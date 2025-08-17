Командир штурмовиков "Ветер": "Лесные братья" и "Кулаки Путина" двигают противника к порогу вымирания

https://ukraina.ru/20250817/komandir-shturmovikov-veter-lesnye-bratya-i-kulaki-putina-dvigayut-protivnika-k-porogu-vymiraniya-1067149695.html

О собственном боевом пути, особенностях боевой и психологической подготовки штурмовиков, а также о вреде мата на войне, отношении к пленным и многом другом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир штурмового отряда "Ветер" 128-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил Российской Федерации с позывным "Ветер".

– Как появился ваш отряд?– Была сформирована 128-я бригада, в состав которой и входил отряд. Первого апреля 2024 года, согласно приказу, сформировано подразделение.– Люди, как правило, понимают, что такое бригада, батальон, полк, рота. Что такое отряд?– Не буду раскрывать численность штурмового отряда. Вообще штурмовой отряд — это маленькая армия, где есть собственная артиллерия, свои танки, пехотные подразделения, подразделения огневой поддержки. То есть это полноценное подразделение, которое в принципе может выполнять задачи автономно.– Уже почти сутки мы находимся в вашем подземном городе и не можем поверить, что его строили вручную. Техника совсем не участвовала?– Понимаете, мы находимся на линии боевого соприкосновения с противником. Доставка сюда техники — это билет в один конец. Поэтому мы вынуждены маскироваться. То есть поднимаем аккуратно маскировочные сети и начинаем под ними работать вручную. Всё, что вы здесь видели, сделано руками штурмовиков.Тут не работали инженерные подразделения, здесь не работали какие-то специальные подразделения. Здесь работали и продолжают работать штурмовики. Почему? Мы хорошо понимаем, что, куда бы ни пришли, в первую очередь нужно закопаться. Потому что "закопаться" — это первый аспект выживания. Второй аспект — маскировка.Закопались, замаскировались — хорошо. Нас видно быть не должно. Теперь мы можем и выжить, и выполнить свою боевую задачу.– Честно говоря, подземных сооружений такого уровня и масштаба я и в исполнении инженерных подразделений пока не видел…– Я понимаю, о чём вы. Здесь, в принципе, можно выстроить абсолютно всё. Было бы желание. Если у ребят есть чёткое понимание того, зачем они это делают. Если они видят результат, если видят, что их работа действительно спасает жизни, то, конечно, они будут её делать, будут стараться.Несмотря на то что мы выполняем задачи по разведке, выполняем штурмовые действия, находимся на переднем крае, находимся в активной обороне или наступаем, мы не забываем о главном. А главное — это место, куда ребята вернутся после боевой работы. Там они должны чувствовать себя в безопасности. А безопасность можно построить лишь своими руками.То есть надо засучить рукава и пару месяцев хорошо поработать, устать. А дальше ты будешь понимать, что там нелегко, но, вернувшись сюда, можно отдохнуть, вымыться, отоспаться и ничего, по большому счёту, тебе в это время угрожать не будет.– Да, но ведь надо понимать, что и как ты делаешь. Откуда знания и навыки?– Знаете, есть целая куча наставлений по инженерным сооружениям. Там расписано, что и как надо строить. Ну, я немножечко иначе к этому вопросу подхожу. Ведь противник хорошо эти наставления изучил и понимает, как мы строим, что делаем и чего от нас ожидать. Есть Институт изучения войны, который проводит анализ позиций, боестолкновений, техники, подразделений и так далее.И тут, наверное, смекалку нужно было проявить. Делать что-то новое, а где-то, наоборот, возвращаться к простым истинам. И я планировал всё таким образом, чтобы в случае, если у противника возникнет желание взять штурмом этот плацдарм, то ничего у него однозначно не получилось. Почему? Вы уже прогулялись по всем лабиринтам, видели ловушки, видели, насколько сложная тут система ходов и сообщений. Блиндажи, к примеру, имеют по два-три потайных выхода. Нахрапом сюда не зайдёшь.Даже если противник будет применять газ, то мы готовы и к этому. Плюс — чтобы не определять степень частот радиоэфира, у нас разработана система внутренней коммуникации. Если противник рядом, то мы не выходим в эфир. Мы нажимаем кнопку и подаём команду к бою. Ребята прекрасно знают свои позиции, свои сектора. Также ведётся наблюдение в реальном времени. Стараемся активно использовать актуальные технические решения.