https://ukraina.ru/20250806/chernoe-more-ostatsya-zonoy-nashikh-interesov-sergey-gorbachev-o-buduschem-flota-posle-peredislokatsii-1066492098.html

"Черное море остаётся зоной наших интересов": Сергей Горбачев о будущем флота после передислокации

"Черное море остаётся зоной наших интересов": Сергей Горбачев о будущем флота после передислокации - 06.08.2025 Украина.ру

"Черное море остаётся зоной наших интересов": Сергей Горбачев о будущем флота после передислокации

Передислокация части сил Черноморского флота не снизила его оперативные возможности, хотя и потребовала изменения стратегии применения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2025-08-06T04:00

2025-08-06T04:00

2025-08-06T04:00

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Отвечая на вопросы о текущем состоянии Черноморского флота, Горбачёв подчеркнул: "Серьёзный потенциал для высадки десанта имеет Черноморский флот. Хотя украинцы выставили около 400 морских мин только в северо-западной части Черного моря, это создаёт определённые сложности, но не является непреодолимым препятствием".Эксперт пояснил изменения в тактике: "То, что можно было выполнить в феврале-марте 2022 года, сейчас сделать будет сложнее. Но флот адаптируется к новым условиям — мы видим активное использование ракетных комплексов берегового базирования и авиации".Особое внимание он уделил вопросам противоминной обороны: "Сегодня мы вынуждены уделять значительно больше внимания тралению. Это требует времени и специальных средств, но подобные задачи всегда входили в программу подготовки флота"."Главное — сохранить боевое ядро и поддерживать готовность к реагированию на любые угрозы. И Черноморский флот с этой задачей справляется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".

https://ukraina.ru/20250805/khronika-energeticheskoy-voyny--ssha-davyat-na-indiyu-a-malayziya--na-tenevoy-flot-1066468051.html

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