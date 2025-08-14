Остатки советской бронетехники: эксперт рассказал о составе новых механизированных бригад ВСУ
Попытка ВСУ создать тяжелые механизированные бригады отражает кризис управления и нехватку современных боевых машин. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"На практике эта реформа проявляется не как доктринальный прорыв, а как вынужденная реакция на нехватку техники, управленческий кризис и нестабильную оперативную обстановку", — оценивает инициативу ВСУ Алехин.
Эксперт отмечает, что новые бригады формируются на базе устаревшей техники: "Такие бригады создаются на базе остатков советской бронетехники (Т-64БВ, Т-72М1), а также ограниченного количества западных образцов".
По словам Алехина, это попытка создать облегченную замену танковым бригадам старого образца в условиях отсутствия ресурсов. "Цель — сформировать автономные, подвижные формирования, способные как к обороне, так и к локальным контратакам", — поясняет военный аналитик.
"Это попытка создать облегченную замену украинским танковым бригадам старого образца в условиях отсутствия ресурсов для полноценного оперативного маневра", — подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.
