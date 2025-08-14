Остатки советской бронетехники: эксперт рассказал о составе новых механизированных бригад ВСУ

Ростислав Ищенко: Трамп угрожает всему миру, потому что американцы все еще верят в исключительность США

Американское общество не случайно голосует только за тех, кто говорит, что Америка должна быть вновь великой. Это может быть Байден, Трамп, кто угодно. Скажите американцам, что надо отказаться на равных вести переговоры с другими странами. Они скажут, что США — это страна, избранная Богом, для того, чтобы научить весь мир жить правильно.