https://ukraina.ru/20250808/orban-popytalsya-razbudit-evropu-prizvav-provesti-sammit-s-rossiey-1066657951.html

Орбан попытался "разбудить" Европу, призвав провести саммит с Россией

Орбан попытался "разбудить" Европу, призвав провести саммит с Россией - 08.08.2025 Украина.ру

Орбан попытался "разбудить" Европу, призвав провести саммит с Россией

Европейским лидерам необходимо провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, иначе они будут отстранены от принятия решений по безопасности континента. Об этом заявил 8 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

2025-08-08T11:15

2025-08-08T11:15

2025-08-08T11:58

новости

европа

владимир путин

россия

венгрия

виктор орбан

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_29783698e98752190c0cdba0c1a8faec.jpg.webp

Комментируя возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом, он сказал, что это "хорошая радость", но его не радует, что Европа в этой ситуации "спит".По его мнению, если Европа хочет взять решение о своем будущем в собственные руки, она "не может сидеть дома, как обиженный капризный ребенок, и дуться на российского президента". "А должна вести себя так, как того требуют правила дипломатии: если есть проблема, её нужно решать путём переговоров", - сказал Орбан.Он уточнил, что настаивает, как и в предыдущие годы, на проведении российско-европейского саммита, иначе европейские страны станут "второстепенными игроками в управлении вопросами безопасности на нашем континенте".На днях помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.О встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе, об этом в материале — Петр Скоробогатый: Трамп - это единственный шанс России договориться с Западом о капитуляции Украины.

европа

россия

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, владимир путин, россия, венгрия, виктор орбан, дональд трамп