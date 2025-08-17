"Вокруг Булгакова": Жорж Бенгальский - 17.08.2025 Украина.ру
Жорж Бенгальский – трагический персонаж "Мастера и Маргариты". Он всего лишь хотел пояснить зрителям, что происходит на сцене, а ему голову оторвали… Зрители, кстати, проявили сочувствие к несчастному конферансье, хотя, разумеется, не такое, чтобы всем встать и выйти (что тоже понятно – голову ведь на место нахлобучили)
"Жорж Бенгальский", разумеется, псевдоним. Нам тут же вспомнился Великий комбинатор, во время одной из своих поездок представлявшийся бомбейским брамином-йогом, любимцем Рабиндраната Тагора. После откровений Блаватской (да даже и без связи с ней) апелляция к Востоку была модной.Подлинное имя Жоржа нигде в романе не фигурирует.Бенгальский представлен как конферансье "хорошо знакомый всей Москве" – т.е., человек отнюдь не случайный и, видимо, не только в варьете работающий.Нам, опять же, вспоминается сосед Булгакова по дому №10 на Большой Садовой театральный художник Георгий Якулов, которого жена называла Жорж. Черты этой женщины, Натальи Шифф, использовались для описания Зои Пельц, Маргариты и, возможно, Юлии Рейсс (чисто про звучанию фамилии).Булгаковеды, однако, считают, что есть более близкий к сценической деятельности прототип – конферансье Московского мюзик-холла (прототип варьете, находившийся в здании цирка Никитиных, сейчас – театр Сатиры) – Георгий/Жорж Раздольский.Конец же биографии Бенгальского схож с судьбой популярного конферансье Александра Грилля, который был вынужден уйти со сцены после неприятного столкновения с каким-то высокопоставленным зрителем. Такое развитие событий также описано в 12-й главе романа, но в качестве ведущего выступает уже Коровьев и плохо становится именно зрителю.Автор "Булгаковской энциклопедии" Борис Соколов считает, что отчасти в этом образе была отражена личность сооснователя МХАТа Владимира Немировича-Данченко, которого Булгаков терпеть не мог и в переписке с женой называл, в частности, "филистером":"В "Театральном романе" Аристарх Платонович находится в Индии и шлёт письма с берегов Ганга. А эта река как раз протекает по территории Бенгалии – исторической области Индии. Вероятно, здесь одна из причин, почему конферансье Театра Варьете получил фамилию Бенгальский. Он представлен в романе циником и обывателем (филистером)".Булгаков изобразил конферансье несколько утрировано и без особой симпатии ("в помятом фраке и несвежем белье" – как нам кажется это не видно из зала). Поведение конферансье в общем-то соответствует таковому на большинстве эстрадных представлений – в какой-то степени он замещает ковёрного в цирке.Относительно "убийства" Бенгальского – его не было.Это только Маргарита считает Воланда всесильным, но Воланд не может вернуть жизнь убитому человеку – только видимость жизни, как в случае со всей той нежитью, которая собирается на сатанинский бал. Поэтому перед нами именно фокус. Да, из зала, где находится рассказчик, видно то, что видно, но в тексте есть прямое указание на иллюзию – оторванная голова разговаривает, чего быть, конечно, никак не может. Кстати, голова Берлиоза, которой Воланд дарует кратковременное возвращение сознания, не говорит.Впрочем, у самого Бенгальского тоже полная иллюзия утраты головы, которая привела его в клинику доктора Стравинского. Булгаков, правда, указывает, что выздоровление было полное, а не смог он вернуться в театр по другим причинам:"Ибо понимал, что представать ежедневно перед двумя тысячами человек, быть неизбежно узнаваемым и бесконечно подвергаться глумливым вопросам о том, как ему лучше: с головой или без головы? – слишком мучительно. Кроме того, утратил конферансье значительную дозу своей весёлости, которая столь необходима при его профессии".