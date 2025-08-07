https://ukraina.ru/20250807/stalo-izvestno-kto-pomogaet-ttsk-busifitsirovat-kharkovchan-1066624848.html
Стало известно, кто помогает ТЦК бусифицировать харьковчан
В Харькове выстроена коррупционная вертикаль, позволяющая полицейским зарабатывать на насильственной мобилизации. Об этом 7 августа сообщает телеграм-канал M.A.R.T.corp.
2025-08-07T17:58
2025-08-07T17:58
2025-08-07T17:58
новости
харьков
украина
тцк
всу
мобилизация
мобилизация 2025
нацполиция
сво
новости сво сейчас
Большие потери на фронте и массовое дезертирство из ВСУ вынуждают киевский режим активнее искать новое пушечное мясо для армии. При этом Харьков стоит особняком в общем украинском контексте массовой насильственной мобилизации. По мнению автора публикации, "масштабы винтилова мужчин в первой столице Украины превышают на порядок средний показатель по стране". "Отличительной чертой Харькова является массовое участие полиции в отлове мужчин — если в других городах полицейские лишь сопровождают сотрудников ТЦК, и могут даже вступиться за избиваемых гражданских, то в Харькове патрульные сами ловят мужиков даже без участия людоловов: сами останавливают, сами ловят, сами доставляют в военкомат. Или не в военкомат — если есть деньги, чтобы откупиться", - сказано в публикации. Там также отмечено, что к вершине пирамиды обогащения на насильственной мобилизации причастны начальник управления патрульной полиции (УПП) Харьковской области Виктор Левченко и его заместитель Ярослав Дыняк."Именно их усилиями выстроена коррупционная вертикаль, позволяющая полицейским зарабатывать на мобилизации", - отметил автор публикации.Он рассказал о своеобразном поведении этих полицейских в начале СВО, о помогавших им родственниках, одноклассниках и других покровителях. "Полицейские нашли настоящую золотую жилу — мобилизацию. Харьковчан им не особо жалко — Дыняк родом из Конотопа, Левченко — из Николаева. В денежную пирамиду встроены почти все патрульные,а те,кто не желал винтить людей,очень быстро оказывались на фронте в составе созданного Виктором Левченко сводного отряда "Робокопы".Желающих спорить почти не осталось, да и заработок заглушил в патрульных остатки совести.Основной же доход получают организаторы сего бизнеса, крышуя своих подчиненных", - сообщил автор публикации. По его словам, цена свободы хорошо известна из материалов дела ранее задержанного начальника Лозовского ТЦК Артема Требесова,который был партнером Левченко."С каждого отпущенного за деньги харьковчанина Дыняк и Левченко получают свой процент, - отмечено в пубилкации. - Столкнувшись с ТЦК,не надо рассчитывать на помощь полиции — она вам не поможет. Или поможет. Дорого".Тем временем Украинская правозащитница призвала убрать ТЦК с улиц Больше новостей дня представлено в обзоре Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
харьков
украина
новости, харьков, украина, тцк, всу, мобилизация, мобилизация 2025, нацполиция, сво, новости сво сейчас, коррупция, вооруженные силы украины, военкомат, военком
Новости, Харьков, Украина, ТЦК, ВСУ, мобилизация, мобилизация 2025, Нацполиция, СВО, новости СВО сейчас, коррупция, Вооруженные силы Украины, военкомат, военком
