Возвращены 84 российских военнослужащих из украинского плена

С подконтрольной киевскому режиму территории 14 августа возвращены 84 российских военнослужащих. Об этом 14 августа проинформировало Минобороны РФ

Взамен с российской стороны переданы 84 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.В российском министерстве отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.Также в новостях: Администрация США предпринимает энергичные усилия, чтобы прекратить украинский кризис — Путин Больше новостей дня представлено в обзоре Украина наращивает удары. Главное на 13:00 14 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.