Правда, последствия для него вряд ли можно было бы назвать трагическими – Бенгальский ушёл со службы имея состояние, которого, "по его скромному подсчёту, должно было хватить ему на пятнадцать лет".Булгаковеды нашли и литературную основу – мнимое убийство Сократа в "Метаморфозах" Апулея:"И, повернув направо Сократову голову, убийца Мероя, в левую сторону шеи ему до рукояти погрузила меч и излившуюся кровь старательно приняла в поднесённый к ране маленький мех, так чтобы нигде ни одной капли крови не было видно".Сократ потом оживает.Популярный у булгаковедов вопрос – за что наказали Бенгальского?В тексте есть объяснение – это именно Бенгальскому адресована популярная фраза Коровьева "поздравляю вас, гражданин, соврамши". Тут, правда, надо понимать, что сатана – отец лжи и не должен, по идее, никого наказывать за вранье. Хотя может, теоретически, наказать за неизобретательность вранья, а в данном случае как раз на это похоже – Бенгальский говорит нечто, чего Воланд и Коровьев не говорили и это все могли слышать.Однако такое объяснение выглядит натянутым – речь ведь идёт об оценочном суждении. Бенгальскому показалось, что Воланд "выражает своё восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами". Воланд так не считает, но прямого обмана тут всё же нет.По сути-то, и Воланд прямо это признаёт (кстати – тоже оценочное суждение, скажи ему такое – начал бы отнекиваться, как пить дать), сценка с "убийством" была поставлена именно затем, чтобы посмотреть, стучится ли милосердие в сердца москвичей.Дальнейший текст показывает, что Воланда и его окружение это самое милосердие раздражает, но, всё же, считается мелкой слабостью, которой можно пренебречь (в случае с Маргаритой – пренебрегают).У нас есть своя версия. Некоторая неприязнь Булгакова к персонажу диктуется тем, что конферансье пытается выполнять функции цензуры, подталкивая артистов (как он считал) к "правильным" ответам.Булгаков, который часто сталкивался с непониманием со стороны цензуры его художественного языка и творческих замыслов, имел основание быть недовольным. С цензорами он был строг и пинок в адрес конферансье – не самый показательный пример. В том же "закатном романе" под трамвай попадет Берлиоз и происходит погром квартиры Латунского… Бенгальский легко отделался.
Все материалы
Жорж Бенгальский – трагический персонаж "Мастера и Маргариты". Он всего лишь хотел пояснить зрителям, что происходит на сцене, а ему голову оторвали… Зрители, кстати, проявили сочувствие к несчастному конферансье, хотя, разумеется, не такое, чтобы всем встать и выйти (что тоже понятно – голову ведь на место нахлобучили)
"Жорж Бенгальский", разумеется, псевдоним. Нам тут же вспомнился Великий комбинатор, во время одной из своих поездок представлявшийся бомбейским брамином-йогом, любимцем Рабиндраната Тагора. После откровений Блаватской (да даже и без связи с ней) апелляция к Востоку была модной.
Подлинное имя Жоржа нигде в романе не фигурирует.
Бенгальский представлен как конферансье "хорошо знакомый всей Москве" – т.е., человек отнюдь не случайный и, видимо, не только в варьете работающий.
Нам, опять же, вспоминается сосед Булгакова по дому №10 на Большой Садовой театральный художник Георгий Якулов, которого жена называла Жорж. Черты этой женщины, Натальи Шифф, использовались для описания Зои Пельц, Маргариты и, возможно, Юлии Рейсс (чисто про звучанию фамилии).
Булгаковеды, однако, считают, что есть более близкий к сценической деятельности прототип – конферансье Московского мюзик-холла (прототип варьете, находившийся в здании цирка Никитиных, сейчас – театр Сатиры) – Георгий/Жорж Раздольский.
Конец же биографии Бенгальского схож с судьбой популярного конферансье Александра Грилля, который был вынужден уйти со сцены после неприятного столкновения с каким-то высокопоставленным зрителем. Такое развитие событий также описано в 12-й главе романа, но в качестве ведущего выступает уже Коровьев и плохо становится именно зрителю.
