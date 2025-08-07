Роман Насонов: Удары по днепровским мостам сорвут любые планы ВСУ
Точечные удары по мостовым переправам через Днепр являются не тренировкой, а важной превентивной мерой, лишающей противника возможности планировать какие-либо наступательные действия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"Это превентивная мера, чтобы противник не пошел ни на какие авантюры", – четко обозначил цель ударов Насонов. "При необходимости мы можем уничтожить любой мост. Точность наведения и боевая часть наших ракет с этим справится с первого попадания", — указал он.
Эксперт подчеркнул, что российские военные прекрасно знают конструкцию этих объектов: "Мы же их вместе строили. Все знают, под какую опору каким количеством взрывчатки надо нанести удар".
Отвечая на вопрос о возможной "генеральной репетиции", Насонов был категоричен: "'Генеральная репетиция' – это слишком слабенький термин. Мы демонстрируем реальные возможности".
"Украина физически не сможет организовать переправу через Днепр, пока мы контролируем эти ключевые точки", – резюмировал собеседник издания.
