"Ситуация на фронте плачевная, поэтому Киев готов на любые провокации" — военный аналитик - 14.08.2025
"Ситуация на фронте плачевная, поэтому Киев готов на любые провокации" — военный аналитик
"Ситуация на фронте плачевная, поэтому Киев готов на любые провокации" — военный аналитик - 14.08.2025
"Ситуация на фронте плачевная, поэтому Киев готов на любые провокации" — военный аналитик
Украинская группировка численностью около 50 тысяч военнослужащих продолжает оставаться потенциальной угрозой для южных границ Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2025-08-14T06:40
2025-08-14T06:40
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056724840_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6d65aaa18b1033857885b925f61be9eb.jpg
Тиханский напомнил о недавнем инциденте с украинским дроном, долетевшим до Минска. "Боеприпас не взорвался, поэтому здесь налицо попытка Украины обратить внимание на ее военные возможности", — пояснил аналитик.В ответ на такие угрозы Минск усиливает оборону южного направления. "Начинается формирование еще одной бригады сил специального назначения... именно в интересах защиты южного фланга Белоруссии. Новая бригада будет усилена тяжелым вооружением, артиллерией, беспилотниками", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".
новости, белоруссия, минск, киев, вооруженные силы украины, нато, сво, граница, беспилотники, спецоперация, аналитика
Новости, Белоруссия, Минск, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, СВО, граница, беспилотники, Спецоперация, Аналитика

"Ситуация на фронте плачевная, поэтому Киев готов на любые провокации" — военный аналитик

06:40 14.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Украинская группировка численностью около 50 тысяч военнослужащих продолжает оставаться потенциальной угрозой для южных границ Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Ситуация на фронте для ВСУ плачевная. В том числе в силу недостаточного обеспечения людскими ресурсами и техникой. В этой ситуации украинский режим готов на любые провокации", — заявил эксперт.
Тиханский напомнил о недавнем инциденте с украинским дроном, долетевшим до Минска. "Боеприпас не взорвался, поэтому здесь налицо попытка Украины обратить внимание на ее военные возможности", — пояснил аналитик.
В ответ на такие угрозы Минск усиливает оборону южного направления. "Начинается формирование еще одной бригады сил специального назначения... именно в интересах защиты южного фланга Белоруссии. Новая бригада будет усилена тяжелым вооружением, артиллерией, беспилотниками", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".
12 августа, 11:09
Возможен обвал фронта: войска вошли в Мирноград и прорвали оборону ВСУ в Красном ЛиманеО ситуации на правом фланге под Покровском (Красноармейск) и на Дружковском направлении 12 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Лента новостейМолния