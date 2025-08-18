https://ukraina.ru/20250818/poka-tramp-govorit-amerikanskoe-oruzhie-ubivaet-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-o-voyne-i-mire-1067158368.html

"Пока Трамп говорит, американское оружие убивает". Украинские и российские эксперты о войне и мире

Эксперты в России и на Украине обсуждают, действительно ли мир стал ближе после встречи лидеров РФ и США на Аляске. И думают о том, как новые технологии меняют характер войны, удивительным образом возвращая нас к практикам позднего Средневековья.

"Мирного блицкрига" на встрече лидеров РФ и США на Аляске не получилось, да, наверное, и не могло получиться — слишком разные у сторон конечные цели в украинском кризисе (но это отдельная тема).Впрочем, на Украине обратили внимание на слова Владимира Путина о достигнутом на встрече с Дональдом Трампом понимании и о надежде на то, что Киев и европейские лидеры "не будут предпринимать попыток за счёт провокаций и закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс".Находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в связи с этим высказал предположение, что на самом деле "всё уже согласовано"."Ждём обнародования договорённостей, которые можно будет считать ультиматумом зеленскому (политик пишет фамилию бывшего соратника с маленькой буквы — Ред.) — он должен будет или их подписать, или уйти, передав власть парламенту. При этом, учитывая нелегитимность зеленского, парламент в любом случае будет элементом подтверждения соглашений. Поэтому реакция самопровозглашённого президента, по большому счёту, не имеет значения", — написал нардеп в своём блоге.Вынужденно скитающийся по странам Европы украинский блогер, известный как "Колобок из Одессы", тоже предполагает, что стороны "заранее обо всём договорились", причём не только об Украине, но и о многом другом, в частности, о совместном освоении богатств Арктики."Все их подготовительные группы договаривались, наверное, с самого начала президентского срока Дональда", — сказал "Колобок" в очередном выпуске своего видеоблога, пояснив, что видит тут со стороны американцев лишь трезвый расчёт, ведь "только благодаря дружбе с Медведем Америке снова удастся всплыть… потому что чего-чего, а у Медведя ресурсов хватит на полпланеты...".Блогер отметил, что после встречи на Аляске кое у кого в Киеве "паника и отчаяние", Зеленского вызывают в Вашингтон — "и будут вынуждать подписывать… бумажку, которую можно приравнять к капитуляции".Европа — против, украинские турбопатриоты — против, а что выберет Зеленский? Может быть, он выберет вариант гарантий своей личной безопасности и сохранения криптофлешек, посмотрим.Украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян напомнила, что по итогам встречи с Путиным Трамп заявил, что будущее войны теперь зависит от Зеленского и европейских стран, которые "тоже должны в этом поучаствовать"."Ну, в целом тоже довольно закономерный итог: если что-то там не срастётся (а оно, конечно же, не срастётся), то виноваты будут Зелебобус и еврогейпейцы, а никак не непогрешимый Донни. Не буду скрывать, такая постановка вопроса мне в целом нравится. Да вот только реальность такова, что, пока Трамп говорит, — американское оружие по американским разведданным продолжает убивать российских солдат", — заявила Монтян в своём телеграм-канале.И добавила, что "если кто-то об этом и готов забыть, то хватает и тех, кто будет помнить!".Что ж, пока война между Западом и Россией (в виде спецоперации на Украине) продолжается, и никто сейчас точно не скажет, как долго это может продлиться.Эксперты говорят и о том, какие уроки можно и нужно извлечь, чтобы не оказаться безоружными на новых витках развития конфликта.Сам ход украинского кризиса наглядно показывает, как технологии повлияли на характер войны. Вместо танковых клиньев — рои всевидящих дронов, вместо психических атак на поле боя — хорошо скоординированные психические атаки в медиа и в соцсетях.А сам тот факт, что Россия до сих пор не сгинула в противостоянии фактически со всем коллективным Западом, заметно меняет ситуацию в мире, считает российский политолог и общественный деятель Алексей Чадаев.Чадаев подробно рассказывает в своём телеграм-канале о необходимых мерах для победы в соревновании технологий, в гонке организации их создания и освоения (при необходимости — даже и присвоения).По его словам, "...вместо "высоких технологий" хитом этой войны стали технологии "низкие""."Компоненты, покупаемые на общедоступных потребительских платформах как гражданские изделия; производства, организованные по позднесредневековому принципу "распределённой сетевой мануфактуры"; организационные модели, напрямую заимствуемые из практики соцсетей (от "боевых" чатов подразделений до создаваемых на лету виртуальных "групп" для проведения операций) и т.д. Радикальная экономика такой войны — разница до сотни раз между ценой изделия и размером ущерба противнику, причиняемого им. И вездесущий "сетевой эффект" в виде "вирусного" масштабирования успешных решений по подражательному принципу, заимствованному напрямую из блогосферы", — пояснил Чадаев.Этот опыт ещё пригодится, война далеко не завершена. Экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв считает, что не просто так издание The Daily Telegraph сейчас пишет о том, что Великобритания готова разместить войска на Украине через неделю после прекращения огня."Зачем публикуют такие заявления? Всё очевидно. Это попытка сорвать мирные переговоры. По сути, скрытый посыл звучит так: "Только попробуйте остановить боевые действия, и мы сразу введём войска на Украину". Хотели демилитаризации Украины и отсутствия иностранных военных на её территории? Не получится. Стоит прекратить огонь — и британцы уже здесь", — написал аналитик в своём телеграм-канале.А покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* в эфире одного из видеоблогов предположил, что война, скорее всего, продолжится "в тех или иных вариантах". По его мнению, в результате Россия будет приобретать всё новые и новые территории — и "мы не знаем, в какой момент треснет, в какой момент (киевскому режиму — Ред.) не хватит сил, насколько снизит помощь Трамп".* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Червяка не спрашивают, хочет ли он на рыбалку". Украинские эксперты о последствиях Аляски для ЗеленскогоИ в статье Ростислава Ищенко "Встреча на Аляске: осторожное начало попытки разворота"

