https://ukraina.ru/20250724/tim-kirbi-ya-khochu-pokazat-russkim-chto-lyudi-s-zapada-khotyat-zhit-v-rossii-1065878359.html

Тим Кирби: Я хочу показать русским, что люди с Запада хотят жить в России

Тим Кирби: Я хочу показать русским, что люди с Запада хотят жить в России - 24.07.2025 Украина.ру

Тим Кирби: Я хочу показать русским, что люди с Запада хотят жить в России

Американец Тим Кирби приехал в Россию в 2006 году, был дизайнером компьютерных игр, потом много лет вел различные шоу в российских СМИ, а сейчас пытается реализовать проект т.н. американской деревни, куда смогут целенаправленно переселяться иностранцы, желающие связать свою жизнь с Россией.

2025-07-24T15:57

2025-07-24T15:57

2025-07-24T15:57

хочу жить в россии!

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– Тим, почему ты решил, что для иностранцев нужна деревня?– Это было несколько лет назад. Я был в гостях у другого иностранца, православного священника из Техаса отца Джозефа Глисона. Мы обсуждали вопросы иммиграции, и у нас возникла идея, как решить многие проблемы, связанные с переездом западных людей в Россию.В тот момент, до 2024 года, совершенно невозможно было переехать иностранцам, которые в своих странах состоят в браке. Холостяк мог в России найти жену, и это давало ему право подать запрос на разрешение на временное проживание (РВП). А если ты уже был в браке, то никаких вариантов переехать в Россию у тебя не было.Теперь, после прошлогоднего указа президента, который разрешил приезжать в Россию всем, кто на Западе верит в традиционные ценности, эта ситуация исправлена [но только для граждан недружественных стран, для граждан стран БРИКС остаются старые правила – прим. ред.].Я хочу сделать акцент на том, что президентский указ впервые в истории современной России и СССР разрешил западным людям эмигрировать в Россию. По сути, западная иммиграция началась только год назад. До этого переезд был какой-то личной войной каждого желающего.Я много ссорюсь с людьми по поводу миграции в целом и по поводу американской деревни в частности, потому что они не понимают – только год назад западным людям разрешили переезжать в Россию. До того это было почти невозможно.Соответственно, надо понимать, что всего за один год нельзя решить всех проблем. А проблемы остались. Например, возможность жить со своими, если можно так сказать, понятными соседями, иметь недвижимость.– То есть приезжие хотели бы жить группой?– Отчасти это так. Правда, то, чего они хотят, и то, что им действительно надо – это разные вещи. Основной момент в том, что они хотят жить в домах, а не в квартирах.Понимаете, многим иностранцам нравится политика Владимира Путина, многим нравятся традиционные ценности в России и прочее, но никто не хочет уезжать из большого дома в Америке или Франции, чтобы жить в России в хрущёвке. Это то, что они хотят. А теперь о том, что им нужно.Для того чтобы эмигрировать в Российскую Федерацию, нужна прописка. Когда человек арендует жильё, он прописку не получает, поэтому для переезда в любом случае придётся купить недвижимость.Я на личном примере, как человек, который приехал в Россию без ничего, вижу, насколько моя жизнь здесь стала лучше и качественнее после покупки недвижимости. Давайте говорить правду: в России человек без недвижимости и без прописки – это человек второго сорта. В юридическом смысле, естественно. Поэтому прописка обязательно нужна.– Что ещё, кроме прописки, вызывает сложности?– Уровень владения русским языком. Впрочем, это уже зависит от каждого отдельного человека. Конечно, у тех, кто переехал с моей помощью, есть в этом плане поддержка, и им проще.– В той же Германии для приезжих есть возможность некоторое время бесплатно изучать немецкий язык. Соответственно, это время жить на пособие, а затем уже искать работу. Может быть, подобные программы нужны и в России?– Категорически нет. Не должно быть никаких пособий никому, кроме граждан Российской Федерации. Почему? Потому что пособия привлекают не тот контингент, который нужен для развития страны.Я бы хотел построить американскую деревню или любое другое место для иностранцев, где они смогут получить дом, но за него надо будет платить, надо будет вернуть деньги с учётом инфляции обратно в систему. Государство может помочь, но затем оно должно получить все деньги обратно, чтобы пустить их на какой-то другой полезный проект. А пособия категорически не нужны.– Нет речи о том, чтобы раздавать дома. Но обучение языку...– Нет, нет, это тоже не нужно. Это тоже привлекает не тот контингент. Обучение языку – это самостоятельный выбор. Более того, Россия отменила необходимость проходить экзамен на получение РВП. Остался только экзамен на ВНЖ. То есть у человека уже есть 2-3 года, чтобы самостоятельно заняться изучением языка.– А если приехали с детьми, которые не знают русский, а им надо в школу?– Конкретного решения пока нет. Государство почему-то больше беспокоится о том, что в школу попадают дети иммигрантов из Средней Азии, которые тоже не знают язык, но хотят получить гражданство и участвовать в общественной жизни. Якобы – это очень плохо.