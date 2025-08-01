Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов?
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дроны
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
Отсутствие аэростатных систем на границе остается необъяснимым упущением в системе противовоздушной обороны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт выразил недоумение по поводу неиспользования проверенного средства. "Раньше мне казалось, что для этого нам надо поставить вдоль всей бывшей российско-украинской границы аэростаты. Они не требуют высокого расхода энергии", — отметил Евсеев.
Он перечислил преимущества такого решения: "Они висят на большой высоте. На них можно установить не только средства наблюдения, но и средства поражения. К тому же, они многосекционные. Их не так просто поразить".
Однако реальность оказалась иной. "Не знаю, почему мы их не используем. Может быть, они недостаточно эффективные", — признал аналитик.
"Пока же ситуация выглядит так: когда нам удается что-то перехватить над границей, то потом противник начинает использовать данные космического наблюдения, чтобы обходить наши системы ПВО", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
О том, возможно ли крупное наступление ВСУ на "старые" регионы России — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман".
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