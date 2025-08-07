Роман Насонов: Удары по днепровским мостам сорвут любые планы ВСУ - 07.08.2025 Украина.ру
Роман Насонов: Удары по днепровским мостам сорвут любые планы ВСУ
Роман Насонов: Удары по днепровским мостам сорвут любые планы ВСУ - 07.08.2025 Украина.ру
Роман Насонов: Удары по днепровским мостам сорвут любые планы ВСУ
Точечные удары по мостовым переправам через Днепр являются не тренировкой, а важной превентивной мерой, лишающей противника возможности планировать какие-либо наступательные действия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-08-07T04:20
2025-08-07T04:20
"Это превентивная мера, чтобы противник не пошел ни на какие авантюры", – четко обозначил цель ударов Насонов. "При необходимости мы можем уничтожить любой мост. Точность наведения и боевая часть наших ракет с этим справится с первого попадания", — указал он.Эксперт подчеркнул, что российские военные прекрасно знают конструкцию этих объектов: "Мы же их вместе строили. Все знают, под какую опору каким количеством взрывчатки надо нанести удар".Отвечая на вопрос о возможной "генеральной репетиции", Насонов был категоричен: "'Генеральная репетиция' – это слишком слабенький термин. Мы демонстрируем реальные возможности"."Украина физически не сможет организовать переправу через Днепр, пока мы контролируем эти ключевые точки", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.О том, почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте — в интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
Роман Насонов: Удары по днепровским мостам сорвут любые планы ВСУ

04:20 07.08.2025
 
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
Точечные удары по мостовым переправам через Днепр являются не тренировкой, а важной превентивной мерой, лишающей противника возможности планировать какие-либо наступательные действия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"Это превентивная мера, чтобы противник не пошел ни на какие авантюры", – четко обозначил цель ударов Насонов. "При необходимости мы можем уничтожить любой мост. Точность наведения и боевая часть наших ракет с этим справится с первого попадания", — указал он.
Эксперт подчеркнул, что российские военные прекрасно знают конструкцию этих объектов: "Мы же их вместе строили. Все знают, под какую опору каким количеством взрывчатки надо нанести удар".
Отвечая на вопрос о возможной "генеральной репетиции", Насонов был категоричен: "'Генеральная репетиция' – это слишком слабенький термин. Мы демонстрируем реальные возможности".
"Украина физически не сможет организовать переправу через Днепр, пока мы контролируем эти ключевые точки", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.
О том, почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте — в интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