В общем, пока не существует программы, позволяющей школам поднимать уровень знаний таких детей, но она была бы полезной, потому что это будущие граждане. По поводу детей введение государственной программы было бы разумной инициативой.Если взрослый человек сам не мотивирован учить язык, наверное, это не тот человек, который нужен России, но с детьми другое дело. Глупо ожидать от шестилетнего ребёнка твёрдых политических убеждений, они должны формироваться. В школе и путём обучения языку в том числе.– Чего ещё не хватает для простоты переселения?– Язык, прописка, место жительства – это более-менее всё, что первично необходимо. Найти работу после получения РВП – это уже личное дело каждого. В конце концов, Россия признаёт западные дипломы. Это только на Западе российские не признают, здесь с этим проблем нет.– Итак, я правильно понимаю, что проект американской деревни направлен именно на то, чтобы решить описанные выше проблемы с пропиской и местом жительства?– Конечно, но не только. Важно также доказать русскому народу, что иностранцы хотят здесь жить. Когда я делаю медийные проекты на английском языке, мне все пишут, как они хотят жить в России.Но в самой России многие до сих пор думают, что никто из образованных и успешных людей в РФ не стремится, что в Россию никто не хочет, кроме низкоквалифицированных трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. А это не так.Но есть проблема. Изначально под деревню выделили очень большую территорию. Я даже нанимал специалиста, чтобы он нарисовал план городка. Это должен был быть настоящий, прекрасный городок около Серпухова в Московской области.Но потом посчитали стоимость электрификации, и оказалось, что только для этой цели понадобится 172 млн рублей. Все инвесторы покрутили пальцем у виска и сказали, что такие суммы вкладывать в электрификацию не будут. Так что этот проект умер.Поэтому теперь мы просто покупаем землю, где приехавшие иностранцы могут жить недалеко друг от друга. Получился такой спецпроект, который помогает западным иностранцам без обмана, без мошенников купить дом в России, а затем получить полную миграционную поддержку – нечто вроде полного пакета для переселения, чтобы дом и оформленные документы уже ждали вас, пока вы сами ещё на Западе.Но я всё равно хочу построить городок. Просто первый вариант требует неподъёмных средств, а второй – нет, так что пока я выбрал второй.– И люди всё равно едут?– Да, но мало. Потому что дорого. Сейчас купить дом в России – дорогое удовольствие. Кроме того, люди на Западе слышат, что в Россию можно эмигрировать, что здесь традиционные ценности, всё это шикарно.Но они совершенно не понимают, что переезд не будет таким, как на Западе. Им кажется, что они приедут, и здесь для них всё будет готово. Как же они ошибаются.Здесь каждого мигранта ждёт гигантская бюрократическая машина, с которой нужно иметь дело исключительно на русском языке, причём не на уровне как минимум 11 класса школы, а то и университета. Попробуйте завтра поехать в Китай и начать там проходить бюрократические процедуры на взрослом китайском языке. Удачи.Поэтому многие мигранты либо получают отказы, либо попадают на мошенников.Одни американцы пытались договориться с российской строительной компанией о постройке для них дома за 6 млн рублей. Им показали проект прекрасного здания. Но они на всякий случай обратились здесь к одному моему другу, чтобы он изучил контракт.По контракту оказалось, что дом – это сарай без пола, без электричества, без воды. И попробуйте потом засудить в России таких мошенников, если вы не гражданин и если не владеете русским языком на уровне носителя.Это ещё одна причина, почему мой изначальный проект американской деревни очень нужен. Потому что все дома будут построены по правильной технологии, потому что за процессом строительства можно будет наблюдать онлайн, потому что человека проводят от аэропорта прямо до дома.А так люди приезжают, сталкиваются с непреодолимыми проблемами и уезжают, и получается, что все годы нашей медийной работы на Западе насмарку.– Какие планы? Есть шанс, что проект всё-таки реализуется как положено?– Все планы в поисках инвесторов. Или в надежде, что позвонят от какого-то губернатора и скажут: "Тим, мы увидели, что ты начал строить дома, что ты не воровал, что ты молодец, поэтому давай построим настоящий городок для иностранцев, которые будут инвестировать в Россию".Просто процесс наполнения посёлка жителями не быстрый. Это надо понимать инвестору. Он отобьёт вложения продажей коттеджей, но не мгновенно. Невозможно планировать, что через год наверняка в городке будет проживать такое-то количество людей. Зато в этом деле есть важный социальный смысл.О том, почему иностранцы едут в Россию — в материале "Россия — страна художников. Как на берлинской выставке родилась российская семья"

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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