Зачем Украина перебрасывает элитные подразделения ВСУ под Сумы? Три причины

Донецкий волонтер Елена Бобкова назвала причины, по которым ВСУ пытаются удержать Сумщину в ущерб своему положению в ДНР

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580391_3:0:1439:808_1920x0_80_0_0_4a7a492631c51db4eacbee955cf9516e.jpg

Украинское командование перебрасывает на сумской фронт все свои главные резервы, среди которых много элитных частей. Делается это для того, чтобы остановить успешное российское наступление, итогом которого может стать, как минимум, взятие под российский огневой контроль Сум, а как максимум - полное освобождение города. При этом можно также увидеть, что переброска украинских резервов идет в том числе с оккупированных территорий ДНР. Это стало одной из причин быстрого российского продвижения в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации и недавнего освобождения Часов Яра.В таком случае почему ВСУ сосредоточили все внимание на том, чтобы остановить российское продвижение в Сумской области, пренебрегая этом случае ситуацией в ДНР?По мнению Елены Бобковой, тому есть несколько причин:"Первая, и самая главная, связана с возможной сделкой Путина и Трампа по Украине. Это, понятное дело, только версия, только гипотеза, а не достоверная информация. Так к ней и надо относится. Но вероятность такой причины очень высока. Итак, версия состоит в следующем: Путин и Трамп договариваются, что ДНР и ЛНР переходят полностью под контроль России, поэтому чтобы не вести многомесячные бои за Краматорско-Славянскую агломерацию, можно произвести обмен: ВСУ оставляют Славянск и Краматорск, а российская армия – Сумскую и Харьковскую области".Но также, как считает Бобкова, размен может быть и другой: ВСУ оставляют Запорожье и Херсон, которые, согласно Конституции России, являются российскими городами, а Россия уходит из Харьковской и Сумской областей. Что касается севера ДНР, то его просто отобьет российская армия. Трамп давит на Зеленского, чтобы тот пошел на такой размен, но украинский президент этого не хочет делать, так как это наглядно будет свидетельствовать о слабости ВСУ, и о том, что Украина проиграла, что следовательно ослабит положение и самого Зеленского, который хочет переизбраться на второй срок.В глазах национал-патриотического электората он будет выглядеть как руководитель, из-за которого Украина потеряла 20% своей территории. Какое в такое случае переизбрание?Поэтому ему сейчас нужно остановить и по возможности выбить российскую армию, прежде всего, из Сумской области, где до недавнего времени шло быстрое российское продвижение, чтобы исключить вышеуказанный территориальный обмен. Нет подконтрольных там у России анклавов – нет ухода ВСУ из Херсона и Запорожья.Вторая причина, на которую указала Бобкова, это нивелирование репутационных потерь, как украинской армии, так и самого Зеленского."Когда в прошлом году украинская армия вошла в Курскую область, годовщина вторжения, кстати, была только вчера, то российская армия и Россия понесли репутационные потери. Помимо этого ВСУ продемонстрировали всему миру и своим гражданам, что они могут еще наступать, причем успешно наступать.Поэтому успешное наступление российской армии в Сумской области точно так же несет за собой репутационные потери для ВСУ и Зеленского, как это было с нами в прошлом году. Поэтому наше наступление надо срочно купировать", - не сомневается Бобкова.И третья причина, Сумы – это в каком-то смысле ворота на Киев, но только с Востока."Да, по прямой это 305 км. Много. Понятно, что, если бы мы взяли Сумы, то Киев бы не пал в ближайшее время. Однако, учитывая то, что вряд ли сейчас можно повторить поход на Киев с территории Белоруссии, как это было в феврале-марте 2022 года, то именно сумской фронт находится ближе всего к столице Украины. Поэтому неудачи в Сумской области неприятны и тревожны и для украинского командования, и для Зеленского", - полагает Бобкова.Читайте также материал Александра Чаленко Почему России надо включать в свой состав всю Украину, а не только Новороссию? Пять аргументов

