Результативная ничья. Трамп наступал до встречи, но Путин не отступил во время нее

Президент США Дональд Трамп оценил свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на 10 из 10 по десятибалльной системе. Это определение, если хотите признание американца дорогого стоит. Оно означает, что главный итог встречи на Аляске – ничья.

Но результативная для обеих сторон. И визуально, по картинке (никто никого никуда не вел за собой, а Трамп хотя традиционно и попытался во время рукопожатия перетянуть руку Путина на себя, но делал это не сильно), и психологически (никто ни над кем не доминировал). А значит, ничья дает США и России, Трампу и Путину перспективу для развития дальнейших отношений на новых принципах. И с одинаковым учетом национальных интересов как США, так и России.Когда во время итогового выхода к прессе Путин сказал, что США понимают необходимость во время урегулирования украинского конфликта учитывать национальные интересы и убирать первопричины начала войны, Трамп ничего не возразил. И это тот случай, когда молчание – не просто золото, а знак согласия. Потому что признание Америкой наличия у России своих национальных интересов и права их отстаивать – это прорыв. И политический, и дипломатический – "цветущий сад" признает права "отсталых джунглей" на равноправное сосуществование. А потом дефиниции уравняются по смыслу – уйдет уничижение одной стороны в отношении другой.Более того, Трамп сказал, что по итогам встречи и достигнутых договоренностей появилась возможность урегулирования конфликта. Он это признал, когда заявил, что договоренности определенные есть, а вот итоговой сделки пока нет.И это все. Но это главное! Ведь США и ведомый ими коллективный Запад хотели от этой встречи одного – прекращения огня на фронтах специальной военной операции (СВО), чтобы спасти Украину от разгрома и дать себе и ей передышку, необходимую для накопления новых сил. Разумеется, для новой войны с Россией.Джон Вароли, американский журналист и специалист по связям с общественностью, который с 1997 по 2010 год работал журналистом в России и написал около 3000 статей для Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода", "Нью-Йорк Таймс", "Интернэшнл Геральд Трибьюн", "Блумберг Ньюс", "Арт Ньюспейпер", "Арт энд Аукцион" и т. д. обратил внимание именно на стремление Трампа изначально доминировать над гостем. "…Не знаю, насколько это дружественно, потому что вы видели это рукопожатие. Достаточно агрессивно было со стороны Трампа. Он попытался тянуть руку вашего президента к себе. Это очень было заметно", – сказал журналист.А потом Вароли добавил, что когда российский самолет приземлился, то над авиабазой "Элмендорф-Ричардсон" пронеслись два американских истребителя, и этот жест был призван показать величие американских вооруженных сил. "Сила, понятно, все было специально, чтобы произвести впечатление. Нет, это не был знак уважения. Это была именно специальная попытка, чтобы показать, якобы, насколько мощная американская вооруженная сила", – сказал Вароли. По его мнению, Трамп не хочет войти в историю, как американский президент, который проиграл войну против России и это определяет его поведение.Наверное, какая-то часть сермяжной правды в этом есть. Но главное – в другом: Путин не выглядел проигравшим или приглашенным для назидательных бесед, как Трамп ни старался.А Трамп старался! И перед встречей, и во время нее. Но практически потерпел психологическое поражение в главном – он не выглядел таким, как хотел. Стать главным миротворцем на планете вообще и в конфликте на Украине в частности у него не получилось.А именно той цели – выставить Трампа главным радетелем о мире на планете – было подчинено все. Перед встречей Трамп хотел выглядеть ее инициатором, даже суперинициатором и пригласил Путина в США на Аляску. А когда было получено согласие, то Трамп пообещал принять Путина на самом высоком уровне. Было сказано, что американцы расстелют перед российским президентом красную дорожку, а сам Трамп будет встречать его у трапа самолета.