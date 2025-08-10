https://ukraina.ru/20250810/bespontovye-ponti-i-printsy-k-chemu-privodyat-svyazi-muzhchin-s-zhenschinami-v-gruzii-i-ukraine-i-pochemu-----1066435358.html

Беспонтовые Понти и принцы. К чему приводят связи мужчин с женщинами в Грузии и Украине и почему

Сегодня начнем со свадеб. Вот к чему приводит брак? Не производственный, когда всем понятно, что если у тебя руки растут из одного места, то тебе нельзя позволять собирать даже круглый металлический шарик для катания в кармане вместо бильярда.

А тот, матримониальный, который, как и любовь, выдумали в Одессе, чтобы не платить девушкам деньги. Но который заключается на небесах, если люди любят друг друга. И все банально: если есть любовь, чистая и прекрасная, заканчивающаяся браком, то все идет к таким же чистым и прекрасным последствиям. А главное – к последствиям, дающим надежду и перспективу. И, как кажется, счастливы те люди, у которых брак не убивает любовь, а открывает ее новые грани. Потому что о многим говорит, много рассказывает и многое предсказывает.Не верите? Напоминаю: на днях в Грузии прошла удивительная свадьба (был заключен брак, если на казенном языке): старший сын легенды мирового кинематографа Софи Лорен Карло Понти женился на грузинской красавице и фитнес-тренере Мариам Шарманашвили.В этой новости прекрасно, потому что современно всё: ему 56 лет, ей – 37. У него двое детей от прежнего брака (был женат на венгерской скрипачке Андреа Месарош), у нее растет сын. Он — известный итальянский дирижер, то есть по-нашему "селеба", который несколько лет назад познакомился в социальных сетях с красавицей-грузинкой и позже узнал, что она – фитнес-тренер.Он написал ей "Вы прекрасны", она ответила, и завязался роман, и связь растянулась на несколько лет, но все равно закончилась свадьбой. Перед этим в прошлом году на свой 90-летие жениха и его невесту приняла Софи Лорен. Великая и неизбывно прекрасная.С Софи ЛоренСвадьба состоялась в монастыре Самтавро — одном из древнейших христианских сооружений Грузии, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но ради этого события его закрыли на 40 минут. Потому что Карло отнесся к религии со всем уважением – незадолго до свадьбы и ради нее и молодой невесты Карло принял православие. И к алтарю жених прошел в одеянии, похожем на традиционную грузинскую одежду чоха. На невесте было закрытое белое платье с фатой.Софи согласилась с выбором сына, несмотря даже на то, что многие не верят в прочность и долговечность этого брака – слишком разные люди поженились. Но Софи знает, что если любить и верить в порядочность, то в жизни будет всякое, но счастье не покинет. У нее свой опыт.Во-первых, Софи родила Карло-младшего от кинопродюсера Карло Понти-старшего, с которым прожила в браке с 1966 по 2007 год. И можно только представить, как искры высекались в этом звездном созвездии, когда жизнь сталкивала их с неурядицами. Но помимо старшего сына, названного в честь отца, у актрисы также есть младший сын Эдоардо — тоже от Карло Понти. И тоже продюсер и режиссер. Муж и жена знали, что в жизни значит "одна сатана". И пронесли это до конца. Карло Понти-старший умер в 2007 году.А в 2002 году мать снялась в фильме своего сына Эдоардо "Только между нами", исполнив одну из главных женских ролей. И архиепископ Генуи как-то пошутил, что хотя Ватикан и не одобряет клонирование людей, но для Софии Лорен он мог бы сделать исключение. И многие тоже уверены, что это было бы по-божески…Во-вторых, во избежание возможных треволнений и бурь новобрачные намекнули, что парочка пока не планирует оседать в одной стране. Мириам не хочет переезжать в США к мужу, а он не может жить в Грузии, так как регулярно выступает за океаном. Хейтеры уже заявили, что у Карло и Мириам будет гостевой брак и уже делают ставки, как долго он продлится.Они красивы и счастливыНо молодеженам есть с кого брать пример, и это оказалось главным и решающим.И что примечательно: про процедуру, как говорится, все у них и перед свадьбой было, как у людей. Даже девичник для Мириам был. А видео со свадьбы выложила грузинский социолог и фотомодель Кристин де Багратион-Мухрани, еще одна девушка, которая может считаться символом счастья и надежды, которые в человеческую жизнь приносит брак. На это раз, правда, с принцем.В 2014 году молодая модель City Models, которая на работе часто позировала Кристиану Диору, социолог по образованию и просто красавица по жизни (вице-мисс Грузия-2008, второе место на конкурсе "Мисс Грузия 2010") Кристина Дзидзигури познакомилась с принцем Хуаном де Багратиони-Мухранским, членом Дома Мухрани, младшей ветви грузинских царей династии Багратионов. И как водится не только в сказках, сразила его наповал.В том же году они и поженились на гражданской церемонии 10 мая 2014 года в Ронде в Испании. А через четыре года поженились и по грузинскому православному обычаю в кафедральном соборе Светицховели в древней столице Грузии Мцхете. Как, наверное, и положено принцу и его невесте, получили благословение от католикоса и патриарха всея Грузии Илии II.