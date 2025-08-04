Падение Часов Яра: военный эксперт Копылов о потерях ВСУ и последствиях для фронта - 04.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250804/padenie-chasov-yara-voennyy-ekspert-kopylov-o-poteryakh-vsu-i-posledstviyakh-dlya-fronta-1066422207.html
Падение Часов Яра: военный эксперт Копылов о потерях ВСУ и последствиях для фронта
Падение Часов Яра: военный эксперт Копылов о потерях ВСУ и последствиях для фронта - 04.08.2025 Украина.ру
Падение Часов Яра: военный эксперт Копылов о потерях ВСУ и последствиях для фронта
Освобождение Часов Яра российскими войсками стало закономерным итогом затяжных боев. Хотя город давно утратил стратегическое значение, Украина понесла колоссальные потери в попытках его удержать. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-08-04T13:35
2025-08-04T13:35
новости
украина
часов яр
россия
сво
прогнозы сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
первая мировая война
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0d/1056850419_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_d09ac3fed0894c2fe90442becc1471be.jpg
"Мы же знаем, что киевский режим не признает никаких отходов до тех пор, пока ситуация для его армии не оказывается на грани катастрофы", — отметил Копылов.Историк подчеркнул: "Повторюсь, Часов Яр — это типичное сражение в духе Первой мировой войны, когда больше года боев закончились формальным занятием населенного пункта"."Со временем мы узнаем, какие людские и материальные ресурсы потратила Украина на эту бессмысленную оборону", — добавил эксперт.Отвечая на вопрос о потерях ВСУ, Копылов сказал: "Это только те, кто попал под финальные эпизоды раздачи. За время всей кампании через Часов Яр прошло огромное количество соединений противника"."Мы вообще с осени 2023 года наблюдаем картину, когда один и тот же набор украинских бригад мотается по разным направлениям, выполняя функции пожарной команды и постепенно стачиваясь", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска".
https://ukraina.ru/20250804/tatyana-chita-vinnik-sozhgla-na-svo-legkie-lishilas-pochki-oskolki-v-tele-no-glavnoe---spasala-rebyat-1065349848.html
украина
часов яр
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0d/1056850419_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_e6f12199d65bc0c5d76ab6e8b99247d3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, часов яр, россия, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, первая мировая война, наступление, наступление вс рф, спецоперация, освобождение, главные новости
Новости, Украина, Часов Яр, Россия, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Первая мировая война, наступление, наступление ВС РФ, Спецоперация, освобождение, Главные новости

Падение Часов Яра: военный эксперт Копылов о потерях ВСУ и последствиях для фронта

13:35 04.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Освобождение Часов Яра российскими войсками стало закономерным итогом затяжных боев. Хотя город давно утратил стратегическое значение, Украина понесла колоссальные потери в попытках его удержать. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
"Мы же знаем, что киевский режим не признает никаких отходов до тех пор, пока ситуация для его армии не оказывается на грани катастрофы", — отметил Копылов.
Историк подчеркнул: "Повторюсь, Часов Яр — это типичное сражение в духе Первой мировой войны, когда больше года боев закончились формальным занятием населенного пункта".
"Со временем мы узнаем, какие людские и материальные ресурсы потратила Украина на эту бессмысленную оборону", — добавил эксперт.
Отвечая на вопрос о потерях ВСУ, Копылов сказал: "Это только те, кто попал под финальные эпизоды раздачи. За время всей кампании через Часов Яр прошло огромное количество соединений противника".
"Мы вообще с осени 2023 года наблюдаем картину, когда один и тот же набор украинских бригад мотается по разным направлениям, выполняя функции пожарной команды и постепенно стачиваясь", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска".
Татьяна Винник - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
13:33
Татьяна "Чита́" Винник: Сожгла на СВО легкие, лишилась почки, осколки в теле, но главное - спасала ребятВоенно-полевой врач Татьяна Винник (позывной "Чита́") рассказала изданию Украина.ру, почему на момент освобождения Мелитополя в 2022 году, будучи гражданкой Украины, она вместе с мужем пошла воевать за Россию
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЧасов ЯрРоссияСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасПервая мировая войнанаступлениенаступление ВС РФСпецоперацияосвобождениеГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31Почему в России так часто задерживают авиарейсы: Евсеев чётко и ясно ответил всем, кто паникует
14:21Войска российской группировки "Юг" наступают на Северск
14:15Евросоюз жёстко потребовал от Киева выполнить условия по реформам и БЭБ
14:10Население Украины дает вооруженный отпор людоловам
14:00Украинские супермаркеты маркируют продукцию сообщениями о военнопленных
13:46Село Новоселовка под Северском перешло под контроль ВС РФ
13:35Падение Часов Яра: военный эксперт Копылов о потерях ВСУ и последствиях для фронта
13:33Татьяна "Чита́" Винник: Сожгла на СВО легкие, лишилась почки, осколки в теле, но главное - спасала ребят
13:24Во Львове горит отель "Власта" с людьми
13:22Мать нового главкома ВВС Украины умерла под Белгородом
13:07Победитель в ядерной войне, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 августа
12:59Селу на Камчатке впервые в РФ присвоят звание за заслуги в спецоперации
12:43Путин сегодня встретится с главой ДНР и не исключает возможность встречи с Зеленским - Песков
12:40Корпорация развития Курской области может быть ликвидирована уже на этой неделе — Хинштейн
12:40ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ - Минобороны
12:39Кремль ценит усилия США по решению украинской проблемы – Песков
12:29Проект "Трамп" закрывается? Политолог о потере президентом США реальных полномочий
12:05Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в Мосгорсуд. Новости к 12.05
12:04"Шансы потеряны окончательно": во Львове признали неизбежность поражения Украины
12:00Обстановка на Северском направлении
Лента новостейМолния