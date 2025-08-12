"Украина — патоген для Польши?". Аналитик Рэнкас расшифровал скрытый смысл речи Навроцкого - 12.08.2025 Украина.ру
"Украина — патоген для Польши?". Аналитик Рэнкас расшифровал скрытый смысл речи Навроцкого
"Украина — патоген для Польши?". Аналитик Рэнкас расшифровал скрытый смысл речи Навроцкого - 12.08.2025 Украина.ру
"Украина — патоген для Польши?". Аналитик Рэнкас расшифровал скрытый смысл речи Навроцкого
Отсутствие упоминания Украины в инаугурационной речи польского президента не означает изменения прокиевского курса страны. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
"Упоминать Украину было и не нужно, учитывая заявление Навроцкого о "доказательстве силы иммунной системы, отвечающей за восточный фланг НАТО"", — пояснил эксперт. — "Иммунная система, по определению, защищает организм от патогенов. Нетрудно догадаться, кого президент считает таким патогеном в польской среде".Рэнкас напомнил о продолжающемся замалчивании украинских преступлений: "Отрицание злодеяний нацистов является в Польше преступлением... Однако сейчас в этом вопросе существует заговор молчания среди польских политиков, СМИ и правоохранительных органов"."Украинские преступления против польского народа не будут забыты, иначе нам грозит их повторение", — предупредил аналитик, приведя пример: "В Польше уже нарастает пропагандистское давление украинского нацизма, о чём свидетельствует недавнее осквернение памятника жертвам Волынской резни в Домоставе"."Избирательная кампания завершена, и польские политики вернулись к роли 'слуг украинского народа'", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Олега Хавича "Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "С новым президентом Каролем Навроцким полякам скучно не будет".
польша
украина
россия
Украина.ру
© commons.wikimedia.org / Mikołaj Bujak
Отсутствие упоминания Украины в инаугурационной речи польского президента не означает изменения прокиевского курса страны. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
"Упоминать Украину было и не нужно, учитывая заявление Навроцкого о "доказательстве силы иммунной системы, отвечающей за восточный фланг НАТО"", — пояснил эксперт. — "Иммунная система, по определению, защищает организм от патогенов. Нетрудно догадаться, кого президент считает таким патогеном в польской среде".
Рэнкас напомнил о продолжающемся замалчивании украинских преступлений: "Отрицание злодеяний нацистов является в Польше преступлением... Однако сейчас в этом вопросе существует заговор молчания среди польских политиков, СМИ и правоохранительных органов".
"Украинские преступления против польского народа не будут забыты, иначе нам грозит их повторение", — предупредил аналитик, приведя пример: "В Польше уже нарастает пропагандистское давление украинского нацизма, о чём свидетельствует недавнее осквернение памятника жертвам Волынской резни в Домоставе".
"Избирательная кампания завершена, и польские политики вернулись к роли 'слуг украинского народа'", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Олега Хавича "Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "С новым президентом Каролем Навроцким полякам скучно не будет".
6 августа, 05:18
Польша накануне инаугурации нового президента Кароля Навроцкого. Без Украины не обошлосьВ среду, 6 августа, примет присягу новый президент Польши Кароль Навроцкий. Накануне его предшественник Анджей Дуда подвёл итоги 10 лет своего правления, а правительство начало очередной виток репрессий против оппозиции.
Польша Украина Россия Конрад Рэнкас Кароль Навроцкий НАТО нацисты нацизм украинский неонацизм преступления
 
