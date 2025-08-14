"Ситуация на фронте плачевная, поэтому Киев готов на любые провокации" — военный аналитик
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Украинская группировка численностью около 50 тысяч военнослужащих продолжает оставаться потенциальной угрозой для южных границ Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Ситуация на фронте для ВСУ плачевная. В том числе в силу недостаточного обеспечения людскими ресурсами и техникой. В этой ситуации украинский режим готов на любые провокации", — заявил эксперт.
Тиханский напомнил о недавнем инциденте с украинским дроном, долетевшим до Минска. "Боеприпас не взорвался, поэтому здесь налицо попытка Украины обратить внимание на ее военные возможности", — пояснил аналитик.
В ответ на такие угрозы Минск усиливает оборону южного направления. "Начинается формирование еще одной бригады сил специального назначения... именно в интересах защиты южного фланга Белоруссии. Новая бригада будет усилена тяжелым вооружением, артиллерией, беспилотниками", — резюмировал собеседник издания.
