Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов? - 01.08.2025 Украина.ру
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Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов?
Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов? - 01.08.2025 Украина.ру
Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов?
Отсутствие аэростатных систем на границе остается необъяснимым упущением в системе противовоздушной обороны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-08-01T05:40
2025-08-01T05:40
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Эксперт выразил недоумение по поводу неиспользования проверенного средства. "Раньше мне казалось, что для этого нам надо поставить вдоль всей бывшей российско-украинской границы аэростаты. Они не требуют высокого расхода энергии", — отметил Евсеев.Он перечислил преимущества такого решения: "Они висят на большой высоте. На них можно установить не только средства наблюдения, но и средства поражения. К тому же, они многосекционные. Их не так просто поразить".Однако реальность оказалась иной. "Не знаю, почему мы их не используем. Может быть, они недостаточно эффективные", — признал аналитик."Пока же ситуация выглядит так: когда нам удается что-то перехватить над границей, то потом противник начинает использовать данные космического наблюдения, чтобы обходить наши системы ПВО", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".
https://ukraina.ru/20250731/ksave-moro-vzyav-chasov-yar-rossiya-zastavit-vsu-bezhat-iz-slavyanska-kramatorska-i-pokrovska-1066235326.html
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новости, россия, владимир евсеев, дональд трамп, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, дзен новости сво, новости сво сейчас, война, война на украине, главные новости, защита, пво, украина.ру
Новости, Россия, Владимир Евсеев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война, война на Украине, Главные новости, защита, ПВО, Украина.ру

Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов?

05:40 01.08.2025
 
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дроны
FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
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Отсутствие аэростатных систем на границе остается необъяснимым упущением в системе противовоздушной обороны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт выразил недоумение по поводу неиспользования проверенного средства. "Раньше мне казалось, что для этого нам надо поставить вдоль всей бывшей российско-украинской границы аэростаты. Они не требуют высокого расхода энергии", — отметил Евсеев.
Он перечислил преимущества такого решения: "Они висят на большой высоте. На них можно установить не только средства наблюдения, но и средства поражения. К тому же, они многосекционные. Их не так просто поразить".
Однако реальность оказалась иной. "Не знаю, почему мы их не используем. Может быть, они недостаточно эффективные", — признал аналитик.
"Пока же ситуация выглядит так: когда нам удается что-то перехватить над границей, то потом противник начинает использовать данные космического наблюдения, чтобы обходить наши системы ПВО", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Вчера, 16:54
Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и ПокровскаЕсли бы командование ВСУ было реалистами, оно бы вспомнило, что сделал немецкий Генштаб в 1943 году после провала под Курском. Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова.
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Заголовок открываемого материала
06:55Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВО
06:20Точка невозврата: Норин спрогнозировал возможные сроки кризиса украинской армии
06:00"Никакой группировки в тылу нет": историк о том, почему Украина не сможет повторить прошлогодние атаки
05:49ВС РФ отработали по объектам на Украине: сводка за ночь на 1 августа
05:40Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов?
05:30"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России
05:25Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта
05:23"Отаман Залужный" предрекает войну до 2034 года и отказывается от "красных штанов" и другие цитаты
05:20Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте
05:00Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры
04:50"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны
04:40Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов
04:30Иконы в обмен на оружие: Украина готова расплачиваться своим культурным наследием за военную помощь
04:30Американская парадигма: Искусственный интеллект в США "убивает" IT-шников, их дети становятся рабочими
04:20Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев
04:14"Это всё враньё": как киевский режим скрывает преступления людоловов
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