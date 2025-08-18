https://ukraina.ru/20250818/ukraina-za-nedelyu-otdat-donbass-poluchit-garantii-1067147870.html

Украина за неделю. Отдать Донбасс, получить гарантии

Все события прошлой недели, касающиеся Украины, следует разделить на саммит на Аляске и фон этого саммита. Если уложить все в одно предложение, то можно сказать, что в Анкоридже предварительно договорились о сделке "территории в обмен на гарантии безопасности"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_32:183:995:725_1920x0_80_0_0_b3992d9753197358b26e7804e52d787c.jpg

Капитуляция или компромисс?Переговоры на Аляске ограничились форматом 3 на 3 (президенты, помощники президентов и главы МИД). Поскольку к итоговому соглашению не пришли, разговор с министрами финансов и торговли, вероятно о снятии санкций и экономическом сотрудничестве, не имел смысла. После саммита Путин снова заявил, что нужно "устранить первопричины конфликта", а Трамп — что есть несогласованные детали, но "переговоры прошли успешно". В тот момент можно было подумать, что все в очередной раз завершилось так же, как и в Стамбуле, но на самом деле нет.Во-первых, Трамп тут же позвонил Зеленскому, а также представителям ЕС и НАТО. Во-вторых, он дал развернутое интервью Fox News, из которого стало ясно следующее:· Несогласованные детали — это "одна большая проблема" (никаких сомнений, что речь о выводе ВСУ из ДНР), но "Украина должна согласиться на это", потому что "Россия — очень большая сила, а они нет", и "европейским странам тоже надо немного поучаствовать в этом".· Новых санкций не будет, потому что "сегодня у нас была прекрасная встреча".Очень похоже, что остановка огня в обмен на выход ВСУ из ДНР была согласована Путиным и Трампом еще до саммита, но Европа поддержала Зеленского и он заявил о невозможности торговли территориями. Саммит срывать не стали в надежде на то, что как-то получится договориться. Путин тем не менее стоит на принципе разрешения "первопричин конфликта" и от Донбасса как условия остановки огня не отказывается. На фоне успехов ВС РФ и международной поддержки со стороны Китая, Индии и Бразилии рычагов давления на Россию у Трампа не оказалось, поэтому снова единственный выход — давить на Украину. Но у Украины есть европейская поддержка, а значит Европе нужно предложить что-то приемлемое, чтобы она убедила Киев оставить Донбасс. Американцы заявили о срочной подготовке трехсторонней встречи (Россия и Украина при посредничестве Штатов), если Зеленский согласится на некие условия. Bloomberg инсайдит, что Трамп передал Зеленскому требование Путина о выводе войск с Донбасса и обозначил главной целью мирное соглашение, а не прекращение огня. Второе тоже является давним требованием России. Зеленский в понедельник, 18 августа, едет в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом детали сделки. Российская же делегация посчитала, что все прошло удачно и, по сообщению источников российских госСМИ, сторонам удалось решить многие вопросы, но они не будут о них "трубить раньше времени". Если верить источникам The Economist, то достигнуто предварительно соглашение о прекращении огня в воздухе. И действительно, запусков "Шахедов", согласно последней сводке ВСУ, стало в 3-4 раза меньше, чем в среднем в июле.А самое главное — это совместное заявление лидеров стран ЕС, которые сегодня и могут повлиять на Киев. По сути, успех сделки сегодня зависит именно от них. В заявлении следующее:· США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, и Европа будет участвовать;· ограничение ВСУ и военного сотрудничества Украины с третьими странами невозможно;· решение по территориям должна принимать сама Украина.Попробуем разобраться с каждым из пунктов. По поводу гарантий безопасности есть "итальянское" предложение, которое, по словам премьера Мелони, поддержали не только в ЕС, но и в США. Заключается оно в гарантиях "в стиле" 5-й статьи НАТО, но без участия НАТО, только отдельные страны."