Орбан попытался "разбудить" Европу, призвав провести саммит с Россией

Европейским лидерам необходимо провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, иначе они будут отстранены от принятия решений по безопасности континента. Об этом заявил 8 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
11:15 08.08.2025 (обновлено: 11:58 08.08.2025)
Европейским лидерам необходимо провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, иначе они будут отстранены от принятия решений по безопасности континента. Об этом заявил 8 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Комментируя возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом, он сказал, что это "хорошая радость", но его не радует, что Европа в этой ситуации "спит".
"Поэтому я продолжаю настаивать на том, чтобы, если возможно… как можно скорее, желательно до российско-американского саммита, а если нет, то после российско-американского саммита, обязательно состоялся российско-европейский саммит", - отметил премьер Венгрии.
По его мнению, если Европа хочет взять решение о своем будущем в собственные руки, она "не может сидеть дома, как обиженный капризный ребенок, и дуться на российского президента".
"А должна вести себя так, как того требуют правила дипломатии: если есть проблема, её нужно решать путём переговоров", - сказал Орбан.
Он уточнил, что настаивает, как и в предыдущие годы, на проведении российско-европейского саммита, иначе европейские страны станут "второстепенными игроками в управлении вопросами безопасности на нашем континенте".
На днях помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
О встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе, об этом в материале — Петр Скоробогатый: Трамп - это единственный шанс России договориться с Западом о капитуляции Украины.