Конец "украинской государственности": 250 лет со дня ликвидации Запорожской Сечи

В новейшей украинской исторической мифологии Запорожская Сечь считается исторической формой украинского государства. Соответственно, разгон её 15-16 июня 1775 года трактуется как борьба России против стремления украинского народа к государственности и даже как акт геноцида. А Екатерина II является одним из самых ненавидимых исторических персонажей

Запорожское казачество приняло самое активное участие в русско-турецкой войне 1768-74 годов. Сечь выставила 7 500 конных и 5 800 пеших казаков. Важную роль сыграла флотилия казацких "чаек": в начале июня 1769 года она пресекла попытку очаковской флотилии турок подняться по Днепру, а позднее успешно атаковала турецкие корабли в устье Дуная.Запорожцы отличились под Очаковым, Бендерами, Тульчей и Исакчей. В 1771 году они захватили Кафу (современная Феодосия). Многие из казаков были представлены к наградам, а кошевой атаман Калнышевский удостоился осыпанной бриллиантами золотой медали на синей ленте ордена Андрея Первозванного.В 1772-м году в запорожское "товарищество" был принят могущественный фаворит Екатерины II Григорий Потёмкин, приписанный под именем Грицько Нечеса к тому же Кущевскому куреню, что и кошевой. Примеру князя последовал еще ряд высокопоставленных офицеров.После окончания войны, в отсутствие князя Потёмкина, расквартированные в Новороссии войска, подчинялись генерал-поручику графу Петру Аврамовичу Текели.Текели был сербским дворянином, родился в 1720 году на землях Венгерского королевства в городе Арад (современная Румыния). Сам себя он предпочитал, на сербский манер, именовать Текелич. Сначала он поступил в австрийскую армию, участвовал в войне за Австрийское наследство, а в 1747 году перешёл в русское подданство записался в русский "Старый" Сербский гусарский полк. Через три года в Банате и Трансильвании он проводил секретную миссию по вербовке в русское подданство граничаров, результатом которой стало переселение большого количества сербов и основание Новой Сербии и Славяносербии.В звании секунд-майора он участвовал в Семилетней войне, отличился про Гросс-Егерсдорфе. Войну он закончил в чине полковника. Затем, за участие в кампании против Барских конфедератов был произведён в бригадиры.По итогам войны с османами 1768-74 годов Текели был удостоен ордена св. Георгия III степени и чина генерал-поручика.Суворов так отозвался Текели:"Помню, помню, сего любезнаго моего сослуживца, усача-гусара и рубаку-наездника, гордившегося сходством с Петром Великим, с портретом которого и умер. Его вздумал один миролюбивый предводитель уклонить по каким-то политическим видам от нападения, но он, сказав ему: „Политыка, политыка, а рубатыся треба" – бросился на неприятеля, разбил его и, возвратясь к миролюбивому китайцу, произнес: „А що твоя папира?". Я бы воевал с Текелли без бумаги: он с саблею, а я со штыком".В мае 1775 года генерал Текели выехал из своей ставки в крепости Св. Елизаветы навстречу возвращающемуся из дунайского похода корпусу Прозоровского и принял командование большей частью войск. Он должен был исполнить секретный указ Императрицы — "спокойнейшим образом, убегая, сколько возможно, пролития крови" ликвидировать Запорожскую Сечь.15 июня Текели, воспользовавшись беспечностью уснувших караульных, занял предместье Сечи Гасан Баша.Однако внутренний периметр охранялся лучше, и проникнуть туда сходу войскам не удалось. После этого Текели направил к кошевому парламентера, который потребовал от казаков капитуляции.Мнения запорожцев разделились. Калнышевский понял, что Cечь окружена значительно превосходящими силами и сопротивление бесполезно, в чём его поддержала старшина и духовенство. В конце концов, они сумели переубедить настроенную дать бой запорожскую "сирому" – ворота были открыты и несколько рот солдат взяли под контроль пороховой склад и другие ключевые объекты.На следующий день казакам была сообщена монаршая воля, после чего они сложили оружие. Кошевой атаман Калнышевский, войсковой писарь Иван Глоба и судья Павел Головатый были отправлены в Москву, а их имущество описано и конфисковано. Остальным старшинам Текели выписывал специальные охранные грамоты, а всем желающим казакам ордера, которые позволяли им на законных основаниях покинуть территорию Империи.Манифест "Об уничтожении Запорожской Сечи, и о причислении оной к Новороссийской Губернии" был издан Екатериной только спустя два месяца после операции Текели – 14 августа 1775 года.В шести пунктах приводятся инциденты с нападениями запорожцев на земли поселенных полков Новороссии и Войска Донского, перечислен материальный ущерб от этих нападений и количество насильственно перемещённых лиц.Указывается и причина подобных действий со стороны запорожцев: их притязания на земли, отошедшие к Российской империи по результатам войны с Турцией и заселение этих территорий крестьянами, которые не пополняют ряды казацкого войска, а просто работают на него.