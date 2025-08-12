https://ukraina.ru/20250812/ukraina--patogen-dlya-polshi-analitik-renkas-rasshifroval-skrytyy-smysl-rechi-navrotskogo-1066814405.html

"Украина — патоген для Польши?". Аналитик Рэнкас расшифровал скрытый смысл речи Навроцкого

Отсутствие упоминания Украины в инаугурационной речи польского президента не означает изменения прокиевского курса страны. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

"Упоминать Украину было и не нужно, учитывая заявление Навроцкого о "доказательстве силы иммунной системы, отвечающей за восточный фланг НАТО"", — пояснил эксперт. — "Иммунная система, по определению, защищает организм от патогенов. Нетрудно догадаться, кого президент считает таким патогеном в польской среде".Рэнкас напомнил о продолжающемся замалчивании украинских преступлений: "Отрицание злодеяний нацистов является в Польше преступлением... Однако сейчас в этом вопросе существует заговор молчания среди польских политиков, СМИ и правоохранительных органов"."Украинские преступления против польского народа не будут забыты, иначе нам грозит их повторение", — предупредил аналитик, приведя пример: "В Польше уже нарастает пропагандистское давление украинского нацизма, о чём свидетельствует недавнее осквернение памятника жертвам Волынской резни в Домоставе"."Избирательная кампания завершена, и польские политики вернулись к роли 'слуг украинского народа'", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Олега Хавича "Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "С новым президентом Каролем Навроцким полякам скучно не будет".

