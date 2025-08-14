"Навроцкий — заложник Качиньского". Конрад Рэнкас объяснил, кто реально управляет Польшей - 14.08.2025 Украина.ру
"Навроцкий — заложник Качиньского". Конрад Рэнкас объяснил, кто реально управляет Польшей
Новый президент Польши Кароль Навроцкий не обладает реальной властью, а все ключевые решения принимает лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
Рэнкас подверг резкой критике инаугурационную речь Навроцкого: "Ожидать от любого политика, представляющего мейнстрим, демонстрации независимости, патриотизма или широкого видения развития Польши — всё равно что утверждать, что хотя бы одна проститутка в борделе является девственницей"."Сама речь президента лишь подтвердила, что он не очень хороший оратор. Она была написана сумбурно и произнесена неуклюже", — констатировал аналитик. Особое недоумение эксперта вызвал постоянный акцент на проекте ЦКП: "А постоянный возврат лишь к одной инвестиции, к тому же крайне спорной и мифологизированной — Центральному коммуникационному порту — свидетельствует о том, что ящики политтехнологов президентского дворца пусты"."В результате не президент стал заложником своего электората, а сами избиратели, которых в очередной раз надули", — подытожил собеседник издания.
Новый президент Польши Кароль Навроцкий не обладает реальной властью, а все ключевые решения принимает лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
"О дальнейших действиях президента Кароля Навроцкого следует спросить лидера ПиС Ярослава Качиньского, поскольку именно ему предстоит принимать все решения, как это было во время 10 лет правления президента Анджея Дуды", — заявил эксперт.
Рэнкас подверг резкой критике инаугурационную речь Навроцкого: "Ожидать от любого политика, представляющего мейнстрим, демонстрации независимости, патриотизма или широкого видения развития Польши — всё равно что утверждать, что хотя бы одна проститутка в борделе является девственницей".
"Сама речь президента лишь подтвердила, что он не очень хороший оратор. Она была написана сумбурно и произнесена неуклюже", — констатировал аналитик.
Особое недоумение эксперта вызвал постоянный акцент на проекте ЦКП: "А постоянный возврат лишь к одной инвестиции, к тому же крайне спорной и мифологизированной — Центральному коммуникационному порту — свидетельствует о том, что ящики политтехнологов президентского дворца пусты".
"В результате не президент стал заложником своего электората, а сами избиратели, которых в очередной раз надули", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Олега Хавича "Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц" на сайте Украина.ру.
О том, будет ли достигнута на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа договоренность по украинскому вопросу — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем".
8 августа, 05:37
С новым президентом Каролем Навроцким полякам скучно не будет
