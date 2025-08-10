Что делать с молодым поколением на Украине и как остановить мародёрство в Киеве - Кот - 10.08.2025 Украина.ру
Что делать с молодым поколением на Украине и как остановить мародёрство в Киеве - Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал встречу Владимира Путина со спецпосланником Дональда... Украина.ру, 10.08.2025
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал встречу Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, а также рассказал о проблемах мародёрства на Украине. В частности, о разграблении исторических и святых ценностей той части Донбасса, которую пока контролируют боевики ВСУ, а также Киева. Кроме того, эксперт оценил перспективы поколения, которое подрастает на Украине: 00:27 - О разговоре Путина и Уиткоффа; 06:10 - О вывозе скифских баб и мощей Ильи Муромца на Запад; 15:26 - О подготовке украинских детей к "национальному сопротивлению".ТГ-канал Юрия Кота: https://t.me/koturiЮрий Кот на Дзен: https://dzen.ru/id/5f54bf5237e7360a0d51f5f1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
Что делать с молодым поколением на Украине и как остановить мародёрство в Киеве - Кот

09:48 10.08.2025
 
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал встречу Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, а также рассказал о проблемах мародёрства на Украине.
В частности, о разграблении исторических и святых ценностей той части Донбасса, которую пока контролируют боевики ВСУ, а также Киева.
Кроме того, эксперт оценил перспективы поколения, которое подрастает на Украине:
00:27 - О разговоре Путина и Уиткоффа;
06:10 - О вывозе скифских баб и мощей Ильи Муромца на Запад;
15:26 - О подготовке украинских детей к "национальному сопротивлению".
ТГ-канал Юрия Кота: https://t.me/koturi
Юрий Кот на Дзен: https://dzen.ru/id/5f54bf5237e7360a0d51f5f1
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
