"Черное море остаётся зоной наших интересов": Сергей Горбачев о будущем флота после передислокации - 06.08.2025 Украина.ру
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"Черное море остаётся зоной наших интересов": Сергей Горбачев о будущем флота после передислокации
"Черное море остаётся зоной наших интересов": Сергей Горбачев о будущем флота после передислокации - 06.08.2025 Украина.ру
"Черное море остаётся зоной наших интересов": Сергей Горбачев о будущем флота после передислокации
Передислокация части сил Черноморского флота не снизила его оперативные возможности, хотя и потребовала изменения стратегии применения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2025-08-06T04:00
2025-08-06T04:00
новости
россия
севастополь
черное море
сергей горбачев
флот
черноморский флот
мины
корабли
авиация
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Отвечая на вопросы о текущем состоянии Черноморского флота, Горбачёв подчеркнул: "Серьёзный потенциал для высадки десанта имеет Черноморский флот. Хотя украинцы выставили около 400 морских мин только в северо-западной части Черного моря, это создаёт определённые сложности, но не является непреодолимым препятствием".Эксперт пояснил изменения в тактике: "То, что можно было выполнить в феврале-марте 2022 года, сейчас сделать будет сложнее. Но флот адаптируется к новым условиям — мы видим активное использование ракетных комплексов берегового базирования и авиации".Особое внимание он уделил вопросам противоминной обороны: "Сегодня мы вынуждены уделять значительно больше внимания тралению. Это требует времени и специальных средств, но подобные задачи всегда входили в программу подготовки флота"."Главное — сохранить боевое ядро и поддерживать готовность к реагированию на любые угрозы. И Черноморский флот с этой задачей справляется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".
https://ukraina.ru/20250805/khronika-energeticheskoy-voyny--ssha-davyat-na-indiyu-a-malayziya--na-tenevoy-flot-1066468051.html
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новости, россия, севастополь, черное море, сергей горбачев, флот, черноморский флот, мины, корабли, авиация, главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво россия
Новости, Россия, Севастополь, Черное море, Сергей Горбачев, флот, Черноморский флот, мины, корабли, авиация, Главные новости, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия

"Черное море остаётся зоной наших интересов": Сергей Горбачев о будущем флота после передислокации

04:00 06.08.2025
 
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкНачало морских учений по обороне Крыма
Начало морских учений по обороне Крыма
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Передислокация части сил Черноморского флота не снизила его оперативные возможности, хотя и потребовала изменения стратегии применения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Отвечая на вопросы о текущем состоянии Черноморского флота, Горбачёв подчеркнул: "Серьёзный потенциал для высадки десанта имеет Черноморский флот. Хотя украинцы выставили около 400 морских мин только в северо-западной части Черного моря, это создаёт определённые сложности, но не является непреодолимым препятствием".
Эксперт пояснил изменения в тактике: "То, что можно было выполнить в феврале-марте 2022 года, сейчас сделать будет сложнее. Но флот адаптируется к новым условиям — мы видим активное использование ракетных комплексов берегового базирования и авиации".
Говоря о перспективах, Горбачёв отметил: "Черное море было и остаётся зоной наших стратегических интересов. Даже при изменении схемы базирования флот сохраняет контроль над ключевыми районами".
Особое внимание он уделил вопросам противоминной обороны: "Сегодня мы вынуждены уделять значительно больше внимания тралению. Это требует времени и специальных средств, но подобные задачи всегда входили в программу подготовки флота".
"Главное — сохранить боевое ядро и поддерживать готовность к реагированию на любые угрозы. И Черноморский флот с этой задачей справляется", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".
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