Военный эксперт Влад Шлепченко: Если ВСУ удержат Доброполье, то потеряют Купянск, Красный Лиман и Северск

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас постепенно стала проясняться ситуация с прорывом ВС РФ к Золотому Колодезю.
Мы нащупали слабое место и несколько дней активно продвигались. Противник был в шоке. Долгое время оттуда не было никаких кадров объективного контроля. И только на выходных стали поступать первые видеозаписи с ударами по нашим позициям.
Там действительно произошло контрнаступление ВСУ. Противник перебросил туда то, что считает элитой: десантники и штурмовые отряды, собранные из запрещенных группировок. А самое главное – подразделения операторов БПЛА, которым удалось сковать наше продвижение.
Это то, о чем мы говорим каждый день. Необходим комплексный подход по уничтожению вражеских войск беспилотных систем. Обнаруживать и тут же уничтожать. Я бы даже сказал, что ликвидация хотя бы одного пункта управления дронами ударит по врагу сильнее, чем разгром бригады.
Судя по всему, Золотой Колодезь остался за ВСУ, а вот в Кучеров Яре фиксируется устойчивое присутствие наших войск. Сейчас все зависит от того, удастся ли забрать Шахово и Софиевку, которые представляют собой важные позицию в тылу наших просочившихся на север подразделений.
Если мы возьмем эти населенные пункты, у нас будет хороший потенциал для развития наступления. Если нет, ВСУ заставят нас отступить, поскольку нам приходится держать позиции с отрезанной логистикой.
Таким образом, если противник удержит Доброполье и заставит нас откатиться назад, центральный Донбасс станет непригодным направлением для дальнейшего наступления. Учитывая, что Украина сконцентрировала там хорошие штурмовые подразделения и войска беспилотных систем. Но у нас есть хорошие возможности начать продвижение в районе Северска, Красного Лимана и Купянска – участков, с которых враг изымал силы для купирования нашего прорыва.
И в любом случае вероятность нападения ВСУ на Брянскую область, про подготовку к которому вновь пишут в СМИ, снижается, поскольку противник перетащил в Донбасс значительное число эффективных подразделений.
