Что делать с молодым поколением на Украине и как остановить мародёрство в Киеве - Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал встречу Владимира Путина со спецпосланником Дональда... Украина.ру, 10.08.2025
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал встречу Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, а также рассказал о проблемах мародёрства на Украине. В частности, о разграблении исторических и святых ценностей той части Донбасса, которую пока контролируют боевики ВСУ, а также Киева. Кроме того, эксперт оценил перспективы поколения, которое подрастает на Украине: 00:27 - О разговоре Путина и Уиткоффа; 06:10 - О вывозе скифских баб и мощей Ильи Муромца на Запад; 15:26 - О подготовке украинских детей к "национальному сопротивлению".
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал встречу Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, а также рассказал о проблемах мародёрства на Украине.
В частности, о разграблении исторических и святых ценностей той части Донбасса, которую пока контролируют боевики ВСУ, а также Киева.
Кроме того, эксперт оценил перспективы поколения, которое подрастает на Украине:
00:27 - О разговоре Путина и Уиткоффа;
06:10 - О вывозе скифских баб и мощей Ильи Муромца на Запад;
15:26 - О подготовке украинских детей к "национальному сопротивлению".
ТГ-канал Юрия Кота: https://t.me/koturi
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru