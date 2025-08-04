Падение Часов Яра: военный эксперт Копылов о потерях ВСУ и последствиях для фронта
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Освобождение Часов Яра российскими войсками стало закономерным итогом затяжных боев. Хотя город давно утратил стратегическое значение, Украина понесла колоссальные потери в попытках его удержать. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
"Мы же знаем, что киевский режим не признает никаких отходов до тех пор, пока ситуация для его армии не оказывается на грани катастрофы", — отметил Копылов.
Историк подчеркнул: "Повторюсь, Часов Яр — это типичное сражение в духе Первой мировой войны, когда больше года боев закончились формальным занятием населенного пункта".
"Со временем мы узнаем, какие людские и материальные ресурсы потратила Украина на эту бессмысленную оборону", — добавил эксперт.
Отвечая на вопрос о потерях ВСУ, Копылов сказал: "Это только те, кто попал под финальные эпизоды раздачи. За время всей кампании через Часов Яр прошло огромное количество соединений противника".
"Мы вообще с осени 2023 года наблюдаем картину, когда один и тот же набор украинских бригад мотается по разным направлениям, выполняя функции пожарной команды и постепенно стачиваясь", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска".
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