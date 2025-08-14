https://ukraina.ru/20250814/i-dolshe-veka-dlitsya-den-chto-ozhidaet-mir-na-vstreche-putina-i-trampa-itogi-14-avgusta-1067008962.html

"И дольше века длится день": что ожидает мир на встрече Путина и Трампа. Итоги 14 августа

"И дольше века длится день": что ожидает мир на встрече Путина и Трампа. Итоги 14 августа

Президент России Владимир Путин провёл совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах, которая пройдет 15 августа в Анкоридже

На совещании о подготовке российско-американской встречи на Аляске, которое провёл президент России Владимир Путин, присутствовали: руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, первый замруководителя Администрации президента Алексей Громов, первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, зампредседателя правительства Александр Новак, замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владимир Мединский, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Федеральной службы национальной гвардии РФ Виктор Золотов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Я попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, как идёт переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Так или иначе многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах – расскажу поподробнее. Это первое", — заявил Путин собравшимся.Также он назвал ещё одну цель собрания."И второе – рассказать о том, на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия, для того чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договорённости, представляющие интерес для всех вовлечённых в этот конфликт сторон, для того чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", — указал президент России.Его помощник Ушаков рассказал о том, как готовится встреча."Подготовка встречи президентов России и США вступила в завершающую фазу. С учётом того что о встрече было объявлено лишь пять дней назад, то есть в ночь с прошлой пятницы на субботу, всё делается в интенсивном режиме, решается масса технических вопросов, в том числе визовых. И конечно, в первую очередь ведётся активная проработка политической составляющей саммита", — отметил Ушаков.По его словам, согласована программа встречи лидеров."Эта встреча, как вам всем хорошо известно, состоится на Аляске, в Анкоридже, а конкретно будет задействовано одно из помещений объединённой военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Предусматривается, что всё начнётся завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдёт в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком", — отметил Ушаков.Также он раскрыл состав участников. По словам Ушакова, с учётом того что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров неширок."Назову членов российской делегации: это Министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Президента по внешней политике Юрий Ушаков, Министр обороны Андрей Белоусов, Министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель Президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев", — указал помощник президента.Он также сообщил, что известен и состав американской делегации, однако призвал дождаться соответствующего объявления со стороны американских партнёров."То есть помимо президентов в переговорах будет участвовать по пять членов делегаций. Ну конечно, где-то рядом будет находиться и группа экспертов", — заявил Ушаков.Позднее американская сторона назвала состав своей делегации. Помимо президента США Дональда Трампа в Анкоридж прибудут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланик американского президента Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.Также Ушаков сообщил, что после завершения переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров."Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учётом обсуждения, которое было проведено в Кремле, как вы помните, 6 августа с участием специального посланника Президента США Стивена Уиткоффа. Но, естественно, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы", — отметил Ушаков.Он также сообщил, что ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. По словам Ушакова, "у этого сотрудничества огромный и, к сожалению, не задействованный до сих пор потенциал"."Что хотелось бы ещё отметить? Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронены девять советских лётчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 42–45-м годах при перегоне в Советский Союз самолётов из США в рамках ленд-лиза. Так что встреча пройдёт рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран. И это особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией", — также рассказал Ушаков.Пресс-секретарь президента России Песков в разговоре с журналистом канала "Россия 1" Павлом Зарубиным подтвердил, что из-за разницы во времени один рабочий день президента будет длиться двое суток"Да <...> И дольше века длится день", — добавил он, комментируя предстоящий рабочий график главы государства.Таким образом, Песков процитировал название романа Чингиза Айтматова.Кроме того, он рассказал о визите Уиткоффа в Москву."Действительно, был очень продуктивный и содержательный визит последний господина Уиткоффа в Москву. Состоялся хороший разговор с президентом, в ходе которого обменялись сигналами с двух сторон. Сигналы получены, сигналы переданы, и это стало предтечей как раз того самого саммита, на который мы с вами поедем", — рассказал Песков Зарубину.Он также подтвердил, что беседа Путина и Трампа начнется в формате тет-а-тет, затем к лидерам присоединятся делегации, запланирована и совместная пресс-конференция двух президентов.О вероятной повестке переговоров Путина и Трампа — в статье Татьяны Стоянович ""Обмен землями" или полная военная победа России в Донбассе. Украина в международном контексте".

