В боях с российской группировкой "Центр" суточные потери ВСУ и НГУ превысили 420 военнослужащих

В боях с российской группировкой "Центр" суточные потери ВСУ и НГУ превысили 420 военнослужащих - 07.08.2025

В боях с российской группировкой "Центр" суточные потери ВСУ и НГУ превысили 420 военнослужащих

За минувшие сутки подразделения российской группировки войск "Центр" заняли в зоне СВО более выгодные рубежи и позиции, нанеся противнику существенный урон в живой силе. Об этом 7 августа сообщило Минобороны России.

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии Украины. "Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - сказано в официальном сообщении.События происходили в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.Накануне стало известно, что Киев отверг предложенный Москвой список тысячи украинских военнослужащих, находящихся в российском плену. Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Забытая тысяча. Почему Зеленский бросил своих военных в плену Следите за новостями на сайте Украина.ру.

