https://ukraina.ru/20250819/vystoyavshaya-rossiya-provaly-vsu-usiliya-po-resheniyu-krizisa-glavnoe-na-ukraine-na-1300-19-avgusta-1067252571.html

Выстоявшая Россия, провалы ВСУ, усилия по решению кризиса. Главное на Украине на 13:00 19 августа

Выстоявшая Россия, провалы ВСУ, усилия по решению кризиса. Главное на Украине на 13:00 19 августа - 19.08.2025 Украина.ру

Выстоявшая Россия, провалы ВСУ, усилия по решению кризиса. Главное на Украине на 13:00 19 августа

Российские политики отметили, что РФ выстояла в борьбе с коалицией, жаждущей войны. ВС РФ уничтожают противника и технику. США и Европа начинают работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, политики высказываются о вероятном завершении конфликта

2025-08-19T13:00

2025-08-19T13:00

2025-08-19T13:24

хроники

эксклюзив

спецоперация

россия

владимир зеленский

украина

сша

дональд трамп

шеремет

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_5810182dca8cd7ac81ae49c706b7d0b7.jpg.webp

Российские политики прокомментировали последние события вокруг украинского конфликта: встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале похвалил Трампа, у которого "есть все возможности дистанцироваться от ошибок предшественников, которые он не упускает от слова ни разу".В то же время, по его словам, лидеры Евросоюза и НАТО оказались "на скамейке запасных" из-за своей политики в отношении России, они упустили возможность дистанцироваться от ошибок предшественников.Сенатор также считает, что "группа поддержки Украины" в лице лидеров ЕС, приехавшая на встречу Зеленского и Трампа накануне, вероятно, ни разу не озвучила свои тезисы о нанесении стратегического поражения России.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя переговоры по Украине в Вашингтоне, также отметил, что коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть президента США на его поле."Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму", - написал Медведев в соцсети X.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил поездку лидеров стран Евросоюза в Вашингтон с парадом лицедеев."Мы помним, как они еще не так давно, во время выборов президента США, поливали грязью Трампа, а сегодня, прихрамывая, спешат на поклон и улыбаются, как будто ничего и не было, пытаясь заполучить как можно большее одобрение и уговорить сорвать миролюбивые намерения лидеров России и США, заключенные на Аляске", - сказал Шеремет.По его словам, складывалось впечатление, что лидеры европейских стран в этот раз выполняли роль конвоиров, доставив в Вашингтон Зеленского."Видимо, опасаясь, что в разрез их инструктажам Зеленский снова повторит неадекватные выходки, схожие с его предыдущим одиночным американским турне", - сказал Шеремет.Депутат подчеркнул, что лидеры западноевропейских стран сильно ошибаются, если по-прежнему верят, что смогут и дальше получать выгоду от продолжения спровоцированного ими украинского конфликта."Их надежды победить Россию разобьются о сплоченность русского народа, сталь российского оружия и мужество российского солдата", - добавил Шеремет.В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Европу прислушаться к призыву президента РФ Владимира Путина и не мешать переговорному процессу, который может выйти на новый уровень.Он отметил, что встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и его "группой поддержки" из числа европейских лидеров стали, по сути, развитием заложенной в Анкоридже линии на достижение устойчивого мира, причем - усилиями президента США, невзирая на реплики президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в духе "коалиции желающих"."Станет ли вашингтонское турне Зеленского в сопровождении глав стран ЕС этапом на пути к окончанию конфликта, покажут ближайшие дни. Ключевым для Старого Света должен быть принцип – "не навреди". Русофобские потуги Макрона с навязыванием введения военного контингента стран НАТО на Украину или Мерца - о прекращении огня (читай – для перевооружения неонацистского режима) явно не будут способствовать установлению долгосрочного мира. Париж и Берлин девальвировали свой посреднический потенциал обманом с выполнением Минска-2", - добавил Слуцкий.Он также отметил, что Трамп на встрече с Зеленским сделал два важных акцента: никакого членства в НАТО для Киева и "режим тишины" не является необходимым условием для работы над мирным соглашением, что отражает подходы российской стороны."Более того – американский лидер не верит в "дальнейшую агрессию" Москвы и убежден в стремлении нашей страны к урегулированию конфликта", - подытожил глава комитета Госдумы.Последнюю мысль подтвердил и глава российского МИД Сергей Лавров, который в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что по встрече президентов России и США на Аляске было видно, что и сам Трамп, и его команда искренне хотят достичь долгосрочного результата в украинском урегулировании.По его словам, Трамп и его команда гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем постоянно говорил президент Путин.Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Провалы ВСУМинобороны РФ информировало, что российские военные нанесли групповой удар по украинскому нефтеперерабатывающему заводу, снабжавшему горючим группировки ВСУ в Донбассе.Также авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 117 беспилотников.Министерство энергетики Украины указало на повреждение одного из наземных производственных объектов газотранспортной системы (ГТС) страны в Полтавской области. О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточнили.Глава областной военной администрации Владимир Когут в своем телеграм-канале рассказал о повреждении зданий предприятий энергетического сектора в Полтавской области Украины, более 1,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения.В энергопоставляющей компании "Черниговоблэнерго" сообщили о повреждении энергетического оборудования в Черниговской области на севере Украины, более 30 тысяч абонентов остались без света.Подразделения группировки войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Балаган, Удачное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Чунишино и Красный Лиман ДНР. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили более 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО.ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", а также танк, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожено семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 235 военных и бронемашину, автомобиль, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего.Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих,семь боевых бронированных машин западного производства, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.Группировка "Днепр" уничтожили за сутки более 95 военных ВСУ, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.Усилия по решению украинского кризисаАгентство Bloomberg со ссылкой на источники заверило, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.По данным собеседников агентства, цель гарантий безопасности США и Европы для Киева - избежать требований РФ об ограничении численности ВСУ в рамках будущей мирной сделки.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник заявила, что Пекин поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине."Китай всегда считал, что диалог и переговоры - единственный действенный способ урегулирования украинского кризиса, и мы поддерживаем все усилия, способствующие миру", - сказала дипломат, комментируя встречу в Вашингтоне.Мао Нин отметила, что Пекин не является ни зачинщиком, ни участником кризиса, но с первого дня кризиса Китай занимал объективную и беспристрастную позицию и настаивал на содействии миру и переговорам. Дипломат добавила, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса вместе с международным сообществом.Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что верит в то, что удастся добиться мирного урегулирования на Украине, хотя это может быть и небыстрым процессом. Он подчеркнул, что гибель людей с обеих сторон противоестественна, "нужно покончить с этим".В то же время глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни высказал мнение, что свет в конце туннеля к миру на Украине еще далеко, но прошедший в Вашингтоне саммит лидеров ЕС и США, по его словам, стал еще одной деталью мозаики для решения конфликта.А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посчитал успехом переговоров в Вашингтоне то, что США согласились с необходимостью предоставить Украине гарантии безопасности. По его мнению, европейцы якобы многого достигли благодаря консолидированной общей позиции.В свою очередь политический аналитик и военный эксперт Роберто Гарсия Эрнандес рассказал РИА Новости, что Зеленский и лидеры стран Европы пытаются оказать давление на президента США ради получения гарантий безопасности. По его словам, европейцы в этой связи выступают с позиции лиц, непосредственно затронутых конфликтом на Украине.Также Гарсия Эрнандес обратил внимание на то, что европейские лидеры прибыли вместе с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтон вместе с Зеленским, потому что хотели избежать повторения "политического и дипломатического провала", случившегося в ходе предыдущей встречи Трампа с Зеленским в Белом доме.Подробнее о прошлой провальной встрече Трампа и Зеленского - в материале Не Трамп, и не Зеленский: президент Финляндии назвал победителя перепалки в Белом доме на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250819/blagodarnyy-zelenskiy-provaly-vsu-garantii-bezopasnosti-glavnoe-na-ukraine-na-utro-19-avgusta-1067238305.html

https://ukraina.ru/20250818/ukrainskoe-vundervaffe-popytka-terakta-so-smertnikom-glavnoe-na-utro-18-avgusta-1067183310.html

https://ukraina.ru/20250818/druzhba-pod-udarom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-avgusta-1067192191.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, россия, владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп, шеремет, вооруженные силы украины, ес, нато, конфликт, гарантии безопасности, безопасность