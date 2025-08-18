Военный эксперт Влад Шлепченко: Если ВСУ удержат Доброполье, то потеряют Купянск, Красный Лиман и Северск - 18.08.2025 Украина.ру
Военный эксперт Влад Шлепченко: Если ВСУ удержат Доброполье, то потеряют Купянск, Красный Лиман и Северск
Военный эксперт Влад Шлепченко: Если ВСУ удержат Доброполье, то потеряют Купянск, Красный Лиман и Северск - 18.08.2025 Украина.ру
Военный эксперт Влад Шлепченко: Если ВСУ удержат Доброполье, то потеряют Купянск, Красный Лиман и Северск
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-08-18T17:11
2025-08-18T17:11
эксклюзив
спецоперация
купянск
красный лиман
донбасс
вооруженные силы украины
брянская область
беспилотники
Сейчас постепенно стала проясняться ситуация с прорывом ВС РФ к Золотому Колодезю.Мы нащупали слабое место и несколько дней активно продвигались. Противник был в шоке. Долгое время оттуда не было никаких кадров объективного контроля. И только на выходных стали поступать первые видеозаписи с ударами по нашим позициям.Там действительно произошло контрнаступление ВСУ. Противник перебросил туда то, что считает элитой: десантники и штурмовые отряды, собранные из запрещенных группировок. А самое главное – подразделения операторов БПЛА, которым удалось сковать наше продвижение.Это то, о чем мы говорим каждый день. Необходим комплексный подход по уничтожению вражеских войск беспилотных систем. Обнаруживать и тут же уничтожать. Я бы даже сказал, что ликвидация хотя бы одного пункта управления дронами ударит по врагу сильнее, чем разгром бригады.Судя по всему, Золотой Колодезь остался за ВСУ, а вот в Кучеров Яре фиксируется устойчивое присутствие наших войск. Сейчас все зависит от того, удастся ли забрать Шахово и Софиевку, которые представляют собой важные позицию в тылу наших просочившихся на север подразделений.Если мы возьмем эти населенные пункты, у нас будет хороший потенциал для развития наступления. Если нет, ВСУ заставят нас отступить, поскольку нам приходится держать позиции с отрезанной логистикой.Таким образом, если противник удержит Доброполье и заставит нас откатиться назад, центральный Донбасс станет непригодным направлением для дальнейшего наступления. Учитывая, что Украина сконцентрировала там хорошие штурмовые подразделения и войска беспилотных систем. Но у нас есть хорошие возможности начать продвижение в районе Северска, Красного Лимана и Купянска – участков, с которых враг изымал силы для купирования нашего прорыва.И в любом случае вероятность нападения ВСУ на Брянскую область, про подготовку к которому вновь пишут в СМИ, снижается, поскольку противник перетащил в Донбасс значительное число эффективных подразделений.
https://ukraina.ru/20250524/1063382212.html
https://ukraina.ru/20250814/polkovnik-gennadiy-alekhin-shturmoviki-vs-rf-otbili-shkval-vsu-pod-volchanskom-i-nastupayut-pod-1067005104.html
купянск
красный лиман
донбасс
брянская область
Военный эксперт Влад Шлепченко: Если ВСУ удержат Доброполье, то потеряют Купянск, Красный Лиман и Северск

17:11 18.08.2025
 
© Украина.руВлад Шлепченко
Влад Шлепченко - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Украина.ру
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас постепенно стала проясняться ситуация с прорывом ВС РФ к Золотому Колодезю.
Влад Шлепченко - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
24 мая, 07:00
Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов Дроны – это массовая продукция. Делаются и собираются они легко. А вот хорошего пилота нужно готовить минимум несколько месяцев. Поэтому уничтожение операторов на пунктах управления – это ключ к нашей победе, считает военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
Мы нащупали слабое место и несколько дней активно продвигались. Противник был в шоке. Долгое время оттуда не было никаких кадров объективного контроля. И только на выходных стали поступать первые видеозаписи с ударами по нашим позициям.
Там действительно произошло контрнаступление ВСУ. Противник перебросил туда то, что считает элитой: десантники и штурмовые отряды, собранные из запрещенных группировок. А самое главное – подразделения операторов БПЛА, которым удалось сковать наше продвижение.
Это то, о чем мы говорим каждый день. Необходим комплексный подход по уничтожению вражеских войск беспилотных систем. Обнаруживать и тут же уничтожать. Я бы даже сказал, что ликвидация хотя бы одного пункта управления дронами ударит по врагу сильнее, чем разгром бригады.
Судя по всему, Золотой Колодезь остался за ВСУ, а вот в Кучеров Яре фиксируется устойчивое присутствие наших войск. Сейчас все зависит от того, удастся ли забрать Шахово и Софиевку, которые представляют собой важные позицию в тылу наших просочившихся на север подразделений.
Если мы возьмем эти населенные пункты, у нас будет хороший потенциал для развития наступления. Если нет, ВСУ заставят нас отступить, поскольку нам приходится держать позиции с отрезанной логистикой.
Таким образом, если противник удержит Доброполье и заставит нас откатиться назад, центральный Донбасс станет непригодным направлением для дальнейшего наступления. Учитывая, что Украина сконцентрировала там хорошие штурмовые подразделения и войска беспилотных систем. Но у нас есть хорошие возможности начать продвижение в районе Северска, Красного Лимана и Купянска – участков, с которых враг изымал силы для купирования нашего прорыва.
И в любом случае вероятность нападения ВСУ на Брянскую область, про подготовку к которому вновь пишут в СМИ, снижается, поскольку противник перетащил в Донбасс значительное число эффективных подразделений.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
14 августа, 17:50
Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВС РФ отбили "Шквал" ВСУ под Волчанском и наступают под КупянскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