РБК-Украина" утверждает, что этот формат с Россией уже согласован, хотя официальных заявлений пока и не было. Axios утверждает, что Путин на Аляске упомянул Китай как одного из возможных гарантов безопасности Украины как намек на неприемлемость присутствия вооруженных сил стран НАТО на Украине, но, если честно, и то, и другое выглядит фантастически. Зайти на Украину китайцам США не дадут никогда.В то же время европейская "коалиция желающих" сама не особо настаивает на своих силах на Украине. Министр обороны Великобритании Джон Хили вроде бы заявил, что "многонациональные силы коалиции готовы действовать", но затем The Times сообщила, что это не означает введение контингентов, а "более реалистичная миссия" заключается в "обеспечении безопасности с воздуха над западной Украиной, учебной поддержке украинских военных и разминировании Черного моря". Так что вряд ли войска третьих стран (кроме инструкторов) будут введены на Украину. В то же время не понятно, где Киев возьмет деньги для поддержания текущей численности ВСУ. О демилитаризации Украины говорить перестали (гарантии безопасности при любых вариантах не предполагают демилитаризации), однако численность войск может уменьшиться естественным образом из-за нехватки средств на их содержание. Что касается территорий, Европа согласится, если решение о выходе из ДНР примет сам Киев.Что касается России, то, согласно инсайдам Reuters, она получает следующее:· Прекращение огня как условия для переговоров снимается с повестки, обсуждается только "всеобъемлющее мирное соглашение". Рубио, правда, сказал, что не снимается, но гораздо лучше было бы сразу подписать мирный договор. Уиткофф же добавил, что в прекращении огня больше нет необходимости, поскольку теперь обсуждается мирный договор;· ВСУ уходят из Донецкой и Луганской областей, линия фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживается (т.е. Украина и Запад признают занятые РФ территории де-факто), ВС РФ уходят из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, где не было референдумов. Это подтвердил и Уиткофф в интервью CNN;· международное признание суверенитета России над Крымом;· Украина не вступает в НАТО, но получает гарантии безопасности вне НАТО;· русский язык на Украине становится вторым государственным;· прекращаются преследования УПЦ;· снятие Западом как минимум части санкций.Также The Daily Telegraph сообщает, что США предложат инвестиции в развитие российской Арктики, допустят российские компании к разработке редкоземельных минералов на Аляске и снимут ряд санкций с российского авиапрома.Если описанное близко к истине (а это может быть и не так) и стороны готовы к такому соглашению, то мир может состояться. Для Украины условия гораздо лучше, чем вывод ВСУ из Донбасса ради перемирия, поскольку никаких гарантий того, что перемирие не закончится, а ВС РФ не продолжат наступление, получив "просто так" крупные территории, которые можно было бы оборонять еще год, не предполагалось. С осени 2024 года Украина не требует возврата границ 1991 года, но предлагает признание потери территорий де-факто (де-юре они должны возвращаться дипломатическими методами) в обмен на членство в НАТО. Полноценного членства быть не может, это все поняли уже давно, поэтому компромисс в виде гарантий "аналогичных 5-й статье НАТО", но вне НАТО — приемлемая альтернатива.В то же время заморозку по линии фронта надо было принимать в Лондоне в рамках "22 пунктов Уиткоффа". Сейчас же придется отдавать больше. Больше, но не все, что хотела Россия (четыре области в админграницах), поскольку для таких решений пока еще нет военных оснований. Зеленский заявляет, что в войне за независимость Украина "уже выстояла", а передача территорий (обмен, что гораздо менее позорно) не исключен, но это "очень сложный вопрос, который нельзя отделить от гарантий безопасности Украины". Вот он и не будет отделен.