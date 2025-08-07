https://ukraina.ru/20250807/roman-nasonov-udary-po-dneprovskim-mostam-sorvut-lyubye-plany-vsu-1066562369.html

Роман Насонов: Удары по днепровским мостам сорвут любые планы ВСУ

Точечные удары по мостовым переправам через Днепр являются не тренировкой, а важной превентивной мерой, лишающей противника возможности планировать какие-либо наступательные действия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

"Это превентивная мера, чтобы противник не пошел ни на какие авантюры", – четко обозначил цель ударов Насонов. "При необходимости мы можем уничтожить любой мост. Точность наведения и боевая часть наших ракет с этим справится с первого попадания", — указал он.Эксперт подчеркнул, что российские военные прекрасно знают конструкцию этих объектов: "Мы же их вместе строили. Все знают, под какую опору каким количеством взрывчатки надо нанести удар".Отвечая на вопрос о возможной "генеральной репетиции", Насонов был категоричен: "'Генеральная репетиция' – это слишком слабенький термин. Мы демонстрируем реальные возможности"."Украина физически не сможет организовать переправу через Днепр, пока мы контролируем эти ключевые точки", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.О том, почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте — в интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.

новости, днепр, россия, херсон, украина.ру, мосты, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, ракетный удар, ракеты, спецоперация, новости сво сейчас, новости сво россия, эксперты, военный эксперт, аналитика