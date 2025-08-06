"Черное море остаётся зоной наших интересов": Сергей Горбачев о будущем флота после передислокации
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкНачало морских учений по обороне Крыма
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
Передислокация части сил Черноморского флота не снизила его оперативные возможности, хотя и потребовала изменения стратегии применения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Отвечая на вопросы о текущем состоянии Черноморского флота, Горбачёв подчеркнул: "Серьёзный потенциал для высадки десанта имеет Черноморский флот. Хотя украинцы выставили около 400 морских мин только в северо-западной части Черного моря, это создаёт определённые сложности, но не является непреодолимым препятствием".
Эксперт пояснил изменения в тактике: "То, что можно было выполнить в феврале-марте 2022 года, сейчас сделать будет сложнее. Но флот адаптируется к новым условиям — мы видим активное использование ракетных комплексов берегового базирования и авиации".
Говоря о перспективах, Горбачёв отметил: "Черное море было и остаётся зоной наших стратегических интересов. Даже при изменении схемы базирования флот сохраняет контроль над ключевыми районами".
Особое внимание он уделил вопросам противоминной обороны: "Сегодня мы вынуждены уделять значительно больше внимания тралению. Это требует времени и специальных средств, но подобные задачи всегда входили в программу подготовки флота".
"Главное — сохранить боевое ядро и поддерживать готовность к реагированию на любые угрозы. И Черноморский флот с этой задачей справляется", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.
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