Какую войну на море развяжет Британия и почему Трамп может быть лучшим агентом России — Крапивник
Какую войну на море развяжет Британия и почему Трамп может быть лучшим агентом России — Крапивник
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал реальную опасность для Калининградской области со
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал реальную опасность для Калининградской области со стороны НАТО, а также рассказал о превентивной защите этого региона:00:29 - Новые угрозы на Балтике и потенциальная опасность для Калининграда; 06:37 - Можно ли отстоять Калининград без ядерного оружия? 08:53 - О проходе через Сувалкский коридор; 12:23 - Состав группировки НАТО для угрозы Калининграду и военное снабжение в этом городе; 18:36 - Подготовка диверсий со стороны спецслужб Британии; 23:23 - Превентивная защита Калининградской области; 27:01 - Санкции США против Индии и Китая.ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
видео, британия, сша, калининград, станислав крапивник, дональд трамп, нато, ес, война, военная эскалация, сво, прогнозы сво, балтийское море, прибалтика, украина, польша, кнр (китай), флот, индия, военный эксперт, видео
Какую войну на море развяжет Британия и почему Трамп может быть лучшим агентом России — Крапивник

15:42 07.08.2025
 
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал реальную опасность для Калининградской области со стороны НАТО, а также рассказал о превентивной защите этого региона:
00:29 - Новые угрозы на Балтике и потенциальная опасность для Калининграда;
06:37 - Можно ли отстоять Калининград без ядерного оружия?
08:53 - О проходе через Сувалкский коридор;
12:23 - Состав группировки НАТО для угрозы Калининграду и военное снабжение в этом городе;
18:36 - Подготовка диверсий со стороны спецслужб Британии;
23:23 - Превентивная защита Калининградской области;
27:01 - Санкции США против Индии и Китая.