Таким образом, потенциальная сделка перестает выглядеть как капитуляция Украины, но все больше напоминает компромисс. А компромисс — это то, что может реально быть принято, но что обязательно не удовлетворит ни одну из сторон. Впрочем, как каждая из сторон объясняет своему населению, почему победила именно она, мы наблюдали на примере ирано-израильского конфликта. И ведь получилось.Впрочем, на пресс-конференции в Брюсселе Зеленский начал вести себя странно, снова заявив про "сначала прекращение огня, а потом финальное соглашение", и что конституция не позволяет передавать РФ Донецкую область и вступление в ЕС как часть гарантий безопасности. Возможно, таким способом он пытается торговаться перед поездкой в Вашингтон. Если нет, и он действительно стоит на этой позиции, то сделки не будет. Трамп же продолжает постить в своей соцсети публикации о том, что Украина должна отказаться о части территорий, чтобы не потерять больше.Теперь все зависит от результатов поездки Зеленского в Вашингтон. С ним туда летит целая группа представителей ЕС и НАТО, но, если верить газете Bild, первая встреча Зеленского с Трампом состоится с глазу на глаз.Экономические причины и коррупцияФон переговоров тоже важен, поскольку он дает понять, в каком положении находится Украина и каковы ее возможности для маневра.С экономикой у Украины большая беда. Как известно, выплаты всей "социалки" лежат на западных вливаниях, а вот воюет Украина на свои. Военные расходы — это порядка половины всего украинского бюджета, т.е. понятно, что, если после окончания войны "социалку" снова придется тянуть самостоятельно, но поддерживать текущую численность армии будет просто невозможно. За первое полугодие 2025 года торговый баланс Украины ушел в минус на 18,3 млрд долларов и к концу года может дорасти до 40 млрд, а если считать с услугами, то и до 50 млрд, что в два раза больше, чем торговый дисбаланс прошлого года. Это четверть ВВП страны и без внешних вливаний с таким не справиться. У Украины сейчас большие золотовалютные резервы (43 млрд долларов), поскольку западные вливания нельзя тратить на войну, но с нынешним дисбалансом их едва хватит на год. Причин надвигающейся катастрофы несколько: рост закупок комплектующих для дронов, лишение доходов от транзита российского газа одновременно с увеличением импорта газа из Европы, увеличение импорта коксующегося угля из остановки единственной шахты по его добыче, падение доходов от металлургического и аграрного экспорта из-за отмены "торгового безвиза" с Евросоюзом. Все причины, кроме последней, непосредственно связаны с войной. Без ее быстрого окончания, решить их вряд ли удастся и это должно подстегивать Украину к принятию компромиссного решения.Переговоры на Аляске сместили фокус внимания с коррупционных скандалов, но они никуда не делись.Вышел отчет Офиса генерального инспектора министерства обороны США по результатам нестатистической проверки 80 траншей на 22,1 млрд долларов программы президентского изъятия вооружения для передачи Украине. В нем указано, что транши на 5,7 млрд долларов не имеют подтверждающей документации, а 1 млрд определен как "сомнительные расходы. С одной стороны, это вопросы к сотрудникам Пентагона при Байдене, но не окажется ли вдруг, что "сомнительные расходы" были согласованы с Офисом Зеленского?Учитывая, что, вернувшее свои полномочия НАБУ начало активно "выбивать" окружение Зеленского с помощью уголовных дел, мы еще даже не понимаем всех масштабов того, что может быть предъявлено крупнейшим украинским чиновникам при нежелании Зеленского помочь Трампу в получении Нобелевской премии мира.Оппозиционный нардеп Алексей Гончаренко* сообщил, что среди добытых следствием "пленок Миндича" (Тимура Миндича называют "кошельком Зеленского") есть разговоры об "отмывке" 5 млрд евро в криптовалюте. Для этого якобы собирались купить во Франции целый банк и зарегистрировать его на брата экс-замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, в доме которого в Германии уже походили обыски. Есть неподтвержденные данные о том, что Миндич, опасаясь задержания, уехал с Украины в Лондон.