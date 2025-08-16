https://ukraina.ru/20250816/cherez-dve-tri-nedeli-tramp-zayavil-chto-podumaet-nad-usileniem-davleniya-na-rossiyu-1067099264.html

"Через две-три недели": Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию

"Через две-три недели": Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что может подумать над возможностью усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы в следующие две-три недели. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News

"Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать", - сообщил Трамп журналистам Fox News, комментируя возможность усиления давления на Москву и торговых партнеров РоссииПереговоры России и США прошли в формате "три на три", Москву представлял лидер страны Владимир Путин, глава МИД Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую сторону — президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. Беседа длилась два часа 45 минут, после этого президенты выступили перед журналистами. По данным Bloomberg, встреча стала самой продолжительной за все время. Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили много направлений для совместной работы.Российский лидер поблагодарил американского коллегу за приглашение и указал на близкое соседство двух стран, несмотря на то что их разделяет океан.Политики заявили о готовности работать над завершением украинского конфликта. По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.Трамп допустил, что следующая встреча может пройти в Москве. Он также призвал Владимира Зеленского согласиться на сделку с Россией. После переговоров Путин посетил кладбище, на котором захоронены советские летчики.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.