Автор "Булгаковской энциклопедии" Борис Соколов считает, что отчасти в этом образе была отражена личность сооснователя МХАТа Владимира Немировича-Данченко, которого Булгаков терпеть не мог и в переписке с женой называл, в частности, "филистером":
"В "Театральном романе" Аристарх Платонович находится в Индии и шлёт письма с берегов Ганга. А эта река как раз протекает по территории Бенгалии – исторической области Индии. Вероятно, здесь одна из причин, почему конферансье Театра Варьете получил фамилию Бенгальский. Он представлен в романе циником и обывателем (филистером)".
Булгаков изобразил конферансье несколько утрировано и без особой симпатии ("в помятом фраке и несвежем белье" – как нам кажется это не видно из зала). Поведение конферансье в общем-то соответствует таковому на большинстве эстрадных представлений – в какой-то степени он замещает ковёрного в цирке.
Относительно "убийства" Бенгальского – его не было.
Это только Маргарита считает Воланда всесильным, но Воланд не может вернуть жизнь убитому человеку – только видимость жизни, как в случае со всей той нежитью, которая собирается на сатанинский бал. Поэтому перед нами именно фокус. Да, из зала, где находится рассказчик, видно то, что видно, но в тексте есть прямое указание на иллюзию – оторванная голова разговаривает, чего быть, конечно, никак не может. Кстати, голова Берлиоза, которой Воланд дарует кратковременное возвращение сознания, не говорит.
Впрочем, у самого Бенгальского тоже полная иллюзия утраты головы, которая привела его в клинику доктора Стравинского. Булгаков, правда, указывает, что выздоровление было полное, а не смог он вернуться в театр по другим причинам:
"Ибо понимал, что представать ежедневно перед двумя тысячами человек, быть неизбежно узнаваемым и бесконечно подвергаться глумливым вопросам о том, как ему лучше: с головой или без головы? – слишком мучительно. Кроме того, утратил конферансье значительную дозу своей весёлости, которая столь необходима при его профессии".
Правда, последствия для него вряд ли можно было бы назвать трагическими – Бенгальский ушёл со службы имея состояние, которого, "по его скромному подсчёту, должно было хватить ему на пятнадцать лет".
Булгаковеды нашли и литературную основу – мнимое убийство Сократа в "Метаморфозах" Апулея:
"И, повернув направо Сократову голову, убийца Мероя, в левую сторону шеи ему до рукояти погрузила меч и излившуюся кровь старательно приняла в поднесённый к ране маленький мех, так чтобы нигде ни одной капли крови не было видно".
Сократ потом оживает.
Популярный у булгаковедов вопрос – за что наказали Бенгальского?
В тексте есть объяснение – это именно Бенгальскому адресована популярная фраза Коровьева "поздравляю вас, гражданин, соврамши". Тут, правда, надо понимать, что сатана – отец лжи и не должен, по идее, никого наказывать за вранье. Хотя может, теоретически, наказать за неизобретательность вранья, а в данном случае как раз на это похоже – Бенгальский говорит нечто, чего Воланд и Коровьев не говорили и это все могли слышать.
Однако такое объяснение выглядит натянутым – речь ведь идёт об оценочном суждении. Бенгальскому показалось, что Воланд "выражает своё восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами". Воланд так не считает, но прямого обмана тут всё же нет.
По сути-то, и Воланд прямо это признаёт (кстати – тоже оценочное суждение, скажи ему такое – начал бы отнекиваться, как пить дать), сценка с "убийством" была поставлена именно затем, чтобы посмотреть, стучится ли милосердие в сердца москвичей.
Дальнейший текст показывает, что Воланда и его окружение это самое милосердие раздражает, но, всё же, считается мелкой слабостью, которой можно пренебречь (в случае с Маргаритой – пренебрегают).
У нас есть своя версия. Некоторая неприязнь Булгакова к персонажу диктуется тем, что конферансье пытается выполнять функции цензуры, подталкивая артистов (как он считал) к "правильным" ответам.
Булгаков, который часто сталкивался с непониманием со стороны цензуры его художественного языка и творческих замыслов, имел основание быть недовольным. С цензорами он был строг и пинок в адрес конферансье – не самый показательный пример. В том же "закатном романе" под трамвай попадет Берлиоз и происходит погром квартиры Латунского… Бенгальский легко отделался.