Но главная раздражающая Трампа фигура — это, конечно, глава ОП Андрей Ермак. "Экономическая правда" (один из рупоров оппозиционных Зеленскому "соросят") сообщает, что Ермак встречался со студентами одного из киевских вузов и говорил там интересное. Во-первых, он оправдывал поведение Зеленского во время известного скандала в Овальном кабинете тем, что президент "думал о людях на фронте". Да, это было "дипломатическим самоубийством", но для Зеленского якобы важнее было мнение украинских военных. Между прочим, скандал касался отказа Зеленского от прекращения огня без гарантий безопасности — того, что сейчас обсуждается по результатам саммита на Аляске. Второй вопрос — это НАБУ. И тут уже Ермак вместе с Зеленским выгораживал и себя — был в тот момент в командировке, Банковая на депутатов не давила, Верховная Рада сама все решила, а почему Зеленский так быстро подписал закон, который якобы не лоббировал, он не знает.Интересно, что организатор встречи — глава Киевской школы экономики — раскритиковал "Экономическую правду" за "нарушение журналистской этики", поскольку формат встречи не предполагал публикацию цитат, но в СМИ заявили, что эта информация является "общественно значимой". Спорить с этим невозможно.Итак, давление оппозиции и антикоррупционных органов на окружение Зеленского ограничивает возможность продолжать саботировать требования Трампа.У Европы "нет сил"Помощь Европы позволяет Украине не соглашаться с капитуляцией, но не достаточна для принципиальных изменений.Перед саммитом на Аляске ЕС начал подготовку 19-го пакета антироссийских санкций, которые Трамп не может отменить, как бы он ни хотел, но, как мы уже говорили, позиция Китая, Индии и Бразилии делает любые санкции пусть и болезненными, но не смертельными. Поэтому давление на Россию таким способом имеет ограниченную эффективность.Европейская военная помощь Украине значительна. Та же Германия на прошлой неделе объявила, что профинансирует закупку военного оборудования и боеприпасов для Украины на 500 млн долларов. В июне Европа даже обогнала США по объемам поставок, но дело в том, что львиная доля европейского вооружения — это американское вооружение, купленное на европейские деньги. То есть и здесь Украина опосредованно зависит не столько от Брюсселя, сколько от Вашингтона, а объему европейских поставок — от того, сколько они смогут купить в Штатах.Конечно, милитаризация Европы не может не вызывать беспокойство. Financial Times прямо пишет, что Европа готовится к войне и проводит перевооружение "исторического масштаба" — военные заводы расширяются в три раза быстрее, чем до начала СВО. В 2024 году страны ЕС истратили на оборону аж на 30% больше, чем в "довоенном" 2021 году. Однако, аналитики утверждают, что не все так гладко и процесс тормозит раздробленность отраслей по разным странам и политические разногласия в этих странах. Как было сказано, внутри ЕС достаточно противоречий, которые мешают согласованной политике в поддержку Украины. Преддверие саммита на Аляске ознаменовалось целым рядом резких выступлений премьера Венгрии Виктора Орбана. Он высказался против членства Украины в ЕС (в Венгрии по этому поводу даже прошел референдум, поэтому Орбану не предъявишь личную политическую ангажированность) и назвал Европу, которая не хочет договориться с Россией об остановке войны и дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве, "жалкой и слабой". Затем он сказал, что представление о "неопределенном исходе" войны неадекватно — войну Россия уже выиграла, а Украина проиграла, и вопрос лишь в том, когда Запад это признает и какие именно условия будут зафиксированы в мирном договоре. И как вишенка на торте, венгерский министр иностранных дел Сийярто обвинил Киев и Брюссель в попытке организации смены власти в Венгрии, а также в целенаправленных ударах по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает энергетическую безопасность Венгрии.А тут еще и Китай ужесточил экспортный контроль над рядом материалов, включая редкоземельные металлы, что грозит остановкой производства многим оборонным предприятиям Германии, которые зависят от поставок из КНР более чем на 90%. Если перебои сохранятся, часть военных производств придется останавливать.