Возвращены 84 российских военнослужащих из украинского плена - 14.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250814/vozvrascheny-84-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-iz-ukrainskogo-plena-1066988987.html
Возвращены 84 российских военнослужащих из украинского плена
Возвращены 84 российских военнослужащих из украинского плена - 14.08.2025 Украина.ру
Возвращены 84 российских военнослужащих из украинского плена
С подконтрольной киевскому режиму территории 14 августа возвращены 84 российских военнослужащих. Об этом 14 августа проинформировало Минобороны РФ
2025-08-14T14:37
2025-08-14T14:37
новости
белоруссия
сша
украина
владимир путин
минобороны рф
обмен пленными
военнопленные
оаэ
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065935975_0:1:3291:1852_1920x0_80_0_0_9a4649fd5f2152907421cbb093ae2d79.jpg
Взамен с российской стороны переданы 84 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.В российском министерстве отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.Также в новостях: Администрация США предпринимает энергичные усилия, чтобы прекратить украинский кризис — Путин Больше новостей дня представлено в обзоре Украина наращивает удары. Главное на 13:00 14 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
белоруссия
сша
украина
оаэ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065935975_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_83e15236b244834f911d5826f417e277.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, сша, украина, владимир путин, минобороны рф, обмен пленными, военнопленные, оаэ, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, союзное государство
Новости, Белоруссия, США, Украина, Владимир Путин, Минобороны РФ, обмен пленными, военнопленные, ОАЭ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВСУ, Союзное государство

Возвращены 84 российских военнослужащих из украинского плена

14:37 14.08.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной по достигнутым договоренностям в Стамбуле
Обмен пленными между Россией и Украиной по достигнутым договоренностям в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
С подконтрольной киевскому режиму территории 14 августа возвращены 84 российских военнослужащих. Об этом 14 августа проинформировало Минобороны РФ
Взамен с российской стороны переданы 84 военнопленных ВСУ.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.
В российском министерстве отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Также в новостях: Администрация США предпринимает энергичные усилия, чтобы прекратить украинский кризис — Путин
Больше новостей дня представлено в обзоре Украина наращивает удары. Главное на 13:00 14 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелоруссияСШАУкраинаВладимир ПутинМинобороны РФобмен пленнымивоеннопленныеОАЭСВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияВСУСоюзное государство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Евросоюз хочет принять девятнадцатый пакет санкций против России в сентябре
14:53Подмога не пришла. Визит Зеленского в Лондон оказался провальным
14:37Возвращены 84 российских военнослужащих из украинского плена
14:31Администрация США предпринимает энергичные усилия, чтобы прекратить украинский кризис — Путин
14:30СК расследует дело о диверсии, совершённой подростками в Тульской области
14:14Песков рассказал о подготовке Путина ко встрече на Аляске
14:06ВС РФ нанесли удар по ключевому звену украинского ВПК - Павлоградскому химическому заводу
13:59Учебный центр Нацгвардии Украины поразили российские БПЛА
13:52Игорь Рублев: ВС РФ проводят сложную операцию, чтобы выбить ВСУ из Покровска, Доброполья и Константиновки
13:30Прилет украинского дрона по жилому дому в Белгороде - видео
13:25Украина наращивает удары. Главное на 13:00 14 августа
13:11Видео с кадрами боёв за освобождение Щербиновки в ДНР публикует Минобороны России
12:59Подразделения "Южной" группировки войск освободили Щербиновку в ДНР
12:54Суперкатастрофа Зеленского, унижение Урсулы и Вэнс: "Мы, Америка, покончили с финансированием этой войны"
12:43Подготовка встречи Путина и Трампа вступила в завершающую фазу - Ушаков
12:37Сообщение о массовом увольнении сотрудников на Кубани для трудоустройства ветеранов СВО — фейк
12:35Стармер принял Зеленского накануне встречи Путина с Трампом на Аляске
12:30Главные события к 12:30 14 августа
12:27Спецборт Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково и направляется на базу Элмендорф-Ричардсон на Аляске
12:11Российские ударные БПЛА уничтожили колонну нацбатальона ВСУ у Купянска
Лента новостейМолния