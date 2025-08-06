Красноармейск на грани падения: военный эксперт о том, почему ВСУ теряют ключевой узел обороны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Ситуация под Красноармейском (Покровск) стремительно приближается к критической точке — командование ВСУ оказалось перед мучительным выбором. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
"Во-первых, уже есть видео с вокзала в Красноармейске, где украинские военнослужащие обсуждают свое положение, а на заднем фоне слышны звуки стрелкового боя. Во-вторых, противник сам жалуется, что взаимодействие между подразделениями внутри города не на самом высоком уровне", — констатирует эксперт.
Носков проводит параллель с боями за Дзержинск (Торецк): "Тогда шлейф поселков к востоку от города пал за неделю, потому что мы поймали противника на ротации. Одна бригада как раз уезжала под Часов Яр, а другая бригада вместо нее не успела занять позиции".
По словам аналитика, в Красноармейске сложились даже более благоприятные условия: "В Дзержинске противник отреагировал на наше наступление переброской "гвардии наступа" из числа мотивированных и подготовленных сотрудников МВД. Он создал локальный перевес в силах и надолго затруднил освобождение города".
По словам Носкова, противник нервничает от попыток ВС РФ охватить Красноармейск с севера и с юга. При этом перспективы наступления войск северо-восточнее города тоже пугают ВСУ.
"Киевский режим мечется, не понимая, куда будет нанесен следующий наш удар. Разом перебросить крупные силы в город противник не может, а впрыскивание мелких пополнений ему не помогает", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
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