Китай пока ведет себя как нейтральная сторона с уклоном в поддержку России, но при известных раскладах он может и перестать держать нейтралитет. Достаточно прекратить поставки комплектующих для дронов всем сторонам конфликта (не обязательно только Украине), как ситуация на фронте может резко измениться не в пользу Киева. То же и с редкоземельными материалами для ЕС.The Times пишет, что у Европы "нет сил" для того, чтобы Украина заключила мирный договор на своих условиях. И это еще один аргумент в пользу компромисса, который сегодня предлагают Зеленскому.Не хватает "пожарных бригад"Не все гладко у Украины и на поле боя. Основа ее стратегии после неудачи "контрнаступа" 2023 года и особенно после провала курской авантюры — медленное отступление в надежде, что в определенный момент у России начнутся критические проблемы с экономикой и закончится наступательный потенциал. Стратегия не бессмысленная, но рассчитывающая на сохранение текущего формата боевых действий: Украина создает непреодолимую ни техникой, ни большими подразделениями "килл-зону" из дронов, которую Россия очень медленно и неся потери преодолевает малыми пехотными группами. Так действительно, можно воевать очень долго.Но произошедшее севернее Покровска в районе Доброполья может качественно изменить ситуацию. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке обеспокоился тем, что Украина может очень быстро потерять почти 30% Донецкой области из-за почти 18-км прорыва ВС РФ. Если прорыв удастся развить, то Славянско-Краматорская агломерация может быть отрезана от снабжения и даже окружена. The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона тоже отметил этот момент, сообщив, что успех россиян был вызван успешными ударами по логистике ВСУ.Дело в том, что дроновый характер войны предельно разрядил линию фронта в плане позиций личного состава. Собственно, никакой линии фронта в классическом понимании больше не существует. Есть сеть "нор"-наблюдательных позиций, в каждой из которых сидит пара бойцов, а за ними, на определенном расстоянии базы беспилотников, которые создают "килл-зону" перед этими норами. Личный состав нужен на крайний случай, когда отдельным малым группам ВС РФ удается проходить через "смертельную зону". Изменилось то, что российские военные, похоже, нашли способ эффективного преодоления этой зоны. Комплекс мер, связанных с созданными Белоусовым специальными подразделениями дроноводов, которые стали эффективно подавлять БПЛА противника, а также налаживанием качественной связи между малыми пехотными группами позволило им "просочиться" между разряженными позициями ВСУ далеко в "тыл". Главный вопрос — получится ли там закрепиться.Украина перебросила туда несколько крупных подразделений, но победных реляций не слышно. Зеленский по итогам Ставки заявил, что "идет противодействие" и "есть успехи", а аналитическая группа Deep State сообщила, что российские войска отброшены в районах нескольких сел и ситуация "в определенной степени стабилизирована" благодаря переброске в регион четырех бригад, двух полков и двух батальонов, но "остается достаточно сложной".Из этого следуют два вывода. Во-первых, если продвижение ВС РФ удалось остановить (а похоже, что это так), то полностью срезать вклинение не вышло и там идут бои. В то же время снятие крупных сил ВСУ с других направлений привело к активизации российского наступления, например, в Харьковской области. У Украины не хватает "пожарных бригад" для одновременного. тушения пожара по всем направлениям. The Telegraph сообщает, что около 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину, а "миллионы" скрываются дома от мобилизации или дают взятки, чтобы получить отсрочку. По официальным данным дезертиров — 200 тысяч человек, по неофициальным — 400 тысяч. Из-за этого "вся линия обороны похожа на решето". Во-вторых, даже ограниченный успех новой тактики ВС РФ говорит о том, что в следующий раз в другом месте может получиться еще более эффективно. И не рухнет ли в определенный момент то, что сегодня считается фронтом, вопрос открытый.