– А ещё самое пристальное внимание здесь уделяется маскировке. Противник ведь не знает, где конкретно мы сейчас находимся?– Скажем так… у меня несколько подземных городов, и тот, что ближе других к противнику, располагался в сотне метров от его позиций. Замаскировались и начали аккуратно копать. Когда необходимо было, мы открывали бойницу, отрабатывали по противнику и закрывали. А противник не понимал, где мы находимся, и хаотичным огнём работал по квадратам.На данный момент противника мы там отодвинули, ту свою позицию передали, а враг так и не смог определить, где же мы находились. Маскировка — это ключевой аспект данной войны. Вы же заметили, что на задачи мои ребята выходят в маскхалатах, чтобы сливаться с местностью. Ведь если тебя не видно, то шансов выжить значительно больше.Самая большая глупость, которую приходилось видеть, — это когда бойцы понимают, что их дрон "спалил", но они замерли и смотрят. Над ними "птичка", а они стоят и думают, что "я — дерево". Глупость, на самом деле. Бойца изначально должно быть не видно. Если над ним кружит что-то больше минуты, то понятно, что бойца обнаружили.У нас есть специальные тренировки. Специалист поднимает "птицу", выдвигается группа. Детектор показал, что беспилотник в небе, и они замирают. А мы начинаем смотреть в разных спектрах: видно их или нет. Инфракрасный, тепловизор. Сейчас, по последнему слову техники, мы можем аккуратно, тихо проходить. Главное — обучить людей.Другой важный момент: солдат должен видеть, как он будет работать в маскхалате, в противодронном костюме или просто в броне. И когда он видит на мониторе, что вот здесь хорошо прошёл, а тут видны его голые руки, тогда он будет понимать, что маскировка спасёт не только его жизнь, но и жизни товарищей. А в дальнейшем это позволит качественно выполнить боевую задачу. И вот это понимание очень важно.И нет. Противник об этом месте не знает. Соседей наших он нашёл, а нас — нет. И мы делаем всё возможное, чтобы так оно и оставалось.– Ребята утверждают, что на ваших позициях не было ни одного "двухсотого". Это правда?– На линии боевого соприкосновения, на тех позициях, которые мы сами готовили, я не потерял "двухсотым" ни одного бойца. Да, "триста" были. Это артиллерийские и танковые обстрелы. Ребята получали ранения и контузии, но буквально через пару дней возвращались в строй.Если позиции хорошо подготовлены и замаскированы, то это позволяет спасти жизни. А на этой войне самый ценный ресурс какой? Это люди. Почему? Вот в подразделение пришёл боец, который раньше нигде не служил. Его нужно обучить, провести психологическую работу, чтобы понять, на что он способен. Когда в бойца вложены силы и время, он становится куда более ценным, поскольку умеет работать, понимает задачу, мотивирован и встроен в коллектив.В нормальном подразделении хороший боец ценится на вес золота. Потерять бойца — это, честно говоря, серьёзный удар. Понятно, что на войне бывают потери, но мы стараемся минимизировать их в ходе выполнения боевых задач.– А с той стороны приходилось видеть подземные города, подобные этому?– Давайте не будем лукавить: у них есть хорошие укрепления, построенные западными специалистами. Целые инженерные подразделения там что-то заливают бетоном. В каком-то плане у них есть и более серьёзные укрепления. Но ведь когда их возводят специальные подразделения — это одно дело. Когда штурмовики идут, продавливают и либо занимают, либо делают с нуля. Вот у нас это сделано с нуля. И это совсем другое дело.Работа ребятами проведена грандиозная. Это ведь часто не на поверхности. Это нужно врыться в землю, это нужно землю укрепить, в мешок сложить, вынести, где-то поменять ландшафт, где-то сделать дорогу на метр повыше, чтобы сверху в глаза не бросалось изменение ландшафта.Да, вы представьте, что нужно взять мешок, насыпать в него килограммов двадцать земли и вот так две-три тысячи ходок сделать. А вы после штурма, вы устали. Стоит ли оно того? Тут вам каждый скажет, что стоит.– Вы мобилизованный, верно?– Скорее доброволец. Я находился в спецрезерве, поскольку за плечами не один десяток лет службы в органах. Понял, что страна в опасности и ей нужны понимающие люди, которые не побоятся идти и делать. "Берём и делаем!" — это девиз нашего отряда.