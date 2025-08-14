https://ukraina.ru/20250814/bespilotnik-vsu-atakoval-zhiloy-dom-v--rostove-na-donu-zhiltsov-evakuiruyut-1066975996.html

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Ростове-на-Дону, жильцов эвакуируют

В Ростове-на-Дону жильцов многоквартирного дома эвакуируют после атаки украинского БПЛА. Об этом 14 августа сообщил глава города Александр Скрябин

В Ростове-на-Дону эвакуируют жильцов многоквартирного дома после ночной атаки БПЛА ВСУ. Всего пострадали 13 человек."Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов.Службы реагирования на месте, мой заместитель Дядьков Т.П. и глава района Б.Б.Месхи на месте. Организована работа оперативного штаба", - заявил Скрябин.Пункт временного размещения для жильцов МКД развёрнут на базе 50-й школы. Специалисты обследуют пострадавший дом.14 августа Белгород атаковали дроны ВСУ. Три мирных жителя получили ранения. Подробности — в видеоматериале ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, повредило дома, есть раненые - видео.