Быть совсем уж радушным у Трампа, увы, не получилось. Они встретил российского лидера не у трапа, а на расстоянии, можно сказать, на нейтральной полосе, равноудаленной от двух самолетов. Но все равно в остальных жестах Трамп вел себя крайне вежливо и приветливо. Он и аплодировал Путину, и отдавал честь при нем так, что это могло показаться приветствием, и шел рядом спокойно, не вырываясь вперед, и пропускал российского лидера по ступенькам, стараясь поддерживать и по-дружески похлопывая по руке и плечам, и пригласил президента России в свой автомобиль, чтобы ехать к месту переговоров.И действовал тут Трамп практически беспроигрышно. И с точки зрения психологии, и с точки зрения политического пиара. Политическая вежливость и показная корректность, что называется, на людях, перед телекамерами, однозначно нужны были Трампу, чтобы или сделать его главным миротворцем, или снять с него вину, если бы что-то не получилось, потому что переговоры пошли не по нужному и продуктивному руслу.Это очень грамотный универсальный подход. Если переговоры удались бы на все 100%, то тогда главную заслугу в этом Трамп приписал бы себе: мол, это я все сделал, чтобы приблизить мир и уболтать "русского медведя" на мир.Если бы переговоры сорвались или закончились громким и показательным ничем уже на Аляске, то тогда Трамп мог бы сказать совсем иное: дескать, я сделал все, что возможно – инициировал встречу, был вежлив, дружелюбен и предупредителен, не оказывал давления, не демонстрировал высокомерие, а Путин не оценил. Значит, он и виноват.И это отнюдь не досужие вымыслы и домыслы на фоне политической неопределенности. Речь идет о том, на кого в глазах мировой общественности будет положена вина за войну и планетарное напряжение и нестабильность, чреватые Третьей мировой войной. И коллективный Запад делает все, чтобы в глазах Глобального Юга или мирового большинства именно Россию выставить главным агрессором и нарушителем международного спокойствия. Так Западу легче проводить собственную политику неоколониализма, когда удается кого-то другого выставить виновником. Громче всех в поисках вора орет и активничает именно сам вор…У Трампа на Аляске из его политических и психологических пиар-задумок мало что получилось. Путин был тверд и непреклонен в отстаивании своей позиции и линии, но тоже вежлив и гибок там, где можно уступить и перекинуть мяч на поле визави. Чего стоят только три его "паса" Трампу:1) согласие представить гарантии безопасности Украине. То есть согласие на то, что если Украины выполнит условия мира, выгодные России, то Москва согласится оставить Украине государственность. Хоть какую-то. Может быть, на время;2) подтверждение того факта, что Россия не участвовала и не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, а это сегодня главный тезис защиты Трампа в борьбе с "вашингтонским болотом" и "глубинным государством";3) публичное международное признание того, что если бы в 2022 году президентом был Трамп, а не Джо Байден, то никакой войны не было. Этот тезис тоже важен Трампу в борьбе с его внутриамериканскими недругами. Очень хорошая помощь Трампу в получении Нобелевской премии мира, которой тот бредит.Очень важной победой Путина стало и то, что американская сторона не говорила о новых антироссийских санкциях и об активном продолжении тарифной войны против других стран, среди которых есть и важные партнеры России. Китай это уже оценил.Хотя, с другой стороны, обозначенный перед встречей на Аляске хитрый двойственный подход Трампа сохраняет свою актуальность в будущем. США по-прежнему будут наступать и активничать, стараясь переложить вину на Россию и на кого угодно. И России нужно быть начеку. Особенно в преддверии новой встречи двух президентов. И особенно при организации встречи с руководством Украины, в частности, с ее просроченным недопрезидентом Владимиром Зеленским.Ведь понятно же, что даже если режим на Украине будет сменен, то все равно укро-неонацистов со старым или с новым руководством постараются вывести из зоны ответственности. Если украинская государственность будет в каком-то виде сохранена, то неонацисты опять понадобятся Западу для превращения ошметков Украины в новую АнтиРоссию. Такова логика противостояния и такова суть политического украинства, уничтожать которое на Западе никто не собирается. Это вечный крипто-актив Запада…Более подробно о происходившем на саммите Путин-Трамп - в статье Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске"

