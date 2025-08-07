https://ukraina.ru/20250807/kakuyu-voynu-na-more-razvyazhet-britaniya-i-pochemu-tramp-mozhet-byt-luchshim-agentom-rossii--krapivnik-1066615779.html

Какую войну на море развяжет Британия и почему Трамп может быть лучшим агентом России — Крапивник

Какую войну на море развяжет Британия и почему Трамп может быть лучшим агентом России — Крапивник - 07.08.2025 Украина.ру

Какую войну на море развяжет Британия и почему Трамп может быть лучшим агентом России — Крапивник

Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал реальную опасность для Калининградской области со Украина.ру, 07.08.2025

2025-08-07T15:42

2025-08-07T15:42

2025-08-07T15:42

видео

британия

сша

калининград

станислав крапивник

дональд трамп

нато

ес

война

военная эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066615484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_061b07cab7638a6374c12bcb5fea7ea5.jpg

Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал реальную опасность для Калининградской области со стороны НАТО, а также рассказал о превентивной защите этого региона:00:29 - Новые угрозы на Балтике и потенциальная опасность для Калининграда; 06:37 - Можно ли отстоять Калининград без ядерного оружия? 08:53 - О проходе через Сувалкский коридор; 12:23 - Состав группировки НАТО для угрозы Калининграду и военное снабжение в этом городе; 18:36 - Подготовка диверсий со стороны спецслужб Британии; 23:23 - Превентивная защита Калининградской области; 27:01 - Санкции США против Индии и Китая.ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

британия

сша

калининград

балтийское море

прибалтика

украина

польша

кнр (китай)

индия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, британия, сша, калининград, станислав крапивник, дональд трамп, нато, ес, война, военная эскалация, сво, прогнозы сво, балтийское море, прибалтика, украина, польша, кнр (китай), флот, индия, военный эксперт, видео