамейке запасных" из-за своей политики в отношении России, они упустили возможность дистанцироваться от ошибок предшественников.
Сенатор также считает, что "группа поддержки Украины" в лице лидеров ЕС, приехавшая на встречу Зеленского и Трампа накануне, вероятно, ни разу не озвучила свои тезисы о нанесении стратегического поражения России.
"Времена поменялись, лаять на Россию из-за американской спины уже не приходится ни Киеву, ни Брюсселю. Россия выстояла", - констатировал парламентарий.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя переговоры по Украине в Вашингтоне, также отметил, что коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть президента США на его поле.
"Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму", - написал Медведев в соцсети X.
В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил поездку лидеров стран Евросоюза в Вашингтон с парадом лицедеев.
"Мы помним, как они еще не так давно, во время выборов президента США, поливали грязью Трампа, а сегодня, прихрамывая, спешат на поклон и улыбаются, как будто ничего и не было, пытаясь заполучить как можно большее одобрение и уговорить сорвать миролюбивые намерения лидеров России и США, заключенные на Аляске", - сказал Шеремет.
По его словам, складывалось впечатление, что лидеры европейских стран в этот раз выполняли роль конвоиров, доставив в Вашингтон Зеленского.
"Видимо, опасаясь, что в разрез их инструктажам Зеленский снова повторит неадекватные выходки, схожие с его предыдущим одиночным американским турне", - сказал Шеремет.
Депутат подчеркнул, что лидеры западноевропейских стран сильно ошибаются, если по-прежнему верят, что смогут и дальше получать выгоду от продолжения спровоцированного ими украинского конфликта.
"Их надежды победить Россию разобьются о сплоченность русского народа, сталь российского оружия и мужество российского солдата", - добавил Шеремет.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Европу прислушаться к призыву президента РФ Владимира Путина и не мешать переговорному процессу, который может выйти на новый уровень.
Он отметил, что встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и его "группой поддержки" из числа европейских лидеров стали, по сути, развитием заложенной в Анкоридже линии на достижение устойчивого мира, причем - усилиями президента США, невзирая на реплики президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в духе "коалиции желающих".
"Станет ли вашингтонское турне Зеленского в сопровождении глав стран ЕС этапом на пути к окончанию конфликта, покажут ближайшие дни. Ключевым для Старого Света должен быть принцип – "не навреди". Русофобские потуги Макрона с навязыванием введения военного контингента стран НАТО на Украину или Мерца - о прекращении огня (читай – для перевооружения неонацистского режима) явно не будут способствовать установлению долгосрочного мира. Париж и Берлин девальвировали свой посреднический потенциал обманом с выполнением Минска-2", - добавил Слуцкий.
Он также отметил, что Трамп на встрече с Зеленским сделал два важных акцента: никакого членства в НАТО для Киева и "режим тишины" не является необходимым условием для работы над мирным соглашением, что отражает подходы российской стороны.
"Более того – американский лидер не верит в "дальнейшую агрессию" Москвы и убежден в стремлении нашей страны к урегулированию конфликта", - подытожил глава комитета Госдумы.
Последнюю мысль подтвердил и глава российского МИД Сергей Лавров, который в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что по встрече президентов России и США на Аляске было видно, что и сам Трамп, и его команда искренне хотят достичь долгосрочного результата в украинском урегулировании.
По его словам, Трамп и его команда гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем постоянно говорил президент Путин.
Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Провалы ВСУ
Минобороны РФ информировало, что российские военные нанесли групповой удар по украинскому нефтеперерабатывающему заводу, снабжавшему горючим группировки ВСУ в Донбассе.
Также авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 117 беспилотников.
Министерство энергетики Украины указало на повреждение одного из наземных производственных объектов газотранспортной системы (ГТС) страны в Полтавской области. О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточнили.
Глава областной военной администрации Владимир Когут в своем телеграм-канале рассказал о повреждении зданий предприятий энергетического сектора в Полтавской области Украины, более 1,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения.
В энергопоставляющей компании "Черниговоблэнерго" сообщили о повреждении энергетического оборудования в Черниговской области на севере Украины, более 30 тысяч абонентов остались без света.
Подразделения группировки войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Балаган, Удачное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Чунишино и Красный Лиман ДНР. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили более 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО.
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", а также танк, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожено семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 235 военных и бронемашину, автомобиль, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего.
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих,семь боевых бронированных машин западного производства, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.
Группировка "Днепр" уничтожили за сутки более 95 военных ВСУ, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.
Усилия по решению украинского кризиса
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники заверило, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
По данным собеседников агентства, цель гарантий безопасности США и Европы для Киева - избежать требований РФ об ограничении численности ВСУ в рамках будущей мирной сделки.
"Пакет гарантий безопасности будет основываться на работе так называемой коалиции желающих, европейской группы под руководством Соединенного Королевства и Франции, и, как ожидается, будет включать многонациональные силы в будущем. Их формат еще предстоит определить", - передает агентство.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник заявила, что Пекин поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине.
"Китай всегда считал, что диалог и переговоры - единственный действенный способ урегулирования украинского кризиса, и мы поддерживаем все усилия, способствующие миру", - сказала дипломат, комментируя встречу в Вашингтоне.
Мао Нин отметила, что Пекин не является ни зачинщиком, ни участником кризиса, но с первого дня кризиса Китай занимал объективную и беспристрастную позицию и настаивал на содействии миру и переговорам. Дипломат добавила, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса вместе с международным сообществом.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что верит в то, что удастся добиться мирного урегулирования на Украине, хотя это может быть и небыстрым процессом. Он подчеркнул, что гибель людей с обеих сторон противоестественна, "нужно покончить с этим".
В то же время глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни высказал мнение, что свет в конце туннеля к миру на Украине еще далеко, но прошедший в Вашингтоне саммит лидеров ЕС и США, по его словам, стал еще одной деталью мозаики для решения конфликта.
А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посчитал успехом переговоров в Вашингтоне то, что США согласились с необходимостью предоставить Украине гарантии безопасности. По его мнению, европейцы якобы многого достигли благодаря консолидированной общей позиции.
В свою очередь политический аналитик и военный эксперт Роберто Гарсия Эрнандес рассказал РИА Новости, что Зеленский и лидеры стран Европы пытаются оказать давление на президента США ради получения гарантий безопасности. По его словам, европейцы в этой связи выступают с позиции лиц, непосредственно затронутых конфликтом на Украине.
Также Гарсия Эрнандес обратил внимание на то, что европейские лидеры прибыли вместе с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтон вместе с Зеленским, потому что хотели избежать повторения "политического и дипломатического провала", случившегося в ходе предыдущей встречи Трампа с Зеленским в Белом доме.
