"Через две-три недели": Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию - 16.08.2025
"Через две-три недели": Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию
"Через две-три недели": Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию
"Через две-три недели": Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что может подумать над возможностью усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы в следующие две-три недели. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News
2025-08-16T09:45
2025-08-16T09:45
"Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать", - сообщил Трамп журналистам Fox News, комментируя возможность усиления давления на Москву и торговых партнеров РоссииПереговоры России и США прошли в формате "три на три", Москву представлял лидер страны Владимир Путин, глава МИД Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую сторону — президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. Беседа длилась два часа 45 минут, после этого президенты выступили перед журналистами. По данным Bloomberg, встреча стала самой продолжительной за все время. Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили много направлений для совместной работы.Российский лидер поблагодарил американского коллегу за приглашение и указал на близкое соседство двух стран, несмотря на то что их разделяет океан.Политики заявили о готовности работать над завершением украинского конфликта. По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.Трамп допустил, что следующая встреча может пройти в Москве. Он также призвал Владимира Зеленского согласиться на сделку с Россией. После переговоров Путин посетил кладбище, на котором захоронены советские летчики.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
"Через две-три недели": Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию

09:45 16.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп заявил, что может подумать над возможностью усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы в следующие две-три недели. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News
"Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать", - сообщил Трамп журналистам Fox News, комментируя возможность усиления давления на Москву и торговых партнеров России
Переговоры России и США прошли в формате "три на три", Москву представлял лидер страны Владимир Путин, глава МИД Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую сторону — президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
Беседа длилась два часа 45 минут, после этого президенты выступили перед журналистами. По данным Bloomberg, встреча стала самой продолжительной за все время. Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили много направлений для совместной работы.
Российский лидер поблагодарил американского коллегу за приглашение и указал на близкое соседство двух стран, несмотря на то что их разделяет океан.
Политики заявили о готовности работать над завершением украинского конфликта. По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
Трамп допустил, что следующая встреча может пройти в Москве. Он также призвал Владимира Зеленского согласиться на сделку с Россией. После переговоров Путин посетил кладбище, на котором захоронены советские летчики.
Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
09:18
ООН поддержала диалог России и США после саммита на АляскеООН приняла к сведению результаты переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся на Аляске. Об этом сообщил РИА Новости представитель генерального секретаря Всемирной Организации Стефан Дюжаррик
Лента новостейМолния