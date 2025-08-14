https://ukraina.ru/20250814/navrotskiy--zalozhnik-kachinskogo-konrad-renkas-obyasnil-kto-realno-upravlyaet-polshey-1066812614.html

"Навроцкий — заложник Качиньского". Конрад Рэнкас объяснил, кто реально управляет Польшей

"Навроцкий — заложник Качиньского". Конрад Рэнкас объяснил, кто реально управляет Польшей - 14.08.2025 Украина.ру

"Навроцкий — заложник Качиньского". Конрад Рэнкас объяснил, кто реально управляет Польшей

Новый президент Польши Кароль Навроцкий не обладает реальной властью, а все ключевые решения принимает лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

2025-08-14T04:40

2025-08-14T04:40

2025-08-14T04:40

новости

польша

россия

украина

кароль навроцкий

конрад рэнкас

украина.ру

ярослав качиньский

пис

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066532276_359:114:1459:733_1920x0_80_0_0_7033c1c90126c9bbfd985b82d3e74fe3.jpg

Рэнкас подверг резкой критике инаугурационную речь Навроцкого: "Ожидать от любого политика, представляющего мейнстрим, демонстрации независимости, патриотизма или широкого видения развития Польши — всё равно что утверждать, что хотя бы одна проститутка в борделе является девственницей"."Сама речь президента лишь подтвердила, что он не очень хороший оратор. Она была написана сумбурно и произнесена неуклюже", — констатировал аналитик. Особое недоумение эксперта вызвал постоянный акцент на проекте ЦКП: "А постоянный возврат лишь к одной инвестиции, к тому же крайне спорной и мифологизированной — Центральному коммуникационному порту — свидетельствует о том, что ящики политтехнологов президентского дворца пусты"."В результате не президент стал заложником своего электората, а сами избиратели, которых в очередной раз надули", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Олега Хавича "Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц" на сайте Украина.ру.О том, будет ли достигнута на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа договоренность по украинскому вопросу — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем".

https://ukraina.ru/20250808/s-novym-prezidentom-karolem-navrotskim-polyakam-skuchno-ne-budet-1066647837.html

польша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, украина, кароль навроцкий, конрад рэнкас, украина.ру, ярослав качиньский, пис, главные новости, власть, избиратели