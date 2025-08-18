https://ukraina.ru/20250818/1067204081.html

Военный эксперт Влад Шлепченко: Если ВСУ удержат Доброполье, то потеряют Купянск, Красный Лиман и Северск

Военный эксперт Влад Шлепченко: Если ВСУ удержат Доброполье, то потеряют Купянск, Красный Лиман и Северск - 18.08.2025 Украина.ру

Военный эксперт Влад Шлепченко: Если ВСУ удержат Доброполье, то потеряют Купянск, Красный Лиман и Северск

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-08-18T17:11

2025-08-18T17:11

2025-08-18T17:11

эксклюзив

спецоперация

купянск

красный лиман

донбасс

вооруженные силы украины

брянская область

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067199227_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_6e42f34436ec8f02572b44e488c2b342.jpg

Сейчас постепенно стала проясняться ситуация с прорывом ВС РФ к Золотому Колодезю.Мы нащупали слабое место и несколько дней активно продвигались. Противник был в шоке. Долгое время оттуда не было никаких кадров объективного контроля. И только на выходных стали поступать первые видеозаписи с ударами по нашим позициям.Там действительно произошло контрнаступление ВСУ. Противник перебросил туда то, что считает элитой: десантники и штурмовые отряды, собранные из запрещенных группировок. А самое главное – подразделения операторов БПЛА, которым удалось сковать наше продвижение.Это то, о чем мы говорим каждый день. Необходим комплексный подход по уничтожению вражеских войск беспилотных систем. Обнаруживать и тут же уничтожать. Я бы даже сказал, что ликвидация хотя бы одного пункта управления дронами ударит по врагу сильнее, чем разгром бригады.Судя по всему, Золотой Колодезь остался за ВСУ, а вот в Кучеров Яре фиксируется устойчивое присутствие наших войск. Сейчас все зависит от того, удастся ли забрать Шахово и Софиевку, которые представляют собой важные позицию в тылу наших просочившихся на север подразделений.Если мы возьмем эти населенные пункты, у нас будет хороший потенциал для развития наступления. Если нет, ВСУ заставят нас отступить, поскольку нам приходится держать позиции с отрезанной логистикой.Таким образом, если противник удержит Доброполье и заставит нас откатиться назад, центральный Донбасс станет непригодным направлением для дальнейшего наступления. Учитывая, что Украина сконцентрировала там хорошие штурмовые подразделения и войска беспилотных систем. Но у нас есть хорошие возможности начать продвижение в районе Северска, Красного Лимана и Купянска – участков, с которых враг изымал силы для купирования нашего прорыва.И в любом случае вероятность нападения ВСУ на Брянскую область, про подготовку к которому вновь пишут в СМИ, снижается, поскольку противник перетащил в Донбасс значительное число эффективных подразделений.

https://ukraina.ru/20250524/1063382212.html

https://ukraina.ru/20250814/polkovnik-gennadiy-alekhin-shturmoviki-vs-rf-otbili-shkval-vsu-pod-volchanskom-i-nastupayut-pod-1067005104.html

купянск

красный лиман

донбасс

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, купянск, красный лиман, донбасс, вооруженные силы украины, брянская область, беспилотники