Из текста документа следует, что правительство видело серьёзную политическую проблему в том, что Сечь переходит к новой для себя социально-экономической модели:"Заводя собственное хлебопашество расторгали они тем самым основания зависимости их от Престола Нашего и помышляли конечно посреди отечества область совершенно независимую под собственным своим неистовым управлением…"Ещё одна причина ликвидации Сечи, указанная в манифесте, состоит в том, что свободная торговля с Портой, которая, была одним из достижений Кючук-Кайнарджийского мира из-за агрессивных действий запорожцев подвергалась постоянному риску.В документе противопоставляется "естественное общежитие" "полезных граждан" малороссийских казаков "одичанию" запорожцев, которые функциональную необходимость нести службу без семей возвели в "неподвижный закон". Именно в этом, согласно манифесту, причина того, что запорожцы принимали "в свое худое общество людей всякого сброда". От этого проистекали основные прегрешения запорожцев — разбой, пьянство и невежество.Весь этот пассаж совершенно органичен для эпохи Просвещения, когда все традиционные институты воспринимались как следствие средневекового невежества, а "естественное состояние" объявлялось идеалом, к которому надлежало стремиться.В завершении документа Императрица признает военные заслуги запорожцев, и всем пожелавшим того казакам позволяет оставаться на местах своего проживания, а старшинам обещает, что они "соразмерно службе и званию их получат степень". Запорожские же земли, с существовавшими там поселениями, передавались Новороссийской губернии.Исходя из текста манифеста, можно сделать вывод о том, что Сечь была преградой для реализации основных целей политики Российской империи в Северном Причерноморье: колонизации региона и прямой и безопасной торговли со Средиземноморьем.Понять причины ликвидации Сечи невозможно вне широкого контекста внутренней и внешней политики Екатерины.Одним из ключевых внутреннеполитических событий тех лет стало восстание под предводительством Емельяна Пугачева, охватившее в 1773-75 годов многие регионы Поволжья, Приуралья и Западной Сибири. Движущей силой восстания стали казаки Яицкого войска.Не менее важен для понимания причин, которые подтолкнули Екатерину к этому шагу, был и международный контекст.Дело не просто в том, что после заключения Кючук-Кайнарджийского мира Сечь утрачивала свое военно-стратегическое значение. По сути, Екатерина за короткий промежуток времени демонтировала всю тут политическую систему, которая ещё в XVI в. сложилась на землях от Карпат до Чёрного моря.Ликвидация средневековых образований были составной частью выполнения русской императрицей "программы Просвещения": борьбой с отжившее свое формами, невежеством, варварством и религиозным фанатизмом.Всего через три месяца после издания манифеста о ликвидации Сечи Екатерина проводит масштабную административно-территориальную реформу. Согласно указу про "Учреждения для управления губерниями Всероссийския империи" территория страны была разделена вначале на 25 губерний (их количество к концу правления Екатерины возросло до 41), провинции ликвидировались, вместо этого каждая губерния делилась на 10-12 уездов. Реформа была призвана повысить управляемость и унификацию территорий Российской империи.Украинские историки нередко характеризуют Запорожскую Сечь как более передовую форму политической и экономической организации по сравнению с Российской империей. Ее строй называют республиканским, а экономические отношения – буржуазными.На самом деле Запорожье времен Новой Сечи – типичное архаичное общество, переживающее этап классогенеза. Из замкнутой военной организации Войско Запорожское Низовое превращается в полноценное сообщество: стратифицированное, базирующееся на развитой производящей экономике и контролирующее обширные территории.Относительно высокий уровень товарно-денежных отношений объясняется лишь близостью к крупным экономикам России, Турции и Польши с их мощными эмиссионными центрами."Демократия" Запорожского войска — это "военная демократия", а вектор социальных отношений был однозначно направлен на узурпацию старшиной выборных должностей и, неминуемо следующее за этой узурпацией власти, превращение её в наследственную. За этим следовало бы превращение земли, как главного средства производства, в частную собственность нового правящего сословия.Запорожское общество не переросло феодальные отношения, а ещё просто не доросло до них. Та самая высокая внутренняя конфликтность, которая так беспокоила российское правительство, была результатом острых внутренних противоречий, которые всегда сотрясают общества, проходящие аналогичные трансформации.Все эти процессы были пресечены ликвидацией Сечи Екатериной II, которая парадоксальным образом продлили жизнь запорожскому казачеству как явлению.Конфискация у казаков обширных Вольностей Войска Запорожского и выдавливание их на продвинувшийся к югу и западу фронтир Империи вновь превратило его в замкнутую военную организацию. Это позволило казакам сохранить традиционные боевые качества, которые затем культивировались в наследовавших Новой Сечи казачьих объединениях на Буге, Черноморском и Азовском побережье, за Дунаем и на Кубани.

