https://ukraina.ru/20250819/besplatnyy-syr-dlya-ukrainskoy-myshi-i-predposylki-sleduyuschey-voyny-eksperty-o-vstreche-v-belom-dome-1067280587.html

Бесплатный сыр для украинской мыши и предпосылки следующей войны. Эксперты о встрече в Белом доме

Бесплатный сыр для украинской мыши и предпосылки следующей войны. Эксперты о встрече в Белом доме - 19.08.2025 Украина.ру

Бесплатный сыр для украинской мыши и предпосылки следующей войны. Эксперты о встрече в Белом доме

Встреча в Белом доме Трампа и Зеленского, а также европейских лидеров прошла без скандала. После переговоров Трамп сразу созвонился с Владимиром Путиным. Судя по тому, что не было совместной пресс-конференции и Зеленский не дал большое интервью, переговорный процесс вошёл в конструктивное русло.

2025-08-19T18:04

2025-08-19T18:04

2025-08-19T18:04

эксклюзив

европа

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

кгб

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067281513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a87e68b723911728233b210df890e0d.jpg

Итак, главные итоги. Зеленский сменил неформальный стиль на деловой костюм, продемонстрировал готовность идти на компромисс.Как бы нелепо это ни звучало, но именно внешним видом Зеленский неоднократно подчёркивал своё упрямство, вызывающую тактику ведения переговоров. Вчера чёрный пиджак стал символом договороспособности.К встрече присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава НАТО Марк Рютте. Этот фронт хоть и выглядит единым во главе с Зеленским, однако каждый из лидеров преследовал свои цели.Трамп пообещал Украине гарантии безопасности, но с акцентом на ведущую роль Европы. США согласились лишь координировать эти усилия, а платить за всё будет ЕС.Таким образом, Украина переходит на содержание европейских налогоплательщиков, а что они по этому поводу думают, покажут ближайшие выборы.Обсуждалась и масштабная сделка по закупке украинской стороной американского оружия на 100 млрд долларов, а также совместное производство дронов.Кроме того, Трамп заявил о начале подготовки к двусторонней встрече Путина и Зеленского, а затем к трёхстороннему саммиту с участием США.Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным без предварительных условий, но подчеркнул, что территориальные вопросы будут обсуждаться только на уровне лидеров.Во время встречи Трамп прервал переговоры для 40-минутного телефонного разговора с Путиным. Трамп проинформировал российского лидера о ходе переговоров и обсудил возможность прямых переговоров между Россией и Украиной.В Кремле беседу охарактеризовали как "конструктивную". Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил готовность поддержать прямые переговоры между российскими и украинскими делегациями.Однако идея встречи на высшем уровне (Путин – Зеленский) требует доработки. По факту двух встреч на Аляске и в Вашингтоне, проведённых в такие сжатые сроки, стороны сдвинулись с мёртвой точки, но принципиальные разногласия пока не преодолены.В публичном поле сохраняется флёр недосказанности. Что по этому поводу думают эксперты – в обзоре соцсетей.Политолог Алексей ЧеснаковТрамп держит инициативу. Зеленский и лидеры ЕС боятся разозлить президента США.Высока вероятность того, что общее настроение публичной части встречи было перенесено и в непубличную часть. Это позволяет продавливать наиболее жёсткие решения.Зеленский петляет. Как и прогнозировалось, президент Украины выбрал стратегию мелких уловок.Вопрос территорий намеренно не поднимался, чтобы не злить Трампа. Зато прозвучала инициатива провести выборы, но только после прекращения огня.Обсуждать вопросы статуса территорий готов, но только с Путиным. Все эти уловки необходимо фиксировать.Гарантии безопасности без НАТО. Пока всё указывает на то, что вопрос территорий Зеленский проиграл.Он, конечно, ещё попытается что-то исправить, но косвенные факторы говорят, что максимум в этой истории – это некая компенсация. Пока такой компенсацией выглядят гарантии безопасности.Их архитектура пока остаётся непрозрачной, но вопрос вступления Украины в НАТО также снимается с повестки дня. Это, кстати, можно считать достижением одной из целей СВО.За всё заплатит Европа. Трамп хоть и говорит, что Вашингтон будет помогать, но очевидно, что основное финансовое бремя ляжет на Брюссель.Европейские лидеры отчасти для этого и были созваны на встречу. Другая тема, которая в паблике не анонсировалась, но, вероятно, обсуждалась, — это частичное снятие европейских санкций.Время сжимается. Ближайшие недели стороны будут пытаться максимально усилить свои позиции в преддверии трёхсторонней встречи, если та, конечно, вообще состоится.Событий будет много. Вероятность появления "чёрных лебедей" повышается.Публицист Алексей БобровскийШапито. Последняя гастроль – только два представления, вечерней лошадью обратно в Европу.Вообще, система отношений "коллективного Запада" (ЕС, Британии и США) с киевским режимом очень специфическая: мышь признаёт, что она в мышеловке и готова рассмотреть условия освобождения при условии сохранения бесплатного сыра.