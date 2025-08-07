"На фронт идут контрактники-добровольцы" – военный эксперт о моральном превосходстве бойцов ВС РФ
Морально-психологическое состояние российских военных и поток добровольцев на фронт создают принципиальное преимущество над противником, который вынужден воевать мобилизованными. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"У нас есть преимущество по моральному состоянию", – подчеркнул Насонов. "Скажем, в Виннице недавно был бунт гражданского населения против ТЦК, когда люди пытались отбить мужчин, которых поймали на улице и незаконно мобилизовали. Как Украина в таком состоянии сможет воевать? А у нас на фронт идут контрактники-добровольцы".
Эксперт отметил профессиональный подход к отбору добровольцев: "Да, не каждый доброволец может стать профессиональным бойцом. Поэтому командиры внимательно оценивают их предыдущее место работы, склад характера и навыки".
Насонов напомнил о принципиальной разнице в мотивации: "Нам не нужна была территория Украины. Нам своих земель хватает. Но на Украине, где всю жизнь жили русские люди, теперь все это запрещают. Мы не забираем чужое – мы возвращаем свое".
"Это создает принципиально разное качество армий", – резюмировал собеседник издания.