Так вот, я понял, что на гражданке, конечно, хорошо, но здесь мои навыки, способности и опыт могут пригодиться. И вот в 2022 году я был мобилизован по собственному желанию. Пошёл за повесткой и по сей день тружусь на благо Родины.– Каким был ваш боевой путь?– Успел повоевать на разных направлениях. Я был командиром батальона. Застал Артёмовск, Купянское направление. После событий под Бахмутом я имею четыре ранения. Убыл в госпиталь. Далее — в полк выздоравливающих, где долго ждал подходящую должность. Мне предлагали, конечно, пойти куда-нибудь в штаб и спокойно работать с документами, но я понимал, что больше пользы принесу на земле, рядом с людьми.После того как начали формировать бригаду, мне дали направление в штурмовой отряд, первым и пока единственным командиром которого являюсь по сей день.– Трудно не заметить, что в отряде царит какая-то прямо семейная атмосфера. Он функционирует как единый организм. Как удалось добиться этого?– Когда отряд формировался, у меня было право выбора ребят. Я имел возможность с каждым встретиться, поговорить, объяснить, что представляет из себя штурмовое подразделение, спросить, желает ли человек принимать активное участие в боевых действиях. Таким образом я подобрал некоторое количество ребят. Потом нас уже доукомплектовали.Главное — работа с вновь прибывшими бойцами. Перво-наперво следует разъяснить человеку его значимость в подразделении. Здесь каждый приносит пользу. Не только отряду, но и Отечеству. У солдата и офицера должно быть понимание, зачем они здесь. Да, мы рискуем жизнью. Да, на войне можно погибнуть. Это нужно понимать.Когда начинаешь объяснять ребятам, что в штурмовом отряде можно научиться тому или этому, попробовать себя в настоящем бою, стать героями, тогда у людей к этому совсем другой подход. Любому мужчине приятно знать, что его ценят. Что восемнадцатилетнему мальчишке, что шестидесятилетнему мужику приятно, когда его работу хвалят. Приятно, что командиры видят и ценят. Тогда человек делает всё, чтобы не подвести ни Родину, ни командира. Он будет до последнего отстаивать честь отряда и бригады.– А ещё всех подчинённых вы зовёте мальчишками…– (смеётся) Ну конечно! Есть же поговорка, что первые сорок лет в жизни мальчика — самые трудные. А потом начинается лёгкая жизнь. Когда бойцы мне рассказали об этом, вынужден был признать их правоту. Возраст здесь не имеет никакого значения. Штурмовое подразделение — это как институт физкультуры и спорта. Если попал, то либо вытягиваешь, либо ты балласт. Никто не будет тащить, если в тридцать лет ты не можешь бегать и прыгать.Научим, заставим. Потому что от этого будет зависеть не только жизнь того бойца, который не может, а также его товарищей, но и успех выполнения боевой задачи. Здесь никто никого жалеть не собирается. Здесь ценят мужские волевые качества. Берём и делаем. Через боль, через страх, через "не могу". Либо мы мужчины, либо нытики. А нытикам тут не место.– Какова сейчас обстановка на Харьковском направлении?– В настоящий момент обстановка сложная, напряжённая. Но мы продолжаем идти к победе, и можете поверить, что противнику сейчас тяжелее, чем нам.– В чём, по-вашему, их главная проблема?– Их главная проблема? В том, что они по факту уже на пороге вымирания. Это ведь братский славянский народ, ставший жертвой величайшего социального эксперимента длиной в тридцать лет. Запад сделал всё, чтобы рассорить нас, чтобы мы убивали друг друга. Им дали новые "радужные" ценности, им внушили, что мы для них враг. Посмотрите только, как они историю переписывают. Они ведь не понимают, что их попросту уничтожают.На их месте я бы давно уже немножечко переоценил это всё. В какой они ситуации? Вот нормальный, всё понимающий украинец, которого ТЦК схватили и сунули в окоп. Он бы и рад что-то изменить, но режим Зеленского поступил грамотно. Из стран Латинской Америки навезли преступников и сформировали из них заградительные отряды, воспитали своих националистов, которые запрещают человеку высказывать мнение. И вот уже наш брат славянин сидит в окопе, целится в нас из автомата. Назад ему повернуть нельзя. Убьют. А к нам он боится идти. Думает, что здесь его тоже убьют. Что будут издеваться. Пропаганда у них работает хорошо.Что я могу предложить такому человеку? Сдавайся в плен! Эта война тебе не нужна. Всё равно пройдёт год или два, и мы победим. Никуда ты от нас не денешься. Россия всегда побеждала не мытьём, так катаньем. Вопрос лишь в количестве человеческих жизней, которые придётся отдать и отнять.