https://ukraina.ru/20250817/pochemu-student-iz-donetska-okazalsya-na-fronte-i-mozhno-li-nauchit-patriotizmu-istoriya-boytsa-vs-rossii-1067154266.html

Почему студент из Донецка оказался на фронте и можно ли научить патриотизму: история бойца ВС России

Почему студент из Донецка оказался на фронте и можно ли научить патриотизму: история бойца ВС России - 17.08.2025 Украина.ру

Почему студент из Донецка оказался на фронте и можно ли научить патриотизму: история бойца ВС России

Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, находясь в командировке в Донецке, пообщался с инструктором Центра военно-спортивной подготовки и патриотического Украина.ру, 17.08.2025

2025-08-17T17:42

2025-08-17T17:42

2025-08-17T17:42

донецк

россия

роман гнатюк

видео

сво

новости сво сейчас

днр

патриотизм

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/11/1067154141_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_49de960820a064be51e69d115148249a.jpg

Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, находясь в командировке в Донецке, пообщался с инструктором Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" Никитой Кириенко. Участник СВО рассказал о том, как он, будучи студентом, попал на фронт, а также о занятиях спортом и о военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения:01:05 – Как и почему студент оказался на фронте; 03:07 – География участия в боевых действиях; 04:44 – О друзьях и наставниках во время службы; 06:24 – О занятиях спортом и работе инструктором БПЛА; 11:57 – О шефстве над домом-интернатом и патриотическом воспитании детей; 14:40 - О планах на будущее.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

донецк

россия

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецк, россия, роман гнатюк, видео, сво, новости сво сейчас, днр, патриотизм, бпла, видео