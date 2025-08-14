https://ukraina.ru/20250814/situatsiya-na-fronte-plachevnaya-poetomu-kiev-gotov-na-lyubye-provokatsii--voennyy-analitik-1066876763.html

"Ситуация на фронте плачевная, поэтому Киев готов на любые провокации" — военный аналитик

"Ситуация на фронте плачевная, поэтому Киев готов на любые провокации" — военный аналитик - 14.08.2025

"Ситуация на фронте плачевная, поэтому Киев готов на любые провокации" — военный аналитик

Украинская группировка численностью около 50 тысяч военнослужащих продолжает оставаться потенциальной угрозой для южных границ Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский

Тиханский напомнил о недавнем инциденте с украинским дроном, долетевшим до Минска. "Боеприпас не взорвался, поэтому здесь налицо попытка Украины обратить внимание на ее военные возможности", — пояснил аналитик.В ответ на такие угрозы Минск усиливает оборону южного направления. "Начинается формирование еще одной бригады сил специального назначения... именно в интересах защиты южного фланга Белоруссии. Новая бригада будет усилена тяжелым вооружением, артиллерией, беспилотниками", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".

