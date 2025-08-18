https://ukraina.ru/20250818/ukrainskoe-vundervaffe-popytka-terakta-so-smertnikom-glavnoe-na-utro-18-avgusta-1067183310.html

Украинское вундерваффе, попытка теракта со смертником. Главное на утро 18 августа

Украинское вундерваффе, попытка теракта со смертником. Главное на утро 18 августа

Западные СМИ опубликовали фото новой украинской дальнобойной ракеты. Российские спецслужбы предотвратили теракт на Крымском мосту

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063648884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fd01939ca2aa4468ed9adf6b383beda.jpg

Фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий на своей странице в соцсетях опубликовал снимок украинской ракеты "Фламинго". Вдали был виден ещё один экземпляр этого изделия. По словам Лукацкого, ракета находится в серийном производстве."Украинская оборонная компания Fire Point начала серийное производство новой крылатой ракеты "Фламинго" с дальностью свыше 3000 км", — заявил Лукацкий.Позднее в соцсетях обнаружили, что украинская ракета подозрительно похожа на британскую разработку."Тут в Сеть попало фото якобы украинской крылатой ракеты "Фламинго" с заявленной дальностью до 3000 километров. Она до мелочей похожа на презентованную в феврале на выставке IDEX-2025 крылатой ракеты наземного базирования FP-5 производства эмиратско-британская оборонно-промышленная группа Milanion Group", — отметил российский военкор, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц.По его словам, британская компания сотрудничает с Украиной."У этой конторы, вот ведь неожиданность, есть отношения с украинской компанией "Ukrainian armor". Milanion поставила ВСУ минимум одну свою наземную безэкипажную колесную платформу AGEMA. Сообщалось, что "Ukrainian armor" заключила соглашение с Milanion Group относительно совместного её производства. А ещё, поговаривают, эти две компании на пару поставляют в ВСУ самоходные миномётные комплексы Alakran. Судя по всему, на этом военно-техническое сотрудничество ОАЭ с Украиной под чутким контролем британцев не ограничивается. Ничего личного, просто бизнес?" — задал вопрос Коц.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев раскрыл подробности о новой украино-британской ракете."Логика этой ракеты понятная, двигатель там очевидно Аи-25, который массовый, и производится на Украине в Запорожье, заводом "Мотор Сич" (но могут использовать списанные с выработанным ресурсом для экономии, и которых хоть чем то кушай), простая аэродинамическая схема, технологичные узлы и элементы конструкции, то есть удельная себестоимость минимальная", — отметил Васильев.По его словам, стоимость этой ракеты будет немалой."Учитывая размеры, это практически МиГ-21, то есть все равно его цена будет не дешёвой, по сравнению с поршневыми БПЛА. И на фото явно лётный образец и макет, причём ещё неизвестно на сколько лётный готов к испытаниям. Ну и отработка его в любом случае недёшево, и не очень быстро, стартовый пороховой заряд для 6 тонной ракеты, которую надо разогнать хотя бы на 50-60% от крейсерской скорости - будет очень большим и тоже не самым простым из клуба юного техника", — заявил инженер.По его словам, демонстрация ракеты - "скорее пиар акция к переговорам, в реальности это оружие против стран третьего мира"."Всё таки в отличие от небольших малоскоростных ударных БПЛА с ДВС, этот реактивный аналог малого истребителя, без какого либо стелс, является штатной целью для ПВО, и вероятность успешного обнаружения и перехвата стремится к 99.9 %, тем более на столь протяженной траектории, если его пускать на максимальную дальность над нашими просторами", — отметил Васильев.По его мнению, Украина вряд ли будет запускать эти ракеты на максимальную дальность, учитывая всё вышеуказанное это не имеет смысла."Ведь с большой БЧ у неё резко уменьшается количество достойных целей, а с учётом аргумента выше, получается что единственное рациональное (с точки зрения Киева) для неё применение, это Крымский мост, учитывая их зацикленность на нём. Тем более это привычно для Киеву, он почти всегда отдает приоритет информационным целям перед военными. И тогда они могут доработать ракету, вместо 3000 км дальности, оставить 700-800 км, и увеличить массу БЧ в полтора, а то и два раза, до 2 тонн", — отметил Васильев.По словам эксперта, при таком варианте пустив ракету вокруг Крыма вне зоны действия российской ПВО, над морем, во время комбинированного удара обычными ракетами и дронами, у украинских военных появляется хоть и небольшой, но уже больше нуля шанс прорваться через объектовое ПВО возле моста."Ведь в моменте, если получится перенасытить ЗРК, появляются шансы для хотя бы одной из нескольких ракет прорваться к цели. А две тонны БЧ, могут уже не просто поцарапать мост, особенно если поставят кумулятивный предзаряд, да ещё и в опору (хотя это конечно ещё более сомнительно). Разумеется шансы на это вообще мизерные, логика мышления киевского руководства вообще отличается склонностью к авантюризму. Тем более что для других вариантов применения, шансов ещё меньше, да и какой либо рациональности", — указал инженер.Он также указал, что подобная ракета пригодилась бы и России."В то же время для нас, учитывая что возможными противниками бывают и страны третьего мира, подобный инструмент для точечного поражения особо крепких объектов, точно был бы не лишним. Тем более он не нужен для замены всего арсенала дальнобойных средств поражения, но иметь возможность закинуть 3-5 тонн БЧ, в разных вариантах исполнения, от проникающей до фугасной повышенного могущества, точно будет не лишним. Плотины, мосты, подземные бункера, заводы, базы, склады Чем тратить на них десятки обычных ракет с мизерной эффективностью, нужный результат можно получить несколькими ракетами", — отметил Васильев.При этом он призвал держаться разумного баланса стоимости и технической сложности, "упрощая и удешевляя конструкцию без фанатизма".Цель — Крымский мостФедеральная служба безопасности сорвала попытку украинских спецслужб взорвать автомобиль с бомбой на Крымском мосту."Автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия — Алания, и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика", — отмечалось в сообщении ФСБ.По информации спецслужбы, заминированный автомобиль украинские спецслужбы планировалось передать человеку, который поехал бы на нём через Крымский мост и стал "невольным террористом-смертником". Т.е. украинские спецслужбы хотели повторить первый теракт на Крымском мосту, когда водителя автомобиля со взрывчаткой использовали "втёмную"."Несмотря на ухищрения украинских террористов, ФСБ удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в "Шевроле Вольт", а также задержать всех лиц, причастных к её доставке на территорию нашей страны", — указали в службе.Возбуждено уголовное дело. Все организаторы и соучастники преступления понесут наказание, подчеркнули в спецслужбе.Там же напомнили, что уже вторая за год попытка украинских спецслужбы использовать машину с большим количеством взрывчатки для диверсии на Крымском мосту. Так, белорусские силовики 2 апреля задержали микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки на Брестской таможне.О происходившем на Украине и вокруг неё за неделю — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Отдать Донбасс, получить гарантии".

