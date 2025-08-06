https://ukraina.ru/20250806/krasnoarmeysk-na-grani-padeniya-voennyy-ekspert-o-tom-pochemu-vsu-teryayut-klyuchevoy-uzel-oborony-1066500783.html

Красноармейск на грани падения: военный эксперт о том, почему ВСУ теряют ключевой узел обороны

Красноармейск на грани падения: военный эксперт о том, почему ВСУ теряют ключевой узел обороны - 06.08.2025 Украина.ру

Красноармейск на грани падения: военный эксперт о том, почему ВСУ теряют ключевой узел обороны

Ситуация под Красноармейском (Покровск) стремительно приближается к критической точке — командование ВСУ оказалось перед мучительным выбором. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-08-06T07:00

2025-08-06T07:00

2025-08-06T07:00

новости

дзержинск (торецк)

часов яр

россия

вс рф

наступление

наступление вс рф

сво

прогнозы сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060304103_0:0:1059:597_1920x0_80_0_0_8242488158806924e800b5806eb9dcb7.jpg

Носков проводит параллель с боями за Дзержинск (Торецк): "Тогда шлейф поселков к востоку от города пал за неделю, потому что мы поймали противника на ротации. Одна бригада как раз уезжала под Часов Яр, а другая бригада вместо нее не успела занять позиции".По словам аналитика, в Красноармейске сложились даже более благоприятные условия: "В Дзержинске противник отреагировал на наше наступление переброской "гвардии наступа" из числа мотивированных и подготовленных сотрудников МВД. Он создал локальный перевес в силах и надолго затруднил освобождение города".По словам Носкова, противник нервничает от попыток ВС РФ охватить Красноармейск с севера и с юга. При этом перспективы наступления войск северо-восточнее города тоже пугают ВСУ."Киевский режим мечется, не понимая, куда будет нанесен следующий наш удар. Разом перебросить крупные силы в город противник не может, а впрыскивание мелких пополнений ему не помогает", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".

https://ukraina.ru/20250805/pokrovsk-okruzhen-voennyy-ekspert-obyasnil-pochemu-goroda-ne-stanet-vtorym-bakhmutom-dlya-vsu-1066452614.html

дзержинск (торецк)

часов яр

россия

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дзержинск (торецк), часов яр, россия, вс рф, наступление, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, покровск/красноармейск