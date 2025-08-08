Орбан попытался "разбудить" Европу, призвав провести саммит с Россией - 08.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250808/orban-popytalsya-razbudit-evropu-prizvav-provesti-sammit-s-rossiey-1066657951.html
Орбан попытался "разбудить" Европу, призвав провести саммит с Россией
Орбан попытался "разбудить" Европу, призвав провести саммит с Россией - 08.08.2025 Украина.ру
Орбан попытался "разбудить" Европу, призвав провести саммит с Россией
Европейским лидерам необходимо провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, иначе они будут отстранены от принятия решений по безопасности континента. Об этом заявил 8 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2025-08-08T11:15
2025-08-08T11:58
новости
европа
владимир путин
россия
венгрия
виктор орбан
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_29783698e98752190c0cdba0c1a8faec.jpg.webp
Комментируя возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом, он сказал, что это "хорошая радость", но его не радует, что Европа в этой ситуации "спит".По его мнению, если Европа хочет взять решение о своем будущем в собственные руки, она "не может сидеть дома, как обиженный капризный ребенок, и дуться на российского президента". "А должна вести себя так, как того требуют правила дипломатии: если есть проблема, её нужно решать путём переговоров", - сказал Орбан.Он уточнил, что настаивает, как и в предыдущие годы, на проведении российско-европейского саммита, иначе европейские страны станут "второстепенными игроками в управлении вопросами безопасности на нашем континенте".На днях помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.О встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе, об этом в материале — Петр Скоробогатый: Трамп - это единственный шанс России договориться с Западом о капитуляции Украины.
европа
россия
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_5d442cd19378e7f77cc13ebb443a18a7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, владимир путин, россия, венгрия, виктор орбан, дональд трамп
Новости, Европа, Владимир Путин, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп

Орбан попытался "разбудить" Европу, призвав провести саммит с Россией

11:15 08.08.2025 (обновлено: 11:58 08.08.2025)
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейским лидерам необходимо провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, иначе они будут отстранены от принятия решений по безопасности континента. Об этом заявил 8 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Комментируя возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом, он сказал, что это "хорошая радость", но его не радует, что Европа в этой ситуации "спит".
"Поэтому я продолжаю настаивать на том, чтобы, если возможно… как можно скорее, желательно до российско-американского саммита, а если нет, то после российско-американского саммита, обязательно состоялся российско-европейский саммит", - отметил премьер Венгрии.
По его мнению, если Европа хочет взять решение о своем будущем в собственные руки, она "не может сидеть дома, как обиженный капризный ребенок, и дуться на российского президента".
"А должна вести себя так, как того требуют правила дипломатии: если есть проблема, её нужно решать путём переговоров", - сказал Орбан.
Он уточнил, что настаивает, как и в предыдущие годы, на проведении российско-европейского саммита, иначе европейские страны станут "второстепенными игроками в управлении вопросами безопасности на нашем континенте".
На днях помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
О встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе, об этом в материале — Петр Скоробогатый: Трамп - это единственный шанс России договориться с Западом о капитуляции Украины.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаВладимир ПутинРоссияВенгрияВиктор ОрбанДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12ВСУ попытались использовать пикапы – "дома на колёсах" для запуска беспилотников
12:00Главные новости к 12:00 8 августа
11:44Без шансов на отход: ВСУ потеряли 600 бойцов в Константиновском "котле"
11:35Улететь от мобилизации. Украинец попытался покинуть страну на параплане
11:25Вспышка дизентерии снизила боеготовность ВСУ в Херсонской области до критических 30%
11:15Орбан попытался "разбудить" Европу, призвав провести саммит с Россией
11:01"Всемирный халифат" под прицелом: ФСБ предотвратила деятельность террористов
10:40Пенсионерка пострадала из-за атаки ВСУ на хутор в Курской области - Хинштейн
10:04Российские военные ведут бои в селе Клебан-Бык
10:03Пять причин, почему Россия не должна идти на "похабный мир" с Трампом
09:50Украина призвала ФИФА не допустить товарищеский матч России и Иордании
09:38Что ждет Зеленского в Англии? Колташов о нелюбимом сукином сыне США и дровах, которые наломал Трамп
09:27Встреча будет, а ультиматум под вопросом. Главное на утро 8 августа
09:05ВС РФ закрепляются в Торском и выдавливают ВСУ из села - Марочко
08:35Главное за ночь 8 августа
08:04Армия России окружает Купянск
08:00Южная Осетия 2000-х: заметки очевидца
07:42ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в Сумской области
07:25Российская ПВО расправилась с 30 украинскими дронами за ночь
07:15"65 километров смерти": Крапивник объяснил, почему НАТО не решится на штурм Калининграда
Лента новостейМолния