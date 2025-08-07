https://ukraina.ru/20250807/v-boyakh-s-rossiyskoy-gruppirovkoy-tsentr-sutochnye-poteri-vsu-i-ngu-prevysili-420-voennosluzhaschikh-1066602795.html
В боях с российской группировкой "Центр" суточные потери ВСУ и НГУ превысили 420 военнослужащих
За минувшие сутки подразделения российской группировки войск "Центр" заняли в зоне СВО более выгодные рубежи и позиции, нанеся противнику существенный урон в живой силе. Об этом 7 августа сообщило Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии Украины. "Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - сказано в официальном сообщении.События происходили в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.Накануне стало известно, что Киев отверг предложенный Москвой список тысячи украинских военнослужащих, находящихся в российском плену. Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Забытая тысяча. Почему Зеленский бросил своих военных в плену Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии Украины.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - сказано в официальном сообщении.
События происходили в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.
Накануне стало известно, что Киев отверг предложенный Москвой список тысячи украинских военнослужащих, находящихся в российском плену. Автор издания Украина.ру Павел Котов
рассмотрел проблему в публикации Забытая тысяча. Почему Зеленский бросил своих военных в плену
