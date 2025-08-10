https://ukraina.ru/20250810/chto-delat-s-molodym-pokoleniem-na-ukraine-i-kak-ostanovit-marodrstvo-v-kieve---kot-1066756574.html

Что делать с молодым поколением на Украине и как остановить мародёрство в Киеве - Кот

Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал встречу Владимира Путина со спецпосланником Дональда... 10.08.2025

украина

киев

донбасс

юрий кот

владимир путин

стив уиткофф

украина.ру

вооруженные силы украины

вконтакте

Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал встречу Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, а также рассказал о проблемах мародёрства на Украине. В частности, о разграблении исторических и святых ценностей той части Донбасса, которую пока контролируют боевики ВСУ, а также Киева. Кроме того, эксперт оценил перспективы поколения, которое подрастает на Украине: 00:27 - О разговоре Путина и Уиткоффа; 06:10 - О вывозе скифских баб и мощей Ильи Муромца на Запад; 15:26 - О подготовке украинских детей к "национальному сопротивлению".ТГ-канал Юрия Кота: https://t.me/koturiЮрий Кот на Дзен: https://dzen.ru/id/5f54bf5237e7360a0d51f5f1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

2025

украина, киев, донбасс, юрий кот, владимир путин, стив уиткофф, украина.ру, вооруженные силы украины, вконтакте, видео