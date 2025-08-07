Стало известно, кто помогает ТЦК бусифицировать харьковчан - 07.08.2025 Украина.ру
Стало известно, кто помогает ТЦК бусифицировать харьковчан
Стало известно, кто помогает ТЦК бусифицировать харьковчан
В Харькове выстроена коррупционная вертикаль, позволяющая полицейским зарабатывать на насильственной мобилизации. Об этом 7 августа сообщает телеграм-канал M.A.R.T.corp.
2025-08-07T17:58
2025-08-07T17:58
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066624537_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_44251d343e37098104278c53aad2b552.jpg
Большие потери на фронте и массовое дезертирство из ВСУ вынуждают киевский режим активнее искать новое пушечное мясо для армии. При этом Харьков стоит особняком в общем украинском контексте массовой насильственной мобилизации. По мнению автора публикации, "масштабы винтилова мужчин в первой столице Украины превышают на порядок средний показатель по стране". "Отличительной чертой Харькова является массовое участие полиции в отлове мужчин — если в других городах полицейские лишь сопровождают сотрудников ТЦК, и могут даже вступиться за избиваемых гражданских, то в Харькове патрульные сами ловят мужиков даже без участия людоловов: сами останавливают, сами ловят, сами доставляют в военкомат. Или не в военкомат — если есть деньги, чтобы откупиться", - сказано в публикации. Там также отмечено, что к вершине пирамиды обогащения на насильственной мобилизации причастны начальник управления патрульной полиции (УПП) Харьковской области Виктор Левченко и его заместитель Ярослав Дыняк."Именно их усилиями выстроена коррупционная вертикаль, позволяющая полицейским зарабатывать на мобилизации", - отметил автор публикации.Он рассказал о своеобразном поведении этих полицейских в начале СВО, о помогавших им родственниках, одноклассниках и других покровителях. "Полицейские нашли настоящую золотую жилу — мобилизацию. Харьковчан им не особо жалко — Дыняк родом из Конотопа, Левченко — из Николаева. В денежную пирамиду встроены почти все патрульные,а те,кто не желал винтить людей,очень быстро оказывались на фронте в составе созданного Виктором Левченко сводного отряда "Робокопы".Желающих спорить почти не осталось, да и заработок заглушил в патрульных остатки совести.Основной же доход получают организаторы сего бизнеса, крышуя своих подчиненных", - сообщил автор публикации. По его словам, цена свободы хорошо известна из материалов дела ранее задержанного начальника Лозовского ТЦК Артема Требесова,который был партнером Левченко."С каждого отпущенного за деньги харьковчанина Дыняк и Левченко получают свой процент, - отмечено в пубилкации. - Столкнувшись с ТЦК,не надо рассчитывать на помощь полиции — она вам не поможет. Или поможет. Дорого".Тем временем Украинская правозащитница призвала убрать ТЦК с улиц Больше новостей дня представлено в обзоре Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Стало известно, кто помогает ТЦК бусифицировать харьковчан

17:58 07.08.2025
 
© Фото : телеграм-канал Украина.ру
начальник управления патрульной полиции (УПП) Харьковской области Виктор Левченко
© Фото : телеграм-канал Украина.ру
В Харькове выстроена коррупционная вертикаль, позволяющая полицейским зарабатывать на насильственной мобилизации. Об этом 7 августа сообщает телеграм-канал M.A.R.T.corp.
Большие потери на фронте и массовое дезертирство из ВСУ вынуждают киевский режим активнее искать новое пушечное мясо для армии. При этом Харьков стоит особняком в общем украинском контексте массовой насильственной мобилизации. По мнению автора публикации, "масштабы винтилова мужчин в первой столице Украины превышают на порядок средний показатель по стране".
"Отличительной чертой Харькова является массовое участие полиции в отлове мужчин — если в других городах полицейские лишь сопровождают сотрудников ТЦК, и могут даже вступиться за избиваемых гражданских, то в Харькове патрульные сами ловят мужиков даже без участия людоловов: сами останавливают, сами ловят, сами доставляют в военкомат. Или не в военкомат — если есть деньги, чтобы откупиться", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что к вершине пирамиды обогащения на насильственной мобилизации причастны начальник управления патрульной полиции (УПП) Харьковской области Виктор Левченко и его заместитель Ярослав Дыняк.
"Именно их усилиями выстроена коррупционная вертикаль, позволяющая полицейским зарабатывать на мобилизации", - отметил автор публикации.
Он рассказал о своеобразном поведении этих полицейских в начале СВО, о помогавших им родственниках, одноклассниках и других покровителях.
"Полицейские нашли настоящую золотую жилу — мобилизацию. Харьковчан им не особо жалко — Дыняк родом из Конотопа, Левченко — из Николаева. В денежную пирамиду встроены почти все патрульные,а те,кто не желал винтить людей,очень быстро оказывались на фронте в составе созданного Виктором Левченко сводного отряда "Робокопы".Желающих спорить почти не осталось, да и заработок заглушил в патрульных остатки совести.Основной же доход получают организаторы сего бизнеса, крышуя своих подчиненных", - сообщил автор публикации.
По его словам, цена свободы хорошо известна из материалов дела ранее задержанного начальника Лозовского ТЦК Артема Требесова,который был партнером Левченко.
"С каждого отпущенного за деньги харьковчанина Дыняк и Левченко получают свой процент, - отмечено в пубилкации. - Столкнувшись с ТЦК,не надо рассчитывать на помощь полиции — она вам не поможет. Или поможет. Дорого".
Тем временем Украинская правозащитница призвала убрать ТЦК с улиц
Больше новостей дня представлено в обзоре Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