Большая проблема у них с осознанием. Даже если у части общества есть понимание, то они же бездействуют. Им почему-то легче умереть под снарядами, чем направить праведный гнев против тех, кто поставил их в это незавидное положение. Но ведь противник их не здесь. Он в тылу.– Вы упомянули иностранных наёмников. Доводилось встречаться?– И на этом направлении, и на других. Конечно, приходилось. Их роль какая? Вот, к примеру, есть участок фронта, который противник теряет. Есть у них такие мобильные группы головорезов, которые выезжают на такие участки.Вот есть тероборона, которая не хочет погибать за Владимира Зеленского. Но там же надо навести порядок, да? Держать, так сказать, власть железной рукой какого-нибудь проплаченного урода, который проведёт либо показательную казнь, либо демонстративное избиение, чтобы другим неповадно было. Их роль — поддержание дисциплины.– То есть наёмники вперёд не идут?– Нет, что вы! Давайте говорить откровенно: для этого есть украинцы. Наши братья по крови, которых ведут на убой. А вот за их спинами уже наёмники и все остальные. Те украинцы, что поумнее, идут вперёд, а потом убегают. В таких случаях нам удаётся с наёмниками встретиться и поговорить на языке оружия.– Вам украинцы сдавались в плен?– Я вам даже больше скажу. Я, наверное, большой гуманист. Я обеими руками за то, чтобы они сдавались в плен. Своим говорю: если ребята с той стороны хотят сдаться в плен, и вы понимаете, что они безоружны, то забирайте и скорее выводите. Во-первых, мы пополняем обменный фонд. Во-вторых, мы получаем ценные сведения. В-третьих, они видят, как мы к ним на самом деле относимся. Мы их не мучаем, не пытаем и не убиваем. В-четвёртых, мы сохраняем жизни. Рано или поздно эти люди поймут, как им повезло оказаться в плену.– За время работы в отряде бросилось в глаза, что ребята не боятся дронов. Притом что все, кому не лень, зовут СВО именно войной дронов.– С первыми дронами я столкнулся на другой войне, ещё в 2011 году. Я пытался донести, что за этим будущее, но слушать, как вы понимаете, были готовы не все. Что же касается дронов противника, то первое, с чем я столкнулся, оказавшись на фронте, это абсолютно непонятная команда: "видишь дрон — не сбивай". Я такого не приемлю.Есть в небе дроны — сбиваем. Я всегда учу ребят, что в небе своих дронов нет. В небе только дроны противника. Поверьте, солдат точно будет знать, в какое время прибудет наш дрон. Если прилетел позже, то его собьют. Ведь смотрите, какая интересная история: в небе висят "глаза" и наблюдают за действиями групп, "глаза" корректируют артиллерию. Не сбивая дроны, мы даём возможность корректировать артиллерию по нам? Но это же глупость.– Сбить дрон из стрелковки могут далеко не все…– Давайте не усложнять то, что можно сделать. Солдат должен верить в себя. У нас есть помповые ружья, у нас есть хорошие стрелки. Вот летит на вас дрон-камикадзе. Можно замереть, надеясь, что он вас не заметил, а можно его сбить. Вы что предпочитаете? Если он летит, то наверняка знает, где вы. Поэтому вы попытаетесь его сбить, и это правильное решение.Для этого проводятся тренировки стрельбы по дронам, по низколетящим целям. Повторюсь: военнослужащий должен в себя верить. Ко мне приходят очень разные ребята. Хватает тех, кто никогда в жизни не стрелял. Но проходит два-три месяца, и эти парни превращаются в "рексов". Почему? Они верят в себя и верят в товарищей. Они получают знания и навыки. Они точно знают, что командиры сделают для них всё возможное. И вот тогда на поле боя получается совсем другой расклад. Зачем бояться дронов? Пусть они нас боятся.– У каждого взвода в отряде есть своё название. Расскажете, почему так?– Давайте я все названия объяснять не буду, чтобы не раскрывать численность. Двух-трёх ведь хватит, правда? Вот, например, у меня есть взвод "Лесные братья". Их задача — тихо подойти к противнику, отработать и тихо уйти. Они здорово маскируются, закапываются. Они умудряются работать прямо под носом у противника. Если нужно отработать по-тихому, то привлекаю их.Если нужно продавить оборону врага или сделать то, что у других подразделений не получается, то для этого есть "Кулаки Путина". Эти ребята идут и выполняют задачу. Они проламывают вражескую оборону. Молодцы.– Все ребята из "Лесных братьев", с которыми успел пообщаться, на гражданке действительно имели какое-то отношение к лесу. Людей подбирали, исходя из уже имевшихся навыков?