Князь Багратион с женойЦарицей Грузии Кристина вряд ли станет. Ну разве что очень и очень гипотетически такая возможность представится. Мухрани – младшая ветвь царского рода, который правил этой страной, пока не уступил корону Российской империи. Но вот с ее участием принцев на этом свете белом прибавилось. В январе 2021 года у пары – 43-летнего наследника династии грузинских монархов Хуана Багратиони-Мухранского и его 31-летней супруги Кристины – родился сын. Назвали Баграт, что в переводе с грузинского означает "данный Богом".А 31 мая, в последний день весны, счастливые родители крестили сына Баграта. Священное таинство по всем канонам грузинской православной церкви прошло в том же городе Мцхета, в первом и главном храме Грузии – соборе во имя Двенадцати Апостолов – Светицховели, название которого переводят как "животворящий столб". Обряд провел епископ Давид Алавердели.Знатоки светской жизни отметили: празднование по случаю венчания Хуана и Кристины длилось три дня. И для таинства жених и невеста выбрали наряды в национальном стиле. Кристина могла заказать платье у любого модного дома, однако отдала предпочтение грузинскому бренду Marionella Georgian. На пальце Кристины сверкало изумрудное кольцо из белого золота с бриллиантами – подарок матери Хуана.Маленький Баграт – еще и дальний племянник ныне правящего короля Испании Филиппа VI, которому Хуан де Багратиони-Мухранский доводится кузеном (их дальние предки были братьями и сестрами).Князь Грузии Хуан де Багратиони-Мухранский крестил сынаВот такие дела там у них творятся, и главный вывод состоит в том, что Грузия, маленькая страна на Кавказе, показывает не только государственную способность сохраняться в веках и хранить свой суверенитет, раз уже довелось с распадом СССР опять обрести независимость. Грузины, пережив в своей новейшей истории и "цветную" (розовую в 2003 году) революцию и позорное поражение в войне "08.08.08", сами ведут себя достойно. И, сохраняя и честь, и национальные традиции, человеческую мораль, и веру в Бога, равноправно и красиво входят в мировую элиту.Это ли не пример для Украины и для украинцев?И этот вопрос – не для красного словца. От страны и ее восприятия зависит и то, как к ней и к ее гражданам относятся в мире. И то, как этим гражданам везет или не везет на планете.И речь, как вы понимаете, не об украинских царях и принцах, коих на земле Украины отродясь не водилось.Нет, вру: был один – Вильгельм Франц Габсбург-Лотарингский, в начале прошлого века вошедший в историю Украины, как Василь Вышиваный. Эрцгерцог Венгрии из тосканской и тешинской ветвей Габсбург-Лотарингского дома, он известен главным образом как потенциальный кандидат на престол Украину. "Принцу Василю" так хотелось, и, путешествуя инкогнито по гуцульским селам, он был очарован украинской культурой, выучил украинский язык, разговаривал на нем с украинскими сослуживцами, писал на украинском стихи и даже имел относительно широкую поддержку среди украинских политических кругов.Но при этом был банальным вороватым авантюристом, нечистым на руку, даже еще и заподозренном в склонности к содомии. Этот предшественник нынешних "боевых педерастов" в составе ВСУ, жаждущих славы и признания на фронтах СВО, в конце концов был аретсован органами советской госбезопасности и вывезен в Киев, где в 1948 году и скончался от туберкулеза.В 2021 году в Харьковском театре оперы и балеты в честь короля-неудачника даже состоялась премьера оперы "Вышиваный. Король Украины" (музыка Аллы Загайкевич, либретто Сергей Жадан) и, как говорят сами организаторы, стала крупным событием в украинском оперном искусстве.И это, собственно, все – более чем контрастно. А современность превосходит самые худшие ожидания. С молотка пошла не только страна оптом, но и ее граждане-украинцы в розницу. Что-то очень важное сломалось и в каркасе и несущей опоре Украины и ее общества. Украинцев и украинок, несмотря на красоту и прочие достоинства, по всему миру бьют, арестовывают и по-всякому унижают.А недавно уже украинцы, позиционируя себя по всему миру как приживалки, попрошайки и вечные жертвы-терпилы, умудрились достать и Китай. Несколько дней назад прошла информация, что китайский Даляньский политехнический университет грозит отчислить студентку за случайную связь с украинцем.Как сообщило издание South China Morning Post, в декабре прошлого года девушка по фамилии Ли провела ночь с 37-летним экс-игроком в Counter-Strike и киберспортсменом Данилой Тесленко, известным под псевдонимом Зевс. И тот регулярно начал выкладывать фото с китаянкой в свою фан-группу и называть ее там "девчонкой с легким доступом".После этого китаянку обвинили в "оскорблении национального достоинства" и пообещали выгнать из универа. Представитель администрации вуза так и заявил, что Ли "неподобающим образом общалась с иностранцами, подрывая национальное достоинство и репутацию университета".А что гордый укр-потомок копателей Черного моря? Он, как оказалось, женат, но никакой вины за собой не чувствует, и уверяет, что он не интимничал с девушкой, а, наверное, читал с нею цитатник Мао Цзэдуна. "Полгода назад я выложил несколько видео в Telegram с девушкой, с которой познакомился в Шанхае. На видео были наши лица, но никакого интимного контента или унижения там не было. Мне искренне жаль, что все так обернулось", — написал он в своих соцсетях.Но что толку от его сожаления, когда он врет и никому его не жалко. А вот девушку немного жаль – с дураком и подлецом связалась…

