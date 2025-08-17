Почему студент из Донецка оказался на фронте и можно ли научить патриотизму: история бойца ВС России - 17.08.2025 Украина.ру
Почему студент из Донецка оказался на фронте и можно ли научить патриотизму: история бойца ВС России
Почему студент из Донецка оказался на фронте и можно ли научить патриотизму: история бойца ВС России
Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, находясь в командировке в Донецке, пообщался с инструктором Центра военно-спортивной подготовки и патриотического
2025-08-17T17:42
2025-08-17T17:42
Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, находясь в командировке в Донецке, пообщался с инструктором Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" Никитой Кириенко. Участник СВО рассказал о том, как он, будучи студентом, попал на фронт, а также о занятиях спортом и о военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения:01:05 – Как и почему студент оказался на фронте; 03:07 – География участия в боевых действиях; 04:44 – О друзьях и наставниках во время службы; 06:24 – О занятиях спортом и работе инструктором БПЛА; 11:57 – О шефстве над домом-интернатом и патриотическом воспитании детей; 14:40 - О планах на будущее.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Почему студент из Донецка оказался на фронте и можно ли научить патриотизму: история бойца ВС России

17:42 17.08.2025
 
Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, находясь в командировке в Донецке, пообщался с инструктором Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" Никитой Кириенко.
Участник СВО рассказал о том, как он, будучи студентом, попал на фронт, а также о занятиях спортом и о военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения:
01:05 – Как и почему студент оказался на фронте;
03:07 – География участия в боевых действиях;
04:44 – О друзьях и наставниках во время службы;
06:24 – О занятиях спортом и работе инструктором БПЛА;
11:57 – О шефстве над домом-интернатом и патриотическом воспитании детей;
14:40 - О планах на будущее.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
