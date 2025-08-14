Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Ростове-на-Дону, жильцов эвакуируют - 14.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250814/bespilotnik-vsu-atakoval-zhiloy-dom-v--rostove-na-donu-zhiltsov-evakuiruyut-1066975996.html
Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Ростове-на-Дону, жильцов эвакуируют
Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Ростове-на-Дону, жильцов эвакуируют - 14.08.2025 Украина.ру
Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Ростове-на-Дону, жильцов эвакуируют
В Ростове-на-Дону жильцов многоквартирного дома эвакуируют после атаки украинского БПЛА. Об этом 14 августа сообщил глава города Александр Скрябин
2025-08-14T11:52
2025-08-14T12:11
новости
ростов-на-дону
белгород
скрябин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066975878_0:162:899:668_1920x0_80_0_0_9738a91341ce54ed5019f1a2b97c62c9.jpg
В Ростове-на-Дону эвакуируют жильцов многоквартирного дома после ночной атаки БПЛА ВСУ. Всего пострадали 13 человек."Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов.Службы реагирования на месте, мой заместитель Дядьков Т.П. и глава района Б.Б.Месхи на месте. Организована работа оперативного штаба", - заявил Скрябин.Пункт временного размещения для жильцов МКД развёрнут на базе 50-й школы. Специалисты обследуют пострадавший дом.14 августа Белгород атаковали дроны ВСУ. Три мирных жителя получили ранения. Подробности — в видеоматериале ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, повредило дома, есть раненые - видео.
https://ukraina.ru/20250814/1066971676.html
ростов-на-дону
белгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066975878_0:78:899:752_1920x0_80_0_0_747d650dd3b7d00f52243eee774a0dde.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростов-на-дону, белгород, скрябин, вооруженные силы украины
Новости, Ростов-на-Дону, Белгород, Скрябин, Вооруженные силы Украины

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Ростове-на-Дону, жильцов эвакуируют

11:52 14.08.2025 (обновлено: 12:11 14.08.2025)
 
© Фото : https://t.me/shot_shotУкраинский беспилотник
Украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : https://t.me/shot_shot
Читать в
ДзенTelegram
В Ростове-на-Дону жильцов многоквартирного дома эвакуируют после атаки украинского БПЛА. Об этом 14 августа сообщил глава города Александр Скрябин
В Ростове-на-Дону эвакуируют жильцов многоквартирного дома после ночной атаки БПЛА ВСУ. Всего пострадали 13 человек.
"Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов.
Службы реагирования на месте, мой заместитель Дядьков Т.П. и глава района Б.Б.Месхи на месте. Организована работа оперативного штаба", - заявил Скрябин.
Пункт временного размещения для жильцов МКД развёрнут на базе 50-й школы. Специалисты обследуют пострадавший дом.
14 августа Белгород атаковали дроны ВСУ. Три мирных жителя получили ранения.
Подробности — в видеоматериале ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, повредило дома, есть раненые - видео.
Украинские террористы нанесли удар по жилому дому в центре Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
11:11
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, повредило дома, есть раненые - видеоНесколько многоквартирных домов повредило из-за атаки ВСУ в Ростове-на-Дону, есть информация об одном раненом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, передает 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРостов-на-ДонуБелгородСкрябинВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Видео с кадрами боёв за освобождение Щербиновки в ДНР публикует Минобороны России
13:10В сети публикуют новые кадры прилета украинского дрона по жилому дому в Белгороде
13:06Атака бандеровских дронов на Белгород не прекращается
12:59Подразделения "Южной" группировки войск освободили Щербиновку в ДНР
12:54Суперкатастрофа Зеленского, унижение Урсулы и Вэнс: "Мы, Америка, покончили с финансированием этой войны"
12:43Подготовка встречи Путина и Трампа вступила в завершающую фазу - Ушаков
12:37Сообщение о массовом увольнении сотрудников на Кубани для трудоустройства ветеранов СВО — фейк
12:35Стармер принял Зеленского накануне встречи Путина с Трампом на Аляске
12:30Главные события к 12:30 14 августа
12:27Спецборт Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково и направляется на базу Элмендорф-Ричардсон на Аляске
12:11Российские ударные БПЛА уничтожили колонну нацбатальона ВСУ у Купянска
12:00Покровский аргумент
12:00Российские военные освободили населенный пункт Искра в ДНР
11:52Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Ростове-на-Дону, жильцов эвакуируют
11:43В Польше могут ввести уголовную ответственность за демонстрацию символики ОУН-УПА* - Навроцкий
11:37Киев бьет по мирному населению, нарушая все нормы права: Москалькова об атаках на Белгород
11:11ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, повредило дома, есть раненые - видео
10:50ВСУ ударили по аквапарку. Новости к 10:50 14 августа
10:22Новости с Константиновского направления
10:13Россия прирастёт месторождениями Арктики, "Сапсану" обрезали крылья. Главное на утро 14 августа
Лента новостейМолния