Европа вложилась в войну, а теперь лицемерит и гадает, как быть. Итоги 16 августа

Лидеры ЕС выступили с заявлением по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

2025-08-16T19:10

2025-08-16T19:10

2025-08-16T19:40

В субботу, 16 августа, на сайте Европейской комиссии было опубликовано заявление по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.Документ подписали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейского Совета Антониу Кошта."Сегодня рано утром президент Трамп проинформировал нас и президента Зеленского о результатах своей встречи с президентом России на Аляске 15 августа 2025 года. Лидеры приветствовали усилия президента Трампа", — указывалось в заявлении.По словам подписантов заявления, Трамп заявил, что сделки нет, и следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием Зеленского, с которым он вскоре встретится."Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трёхстороннего саммита при поддержке Европы. Мы чётко заявляем, что Украина должна иметь строгие гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. "Коалиция доброй воли" готова играть активную роль", — отмечалось в заявлении.Также подписанты требовали отсутствия каких-либо ограничений на Вооружённые силы Украины и на сотрудничество Киева с третьими государствами или союзами государств, в т.ч. и военными."Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и НАТО. Украина будет принимать решения на своей территории. Международные границы не должны изменяться силой. Мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы полны решимости сделать больше для сохранения силы Украины", — заявили европейские политики.Они также пригрозили ужесточением санкций и принятием более широких экономических мер против России."Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в нашем стремлении к миру, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", — подытоживалось в заявлении.Позднее премьер-министр Польши Туск призвал всех сплотиться вокруг Украины."Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу... Поэтому сохранение единства всего Запада имеет решающее значение", — написал Туск в соцсети X.Заявления европейских лидеров свидетельствуют: Европа отвергла план Трампа."Европейские лидеры, посовещавшись, решили дружно похвалить Трампа за его усилия в стремлении к миру на Украине. Больше всех усердствовал премьер Великобритании Стармер: "Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда ранее к окончанию войны России против Украины, — польстил он. - Его лидерство в стремлении положить конец убийствам следует приветствовать". Но при этом двуличный Старый свет выступил со своими "мирными инициативами", которые наверняка обсуждались на Аляске", — отметил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.Он обратил внимание на требование европейцев по поводу возможного членства Украины в НАТО и ЕС."Среди них (европейских мирных инициатив — Ред.) есть две абсолютно неприемлемые: Россия не может обладать правом вето в отношении пути Украины в Евросоюз и НАТО; Европа и Великобритании исключают любые ограничения на поставки оружия Киеву или отказ от интеграции Украины в ЕС и НАТО. Уверен, что одним из условий Москвы окончания войны было как раз прекращение поставок Западом оружия на Украину. А интеграция НАТО - вообще одна из главных причин начала СВО. То есть, Запад, по сути, отверг предложение Трампа, залив его уши елеем", — подчеркнул Коц.Журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев указал, что именно Европа заинтересована в продолжении боевых действий на Украине."Почему я считаю, что до победы далеко? Вовсе не потому, что полагаю американцев и лично Трампа недоговороспсобными. Вовсе нет. Они как раз вполне готовы что-то порешать, выгодное для себя. Особенно в формате какой-то изощренной схемы, как они умеют. Главная проблема в Европе. Писал про это много раз. На уничтожение России они поставили всё. То есть вообще всё. Экономику, внутреннюю политику, социалку, европейское единство. "Всю казну на войну"", — отметил Медведев.По его словам, мир заставит европейских политиков отвечать на неприятные вопросы своих избирателей."Выход из войны и, главное, военной информационной истерии, обязательно породит у людей вопросы вроде "а зачем мы все это сделали, если американцы с русскими договорились и мы теперь просто им подчинились?". Ну то есть, представьте, вы немецкий политик. Политики. Вы три года говорили, что пока не уничтожено мировое зло под названием Россия, счастья не будет. Давали деньги Киеву, спонсировали всякую му****ю российскую "оппозицию". И так далее. И вот раз, и мир", — представил Медведев.Он указал на положение дел в экономике Германии."У вас в стране половина экономики на боку лежит, потому что газа русского нет и не будет, у людей доходы упали, работы у многих нет (сокращения огромные), автопром в ж**е, экономические связи с Россией разрушены. Вы как, в случае мира, будете объяснять людям, зачем это все было сделано? А такие ситуации не только в Германии", — напомнил журналист.По его словам, именно Европа является препятствием на пути к миру."Вот поэтому главное препятствие на пути к каким-то соглашениям, это пока что Европа. Которая в безумии своём пойдёт и на полное разорение, лишь бы русским нагадить", — подытожил эксперт.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что США могут делом помочь установлению мира на Украине, что так не выгодно британским и европейским элитам."Сейчас главное, понять насколько твёрдым будет поддержка Трампа против игры британцев. Если после очевидного кидка со стороны британцев/Зели, Трамп лишит ВСУ как минимум разведданных и связи, то достижение наших целей военным способом станет делом короткого времени (напомню, что сражаемся мы не столько с ВСУ, сколько с прокси силами НАТО, где от ВСУ только мясо и без боевого и тылового обеспечения НАТО оно не продержится и недели)", — отметил Васильев.По его словам, выход из игры США, это залог для скорой победы."И то что Трамп принял нашу точку зрения - "полное мирное соглашение" в приоритет британскому нарративу о "прекращении огня", это в целом отличный результат всей встречи. Ведь для людей понимающих ситуацию внутри Киева, очевидно что на "мирное соглашение" с нашими условиями, Киев не пойдет без смены режима. А его смена в нынешних условиях вызовет социальный взрыв, учитывая степень напряжения людей, которых накачали до истерического состояния переможной пропаганды и тотальным расчеловечиванием", — резюмировал Васильев.Тем временем издание The New York Times сообщило, что президент США пригласил европейских лидеров на его встречу с Зеленским в понедельник,18 августа.О переговорах Путина и Трампа — в статье Владимира Скачко "Результативная ничья. Трамп наступал до встречи, но Путин не отступил во время неё".