– Ну конечно! Вот получили мы солдата или офицера. Нужно понимать, что у него на душе, что в голове и какие у него способности. И стараться это раскрыть. Кадры управляют миром. Ну или решают всё. Если понимаешь, что за человек перед тобой, чем он жил, то имеешь возможность дать ему раскрыться. А когда военнослужащий раскрывается, подразделение получает конкретную пользу. Поэтому взводы комплектуются, исходя из способностей вновь прибывших. Одни предпочитают работать тихо, а другие заходят прямо с грохотом и движутся напролом.Работа штурмовика подобна музыке. Ребята вкладываются, рискуют жизнью и, к сожалению, иногда погибают. Но работают они как единое целое, и у каждого взвода есть своя роль, своя специальность. Это нигде не записано, и никто не ставил мне такую задачу. Просто я имею опыт службы в других подразделениях и понимаю, что людей нужно функционально готовить к разным обстоятельствам. Тем не менее один боец прекрасно чувствует себя в лесу, а другой сразу теряется, но хорош в застройке.– Самых первых готовили самостоятельно?– На самом деле есть прямо очень хорошие программы, которые даёт Министерство обороны, но часть программ мы берём у Центра специального назначения. Эти методики постоянно совершенствуются. К примеру, то, что я изучал десять лет назад и считал лучшим, что может дать структура, сегодня уже устарело. Это настолько подвижный механизм, что методика постоянно меняется. Что-то у нас в бою получается лучше, что-то вообще не идёт, поэтому всё индивидуально. И тренировки проводятся индивидуально. Мы стараемся максимально приблизить их к реальному бою.– Как долго вы готовите бойца, прежде чем допустить его на эту позицию?– Здесь всё зависит от психологической подготовки. Если боец уже имеет боевой опыт, то его навыки нужно лишь заточить, как затупившийся топор. После месяца на полигоне человек всё вспоминает. Он знает, как правильно стрелять, как пользоваться другим оружием, как работать из гранатомёта. После этого можно ставить в строй. В принципе, он уже готов работать двойками, тройками и в составе штурмовых групп.Если же боец ничего подобного раньше не делал, то сперва идёт полигон, затем его допускают в тыловой район, далее — ещё чуть ближе к фронту. И только после этого он выдвигается на линию боевого соприкосновения.В штурм я таких сразу не беру. Людей нужно подготовить. Не бывает такого, чтобы дали необученных, и те сразу пошли в атаку. Нужно время. Кому-то хватает месяца, кому-то нужно два, чтобы влиться в боевую работу.– Что за девиз такой у вас повсюду: "Цена мата — жизнь солдата"?– Вы знаете, война раскрывает все пороки социума. Хотите выявить проблемы общества — посмотрите на любое подразделение во время войны.Несмотря на гибель друзей, угрозу жизни и любые другие трудности, здесь очень важно оставаться человеком. Оставаться тем, кем нас учили быть в детстве. Вот я родился в СССР. Меня учили, что "сам погибай, а товарища выручай".Общаться с офицерами и солдатами я стараюсь уважительно. Для того чтобы обругать и унизить, большого ума не надо. К человеку надо относиться с уважением.И когда от человека требуют не ругаться матом, у него потихоньку начинает меняться сознание. Вот говорят, что бытие определяет сознание. Если вокруг солдата чистота и дисциплина, если окружающие не матерятся, то и сам он начнёт меняться в лучшую сторону. И это даёт отличный результат.– Здесь ведь и правда ругаются минимально.– Мы всё-таки на войне. Нельзя сказать, что мы тут все страшно воспитанные. В боевой обстановке, конечно, ребята могут выругаться. Эмоции берут верх. Но для повседневной жизни есть кредо. Оно не мной придумано. Когда ребята переходят из других подразделений, они обычно немного в шоке. Я, мол, так разговаривать не умею. Говорю им: зато у тебя мозг будет активно работать. А чем лучше он будет работать, тем больше шансов выжить. Поэтому начинаем тренировки вежливой и культурной речи.– То есть это часть психологической подготовки?– Конечно. Всё, что вы видите, — это не просто от царя в голове. За этим стоит конкретная работа. С точки зрения морально-психологической подготовки, с учётом психологической деформации личностей бойцов, с учётом их индивидуальных особенностей, исходя из физической подготовки. Исходя из всего этого мы выстраиваем систему, формирующую здоровый коллектив, способный выполнять боевые задачи.

2025

