"На фронт идут контрактники-добровольцы" – военный эксперт о моральном превосходстве бойцов ВС РФ - 07.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250807/na-front-idut-kontraktniki-dobrovoltsy--voennyy-ekspert-o-moralnom-prevoskhodstve-boytsov-vs-rf-1066564790.html
"На фронт идут контрактники-добровольцы" – военный эксперт о моральном превосходстве бойцов ВС РФ
"На фронт идут контрактники-добровольцы" – военный эксперт о моральном превосходстве бойцов ВС РФ - 07.08.2025 Украина.ру
"На фронт идут контрактники-добровольцы" – военный эксперт о моральном превосходстве бойцов ВС РФ
Морально-психологическое состояние российских военных и поток добровольцев на фронт создают принципиальное преимущество над противником, который вынужден воевать мобилизованными. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-08-07T06:40
2025-08-07T06:40
новости
украина
россия
винница
украина.ру
тцк
доброволец
мобилизация
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058501899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d52770b9d284f9b5e3f3618b8b779547.jpg
"У нас есть преимущество по моральному состоянию", – подчеркнул Насонов. "Скажем, в Виннице недавно был бунт гражданского населения против ТЦК, когда люди пытались отбить мужчин, которых поймали на улице и незаконно мобилизовали. Как Украина в таком состоянии сможет воевать? А у нас на фронт идут контрактники-добровольцы".Эксперт отметил профессиональный подход к отбору добровольцев: "Да, не каждый доброволец может стать профессиональным бойцом. Поэтому командиры внимательно оценивают их предыдущее место работы, склад характера и навыки".Насонов напомнил о принципиальной разнице в мотивации: "Нам не нужна была территория Украины. Нам своих земель хватает. Но на Украине, где всю жизнь жили русские люди, теперь все это запрещают. Мы не забираем чужое – мы возвращаем свое"."Это создает принципиально разное качество армий", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.О кризисе патриотического воспитания, миссии педагога, боевом пути, ранении и многом другом — в материале "Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину".
https://ukraina.ru/20250806/1066547859.html
украина
россия
винница
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058501899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87bd0df0f1b05a76a80752671420473b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, винница, украина.ру, тцк, доброволец, мобилизация, сво, дзен новости сво, новости сво россия, всу, вс рф, спецоперация, аналитика, украина аналитика, военный эксперт, главные новости
Новости, Украина, Россия, Винница, Украина.ру, ТЦК, доброволец, мобилизация, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация, Аналитика, Украина аналитика, военный эксперт, Главные новости

"На фронт идут контрактники-добровольцы" – военный эксперт о моральном превосходстве бойцов ВС РФ

06:40 07.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Морально-психологическое состояние российских военных и поток добровольцев на фронт создают принципиальное преимущество над противником, который вынужден воевать мобилизованными. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"У нас есть преимущество по моральному состоянию", – подчеркнул Насонов. "Скажем, в Виннице недавно был бунт гражданского населения против ТЦК, когда люди пытались отбить мужчин, которых поймали на улице и незаконно мобилизовали. Как Украина в таком состоянии сможет воевать? А у нас на фронт идут контрактники-добровольцы".
Эксперт отметил профессиональный подход к отбору добровольцев: "Да, не каждый доброволец может стать профессиональным бойцом. Поэтому командиры внимательно оценивают их предыдущее место работы, склад характера и навыки".
Насонов напомнил о принципиальной разнице в мотивации: "Нам не нужна была территория Украины. Нам своих земель хватает. Но на Украине, где всю жизнь жили русские люди, теперь все это запрещают. Мы не забираем чужое – мы возвращаем свое".
"Это создает принципиально разное качество армий", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.
О кризисе патриотического воспитания, миссии педагога, боевом пути, ранении и многом другом — в материале "Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину".
Владимир Сальдо интервью - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Вчера, 13:27
Владимир Сальдо: Россия не только вернет Херсон, но и освободит от оккупации мозги его жителейЧтобы начать полномасштабное вторжение на левый берег Днепра киевскому режиму нужны силы и средства. Средств у них много, потому что Украину продолжают вооружать натовские страны. А вот сил у них нет, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияВинницаУкраина.руТЦКдоброволецмобилизацияСВОдзен новости СВОновости СВО РоссияВСУВС РФСпецоперацияАналитикаУкраина аналитикавоенный экспертГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике
07:00Прорыв на Липцевском направлении: Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ в Казачьей Лопани
06:40"На фронт идут контрактники-добровольцы" – военный эксперт о моральном превосходстве бойцов ВС РФ
06:20Харьковский фронт: Алехин раскрыл, как ВС РФ усиливают наступление под Купянском и Волчанском
06:00"Поражаем на всю глубину тылы ВСУ": Роман Насонов рассказал о тактическом превосходстве России
05:40Мощный удар по Лозовой: полковник Алехин о разгроме ключевого логистического узла ВСУ
05:22Русофобия - это уже диагноз. Зачем и почему на Украине судят покойного Жириновского
05:20"Мы усилили Калининградскую область и подтянули С-400": эксперт про заявление Трампа об атомных подлодках
05:00Господствующая высота: Насонов раскрыл, почему Часов Яр станет ключевой точкой контроля Донбасса
04:40"Он дирижирует этим концертом": Данилов рассказал о роли Трампа в трансатлантических отношениях
04:20Роман Насонов: Удары по днепровским мостам сорвут любые планы ВСУ
04:16Приближается момент, когда придется отвечать. О чем уже не мечтают украинские нацисты и что их ждет
04:02ВС РФ отработали по объектам на Украине: сводка за ночь на 7 августа
04:00"Блеф и попытка нагрузить разведку": эксперт развеял миф о готовящемся украинском наступлении
03:30Трамп заявил журналистам, что они увидят «гораздо больше вторичных санкций»
03:18Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15
02:50В США задержан американский военный, подозреваемый в попытке передать России данные о танке Abrams
02:36В Новороссийске перекрыто движение в районе набережной, сохраняется угроза атаки БЭК
02:31Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
02:21Трамп прокомментировал переговоры с Путиным и возможную сделку по Украине
Лента новостейМолния