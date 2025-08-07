Забытая тысяча. Почему Зеленский бросил своих военных в плену
В России заработал сайт, на котором опубликованы данные 1 тыс. военнослужащих ВСУ, которых Москва подавала в списки на обмен, однако в Киеве их вычеркнули
Не можешь платить? Сиди в плену дальше
Практически сразу же после запуска на сайт начались DDoS-атаки с Украины.
Все эти военнослужащие были поданы Москвой на обмен, однако на родине им предпочли других пленных. На сайте также опубликован текст петиции в адрес Владимира Зеленского, которую подписали эти пленные.
"На самом деле, пренебрежение своими людьми может объясняться очень просто. В первую очередь, конечно, вытаскивают боевиков нацбатов, специалистов, типа беспилотчиков, тех, за кого поручились авторитетные люди. Затем идут иностранцы. А следом, поговаривают, в списки вносят фамилии тех, за кого родственники занесли "магарыч". Цены называют от одной до пяти тысяч долларов", - написал в своем репортаже в "Комсомольской правде" из колонии для военнопленных военкор Александр Коц.
Информацию о том, что Украина отказалась от своих военных подтвердил глава российской переговорной группы Владимир Мединский, который нашел в этом списке человека с такой же фамилией как у него.
"Однофамилец. Или, может, дальний родственник. Опять подтверждается: мы один народ", - написал он у себя в телеграм-канале.
Слава Богу, отметил Мединский, в России никогда не занимались разделением попавших в плен на первый и второй сорт.
Рассказы, в которые не хотят верить
Пленные украинцы не верят, когда им говорят, что их не хотят обменивать их же власти.
"31-летний Вадим Быканов как раз из таких. К этой новости я подводил его постепенно, рассказывая о бусификации, о сбитом Ил-76 с его побратимами, о гламурной фотосессии [Валерия] Залужного и о бесславном вторжении в Курскую область… Он смотрел на меня вежливо, как доктор на хворого", - пишет Коц.
Журналист RT Константин Придыбайло также пообщался с теми, кого отказалась обменивать Украина.
"Вы были в списках на обмен. Россия вас подавала. Украина вычеркнула. Киев отказался вас почему-то забирать" — где-то на третьей минуте беседы с пленными вэсэушниками я говорил им эту фразу. Для каждого это был шок. Проявлялся по-разному. У самого молодого пошла слеза. Может быть, от солнца, которое светило у него за спиной. А может, и от этой новости", - написал он для телеграм-канала "Специально для RT".
Отмечается, что в такой колонии практически все сидят с 2022 года, а кто-то был взят в плен еще в первый день СВО.
"24 февраля российские войска вошли на территорию атомной электростанции. Командир вышел на переговоры, и мы добровольно сложили оружие", - приводит Коц рассказ Николая Кушнарева из Чернигова.
Пленным не включают телевизор, а по радио крутят только аудиокниги. Из развлечений в колонии – книги и плетение маскировочных сетей для российской армии.
"В мои рассказы о ТЦК он явно не верит. Рассказываю ему, что это нормально. Он же не видел, как за 3,5 года деградировала его страна. Другие пленные тоже не верили, а потом вернулись на родину и ужаснулись", - пишет журналист "Комсомольской правды".
Трудные обмены
После возобновления в середине мая этого года переговоров между РФ и Украиной по инициативе российской стороны в несколько этапов был проведен крупнейший на тот момент обмен военнопленными и удерживаемыми гражданскими лицами по формуле "1 тыс. на 1 тыс."
В последний раз о количестве военнопленных с российской стороны рассказывал в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин. По его словам, в украинский плен попали 1348 россиян. В российском же плену, отметил глава государства, на тот период находились 6465 военнослужащих ВСУ.
Естественно, эта цифра к настоящему моменту уже не актуальна, так как с тех пор боевые действия продолжались практически непрерывно, плюс к этому за этот год состоялись еще более 10 обменов пленными.
Таким образом, точную цифру военнопленных, которыми располагает Россия и Украина, назвать сейчас невозможно, однако учитывая, что наступательные действия все последнее время (кроме вторжения ВСУ в Курскую область) ведет именно Россия, то примерное пропорциональное соотношение должно было остаться прежним или даже увеличиться в пользу РФ.
По этой причине с украинской стороны в обменные списки были включены гражданские, причем граждане Украины, многие из которых были осуждены за госизмену по надуманным причинам. Таким образом Киеву удалось формально соблюсти договоренности и провести обмен.
Со следующим крупным обменом по формуле "1,2 тыс. на 1,2 тыс.", договоренность о котором была достигнута в ходе переговоров в конце июля, все пока проходит не так гладко. По словам Мединского, обмен так и не начался и все находится в стадии согласования списков.
Киев все обвинения отвергает и настаивает на обмене всех на всех, что не выгодно Москве, так как пропорции несопоставимы.
Обмены для Украины – это политика и бизнес. Вытаскивают только своих или тех, кто готов платить, а остальные остаются предоставлены сами себе. Многие, на ком нет крови и преступлений, могли бы давно вернуться на родину к семье, но вот уже более 3 лет сидят в колонии и будут там сидеть еще неизвестно сколько.
Сказать "спасибо" такие пленные и их родственники могут только Зеленскому и его команде.
Подробнее о том, как Украина задерживает обмен пленными - в материале издания Украина.ру До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ.