Но не в мыши дело, она вообще никого не интересует. Скотт Бессент оказался прав, Европа – большой суверенный фонд США.Даже не фонд – набор АО или ООО. Вся мизансцена общения Трампа с директорами большого "холдинга Европа", в который входят ООО "Франция", ООО "ФРГ", ООО "Италия", ИП "Финляндия" – гениальна.... По итогу, опуская инфошум:Европа не подвела – продолжила упираться. Требует давления на нас. Но Трамп сказал чётко: прекращения огня не будет. Нужно соглашение.Если его не будет, дальше – без США. Никто и никогда не возьмёт Украину в НАТО. На этой теме можно ставить точку.На закупку вооружений для Киева тупо нет денег. 100 млрд долларов можно взять только из наших ЗВР – это на руку США и Британии.Это дорога в один конец для Европы. В ближайшие 2 недели ситуация выйдет или в "полный пансион" для Украины за счёт ЕС (этого хотят США), или в формат "горячего мира", если чем-то удастся заинтересовать Россию.Именно сейчас создаются условия для следующей войны на горизонте 2029–2030 годов.Историк Борис МячинА случилось вот что. Дональд Трамп изящно обыграл на своём поле евроукраинский блок и выставил дело так, будто бы он, Трамп, уломал Путина больше никогда немотивированно не нападать на Европу и Украину и не разлагать западное общество шпионскими операциями, которые этот злодей задумал ещё в бытность свою простым агентом КГБ.В обмен на это, только за то, что Трамп спас Европу от Путина, Европа купит для Украины американское оружие. Ну и Путину тоже нужно будет отдать что-нибудь, конечно.Это очень круто. Трамп сыграл на типичных европейских страхах и извлёк из этих страхов максимальную политическую выгоду для себя.Всякому разумному человеку, который не состоит на учёте в европейском психодиспансере, это давно понятно, что на 450-миллионную Европу 150-миллионная Россия нападать не собирается и никогда не собиралась, – и сам Путин об этом много раз говорил, и всё было бесполезно.Трамп чуть ли не во время переговоров с укроатлантистами позвонил Путину, который "отметил важность предпринимаемых президентом США усилий по украинскому урегулированию" и "тепло поблагодарил Трампа за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске".Знаете, это выглядит как сцена в пятизвёздочном дурдоме уже. Вы стоите, условно, и продаёте сумасшедшему шапочку.В этот момент подходит Путин в образе инопланетянина, и вы спрашиваете у него: "Скажите, пожалуйста, а эта шапочка действительно защищает человечество от ваших зловещих радиоволн?", – а Путин, ящероподобно улыбаясь, говорит: "Да, защищает".Я могу бесконечно долго шутить про дурдом. Но если говорить серьёзно, мы наблюдаем очень серьёзный исторический регресс.Саботаж Европой и Украиной Минских соглашений разрушил всякое доверие к традиционным механизмам европейской безопасности, – в результате чего договорённости по линии НАТО и ОБСЕ начала вытеснять крайне примитивная, феодальная форма личной гарантии безопасности.Я, Дональд Трамп, обещаю вам, что на вас никто не нападет, – потому что мне, Дональду Трампу, удалось наладить хорошие отношения с другим феодалом, Владимиром Путиным.Вы должны признать, что это реальность сегодняшнего дня, независимо от того, считаете вы это "плохим" или "хорошим" (люди, склонные к дугинско-бердяевским рассуждениям на тему "нового Средневековья", наверное, считают, что это "хорошо").Совершенно очевидно, что главные бенефициары "нового феодализма" – это Путин и Трамп. Трамп уже запостил фотографию из Белого дома с Зеленским (вид со спины), европейскими союзниками и Вэнсом (на заднем плане) с подписью: "American Leadership Is Back Under President Trump".По ссылке там дальше идёт набор цитат евросоюзников на сайте Белого дома, сильно напоминающий не то средневековую вассальную присягу, не то чудесные (сарказм) времена сталинской деспотии.Это можно было подписать: "Эй вы, фраера, посмотрите, как красиво я вас поимел". Все это будет ещё недели две утрясаться, конечно.Зеленский будет ещё выпендриваться, говорильни будет выше крыши, провокации какие-то будут, конечно. Но вообще это выглядит уже как финал. Мстители – гейм овер, как говорится.Публицист Павел ДанилинНе надо иллюзий – Европа не даст Украине и США просто так соскочить с конфликта.Для Европы принципиально растоптать Россию в рамках конфликта, резко понизить её суверенные возможности, а лучше и вовсе выбить из числа стран, обладающих абсолютным суверенитетом.Оптимально, конечно, для них было бы низвести Россию до статуса вассала ЕС, но здесь у них оказались и проблемы, и конкуренты в лице Китая и внезапно – США.Планы ЕС примитивны, но от того не менее значимы для европейцев. Потому что они – экзистенциальны.Читайте также: Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира

европа

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, европа, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, кгб, нато, ес