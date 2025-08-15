https://ukraina.ru/20250815/ne-v-nato-tak-v-es-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-tom-udastsya-li-kievu-obmanut-moskvu-1067018914.html

Не в НАТО, так в ЕС? Украинские эксперты и политики о том, удастся ли Киеву обмануть Москву

На Украине эксперты, политики и ЛОМы удивляются "истеричности" в ходе подготовке к встрече на Аляске президентов России и США. И думают о том, как бы Киеву снова всех перехитрить.

Украинский политолог Андрей Ермолаев удивляется, что подготовка к встрече лидеров РФ и США проходила не в тишине, как того требуют правила и традиции большой дипломатии, но сопровождалась многочисленными "утечками" (возможно, фальшивыми), заявлениями, условиями и скандалами, словом — всё идёт как-то очень "истероидно".Почему так? По мнению эксперта, виной тому территориальный вопрос - "легкомысленное бросание фразами, что на что менять (речь о территориях — Ред.)… стало поводом для огромного количества спекуляций".Ермолаев заявил, что вопрос территорий может решать только народ, никакой президент не сможет подписать документ об их утрате, иначе он автоматически станет государственным изменником.Отметим - аргумент довольно слабый, киевский режим уже столько своих же граждан объявил "госизменниками", что - одним больше, одним меньше… Уже не производит нужного впечатления.Политолог также отметил, что его "очень смущает" тот факт, что к запланированным переговорам не допущены ЕС и НАТО."Сами-то по себе переговоры — не сенсация, о них говорят много, что — нужно (договариваться — Ред.). Ну вот, нужно, началось. И кто виноват, что ни НАТО, ни ЕС оказались опять не готовы и бегают в роли, значит, казачков, просятся теперь как-то вот участвовать или сказать своё слово", - сказал эксперт, добавив, что для достижения окончательных договорённостей все равно придётся привлекать и Киев, и ЕС.Какие могут быть сейчас варианты для Киева? Вероятны новые территориальные потери. Так, украинский политолог Руслан Бортник опасается, что в ближайшее время ВС РФ попробует "в последние переговорные дни" сдвинуть линию Запорожского фронта, занять, например, Гуляйполе.Потери в живой силе тоже могут иметь для киевского режима печальные последствия. Украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире одного из каналов указал, что ВС РФ значительно быстрее восстанавливаются и восполняют потери, нежели это удаётся ВСУ. А способность к восстановлению имеет решающее значение.К тому же, по его словам, украинская армия фактически потеряла цель: сначала говорили о цели достичь границ 1991 года, потом — границ 2014-го, затем — 2022-го… По словам Старикова, сейчас цели вообще исчезли, тогда как в войне цель — это самое главное, без неё исчезает мотивация.А некоторые украинские военные ожидают обрушения фронта на отдельных участках и вообще резкого обострения проблем. Вообще для ВСУ всё может быть так плохо, как не было с начала конфликта в 2022 году. С таким предостережением выступил, в частности, украинский военный с позывным "Историк", мнение которого приводит издание "Политнавигатор".Политологи в своих кабинетах более оптимистичны. По словам Андрея Ермолаева, ВСУ по-прежнему достаточно боеспособны, хорошо вооружены Западом, и за это оружие Киеву не придётся платить. При этом украинский политолог выразил сомнение в том, что у РФ есть сейчас силы для проведения больших операций и штурмов больших городов.Значит, все равно как-то придётся договариваться, сделал он вывод. Но как? Если допустить, что договорятся о замораживании конфликта "на 30, на 50, на ещё сколько-то там лет", то - "Украина (киевский режим — Ред.) может рассматривать этот период как период внеблоковости".Эксперт добавил, что и для НАТО приём страны с территориальным конфликтом является сложным вопросом."Зато, мне кажется, можно было бы — и это был бы очень сильный ход — рассматривать вариант форсированного, по особой программе вступления Украины в состав Евросоюза. Внеблоковость и членство в Евросоюзе, мне кажется, это тот баланс, который позволил бы Украине (киевскому режиму — Ред.) действительно достойно выйти по итогам войны, в случае замораживания войны, из этого исторического клинча", - сказал Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka.Он добавил, что "на то, конечно, воля Евросоюза, чтобы её обеспечить, украинская дипломатия должна более внятно сформулировать ту модель, по которой завершение войны и стабилизация Украины была бы наиболее вероятной".По словам Ермолаева, такой вариант не исключает того, что Киев может иметь какие-то особые договорные отношения с НАТО.В общем, украинские политологи не теряют надежды на то, что киевскому режиму удастся всех перехитрить.В связи с этим напомним, что мы уже приводили в одном из предыдущих обзоров мнение экс-советника ОП Алексея Арестовича*, предположившего, что среди требований России будет запрет для Киева на вступление не только в НАТО, но и в ЕС, поскольку Евросоюз сам по себе уже становится военным блоком.И это действительно так, Европа практически открыто готовится к военной схватке с Россией. Как отмечает FT, ссылаясь на данные, полученные со спутников, после начала конфликта на Украине военные заводы стран ЕС расширяются в три раза быстрее, чем это было в мирное время. Издание называет это "перевооружением исторического масштаба".Хотя глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен после онлайн-беседы с Трампом, Зеленским и европейскими лидерами и заявила, что будто бы "никто не хочет справедливого прочного мира больше нас", факты говорят о другом.Прежние попытки договориться (Минск, Стамбул) не дают оснований для оптимизма. Верить на слово Западу нельзя, да и ничьи подписи на документах теперь ничего стоят.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее на эту тему - Алексей Кочетков: После встречи на Аляске США и Трампу придется выбирать между поражением и полным крахом И в статье Михаила Павлива "Не валяй дурака, Америка! …" А почему, собственно, Аляску выбрали для саммита"