Это очередной аргумент в пользу того, что Зеленскому пора соглашаться на компромиссный мир.Фактор прав человека и выборыПоследний аргумент касается ситуации в правовом поле. А точнее в том, что Запад стал все больше замечать творящийся на Украине беспредел. Да и внутри Украины раздаются голоса "патриотов", которым кажется, что происходящее — это перебор даже во время войны.Например, блогер Александр Парубок сделал вызывавшее большой резонанс заявление о том, что Украину раскалывает не русский язык, а те, кто сдает беженцам жилье "по цене апартаментов в Париже"."Львовянин сдаёт свою квартиру донецкому жителю за тысячу долларов, не обращая внимания на язык, и уже вечером того же дня в кафе делает замечание украинцам с Востока, что они разговаривают не на украинском? Неужели вы считаете, что схидняки этого не видят?" — возмутился блогер.По его словам, "раскалывают общество те, кто выливает свою ненависть на своих. Кто травит и унижает своих из-за языка. Раскалывают те, кто считает, что уже имеет право делить украинцев на врагов и патриотов. Раскалывают те, кто смеётся над теми, кто утонул в Тисе. Раскалывают те, кто считает, что тех, кто уехал за границу, можно лишить гражданства и лишить их права голоса".А ведь именно на травле и унижении "не патриотов" основана вся идеологическая конструкция постмайданной Украины. Пересмотр этой конструкции автоматически приведет к пересмотру государственной политики.Скандалы с украинским национализмом набирают обороты в Польше. Там арестовали 17-летнего украинца, который исписал нацистскими лозунгами памятник жертвам Волынской трагедии. Незадолго до того, на концерте в Польше толпа украинцев развернула бандеровские красно-черные флаги, после чего польский президент призвал сажать за такое в тюрьму. Даже украинский посол был вынужден осудить выходку своих соотечественников, хотя сомнительно, чтобы он реально был против. СМИ, конечно, написали, что нацистов завербовала Россия, но суть от этого не меняется.И тут Госдеп США публикует отчет о цензуре и правах человека на Украине. "Существенные проблемы с правами человека, связанные с украинскими государственными служащими, включают достоверные сообщения о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении или наказании; произвольных арестах или задержаниях; серьезных ограничениях свободы слова и свободы СМИ, включая насилие или угрозы насилия в отношении журналистов, необоснованные аресты или преследования журналистов и цензуру; систематических ограничениях свободы объединения трудящихся; значительном присутствии любой из наихудших форм детского труда", — сказано в отчете.Немало места в нем уделено уголовным преследованиям по политическим мотивам, а также произвольным арестам пыткам со стороны следственных органов. Упоминается также смерть в тюрьме гражданина США Гонзало Лиры, обвиненного в "оправдании военных действий России на Украине".Террор, устроенный на Украине против инакомыслящих, а также идеология агрессивного национализма сыграла важную роль на ранних стадиях СВО, сплотив немалую часть населения "вокруг флага", но в стратегической перспективе такая политика создает проблемы. Запад может закрывать на такое глаза во время войны против России, но интегрировать в себя такую Украину в мирное время мало кто готов. Это последний аргумент, почему Зеленскому стоит быстро подписать компромиссный договор и также быстро начинать демократизацию страны. Впрочем, возможно, последнее будет делать уже не он. Хотя, понимая тенденции, Зеленский уже заявил о том, что юношам до 22 лет могут разрешить выезд за рубеж. Если впереди остановка войны и выборы, Зеленскому нужен электорат, а невоюющая часть молодежи — это как раз база его поддержки.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов Что думают о результатах саммита аналитики на Украине — в материале "Червяка не спрашивают, хочет ли он на рыбалку". Украинские эксперты о последствиях Аляски для Зеленского"

украина

россия

европа

аляска

