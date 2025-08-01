https://ukraina.ru/20250801/ekspert-evseev-pochemu-rossiyskie-voyska-ne-ispolzuyut-aerostaty-dlya-zaschity-ot-dronov-1066256710.html

Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов?

Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов? - 01.08.2025 Украина.ру

Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов?

Отсутствие аэростатных систем на границе остается необъяснимым упущением в системе противовоздушной обороны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-08-01T05:40

2025-08-01T05:40

2025-08-01T05:40

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Эксперт выразил недоумение по поводу неиспользования проверенного средства. "Раньше мне казалось, что для этого нам надо поставить вдоль всей бывшей российско-украинской границы аэростаты. Они не требуют высокого расхода энергии", — отметил Евсеев.Он перечислил преимущества такого решения: "Они висят на большой высоте. На них можно установить не только средства наблюдения, но и средства поражения. К тому же, они многосекционные. Их не так просто поразить".Однако реальность оказалась иной. "Не знаю, почему мы их не используем. Может быть, они недостаточно эффективные", — признал аналитик."Пока же ситуация выглядит так: когда нам удается что-то перехватить над границей, то потом противник начинает использовать данные космического наблюдения, чтобы обходить наши системы ПВО", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".

https://ukraina.ru/20250731/ksave-moro-vzyav-chasov-yar-rossiya-zastavit-vsu-bezhat-iz-slavyanska-kramatorska-i-pokrovska-1066235326.html

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