Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Ростове-на-Дону, жильцов эвакуируют
11:52 14.08.2025 (обновлено: 12:11 14.08.2025)
© Фото : https://t.me/shot_shotУкраинский беспилотник
© Фото : https://t.me/shot_shot
В Ростове-на-Дону жильцов многоквартирного дома эвакуируют после атаки украинского БПЛА. Об этом 14 августа сообщил глава города Александр Скрябин
В Ростове-на-Дону эвакуируют жильцов многоквартирного дома после ночной атаки БПЛА ВСУ. Всего пострадали 13 человек.
"Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов.
Службы реагирования на месте, мой заместитель Дядьков Т.П. и глава района Б.Б.Месхи на месте. Организована работа оперативного штаба", - заявил Скрябин.
Пункт временного размещения для жильцов МКД развёрнут на базе 50-й школы. Специалисты обследуют пострадавший дом.
14 августа Белгород атаковали дроны ВСУ. Три мирных жителя получили ранения.
Подробности — в видеоматериале ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, повредило дома, есть раненые - видео.
11:11ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, повредило дома, есть раненые - видеоНесколько многоквартирных домов повредило из-за атаки ВСУ в Ростове-на-Дону, есть информация об одном раненом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, передает 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на