https://ukraina.ru/20250804/ukraina-brosila-krupnye-sily-v-sumskuyu-oblast-voennyy-ekspert-rasskazal-o-novykh-planakh-vsu-1066290261.html

"Украина бросила крупные силы в Сумскую область": военный эксперт рассказал о новых планах ВСУ

"Украина бросила крупные силы в Сумскую область": военный эксперт рассказал о новых планах ВСУ - 04.08.2025 Украина.ру

"Украина бросила крупные силы в Сумскую область": военный эксперт рассказал о новых планах ВСУ

Ситуация на фронте свидетельствует о стратегических просчетах украинского командования, что создает благоприятные условия для российской армии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-08-04T05:00

2025-08-04T05:00

2025-08-04T05:00

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"Украина бросила крупные силы в Сумскую область и под Меловое (район Великого Бурлука). Крупное наступление Украины маловероятно", – констатировал эксперт. Он отметил, что ВСУ могут лишь временно отбивать отдельные населенные пункты, как это было в Торском.Поликарпов выделил перспективные направления: "У нас помимо освобождения Покровской агломерации есть шансы и на другие успехи. Выход на оперативный простор в Днепропетровской области. Освобождение Купянска... Если мы под Красным Лиманом дойдем до Дробышево, Лиман окажется в оперативном окружении".Историк подчеркнул стратегическое значение расширения линии фронта: "В нашу пользу работает увеличение линии фронта за счет Сумской области, которого добилась сама Украина по собственной же глупости"."Мы продолжим неспеша наступать то в одном, то в другом месте", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250801/porazheno-predpriyatie-v-balaklee-pozhary-v-beloy-tserkvi-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-ukraine-1066267894.html

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