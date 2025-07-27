https://ukraina.ru/20250727/zelenskiy-nazval-datu-itogi-27-iyulya-1066034918.html
Зеленский назвал дату. Итоги 27 июля
Зеленский назвал дату. Итоги 27 июля - 27.07.2025 Украина.ру
Зеленский назвал дату. Итоги 27 июля
Владимир Зеленский сделал заявление по поводу встречи с президентом России Владимиром Путиным
2025-07-27T19:00
2025-07-27T19:00
2025-07-27T19:00
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Своё заявление Владимир Зеленский сделал днём 27 июля, рассказывая о переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Проинформировал об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа на наше предложение провести встречу на наивысшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", — заявил Зеленский.Накануне, 26 июля, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в комментарии NTV заявил, что Россия и Украина достигли "принципиальной договоренности" о проведении саммита с участием президента России Владимира Путина и Зеленского в Турции.Фидан уточнил, что вопросы о том, "как и на каких условиях должны встретиться лидеры", обсуждали российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле 23 июля."По мере того как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече", — отметил министр.Он выразил уверенность, что если обсуждения продолжатся, возможно "достижение промежуточного решения".Фидан также указал, что конфликт на Украине имеет "очень серьёзные региональные и глобальные последствия" и может перерасти в нечто гораздо более страшное, что может ещё сильнее расколоть мир."Это сложная и дорогостоящая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия", — добавил он.Примечательно, что за сутки до этого, 25 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Зеленским до конца августа вряд ли возможна. Так, Песков указал, что эта встреча должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать договорённости, которые предстоит выработать на экспертном уровне. Кроме того, подходы России и Украины к проектам меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны, и вряд ли их можно сблизить в одночасье, подчеркивал Песков."Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли. Потом здесь очень хорошо известна наша позиция. Наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне", — заявил он.Так он прокомментировал заявление главы украинской делегации на переговорах, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле сообщил, что украинская сторона предложила российской провести встречу лидеров до конца августа."Выслушав это предложение, Россия может чётко продемонстрировать свой конструктивный подход всем в мире, включая наших партнёров", — сказал Умеров во время брифинга.При этом глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский указывал, что встреча сама по себе ничего не даст."Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла" — указал Мединский 23 июля.Он привёл пример из истории."Я специально для господина Рютте (ранее генсек НАТО раскритиковал то, что Мединский на встрече перед предыдущим раундом переговоров в Стамбуле привёл историческую справку — Ред.) как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", — заявил Мединский журналистам.Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всём договориться."По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", — рассказал Мединский.Он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили.Более месяца тому назад сам Путин также прокомментировал встречу с Зеленским."Мы готовы встречаться. И я, кстати, сказал: я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да вопрос не в этом: если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский, – вопрос не в этом. Вопрос: кто будет подписывать документ? Послушайте, я ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить всё что угодно о легитимности действующих властей. Но нам же важна при решении серьёзных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая", — указал Путин 19 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств на ПМЭФ.При этом президент России подчеркнул, что встреча должна быть завершающим этапом переговоров."Нам всё равно, кто ведёт переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точка, подпись должна стоять легитимных властей, иначе, знаете, придёт следующий и выбросит это всё в помойку. Так же нельзя, мы же серьёзные вопросы решаем. Поэтому я не отказываюсь от этого – только должна быть проделана большая работа", — подчёркивал тогда Путин.Также президент России отдельно указывал, что готовой к переговорам должна быть не только Украина, но и её западные спонсоры и союзники. Последние должны подталкивать Украину не к борьбе до последнего украинца, а к договорённостям.О цене боевых действий для Украины — в статье Михаила Павлива "Нация, которую некуда хоронить".
https://ukraina.ru/20240727/1056517321.html
https://ukraina.ru/20250727/tramp-teryaet-terpenie-glavnoe-na-utro-27-iyulya-1066015082.html
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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, владимир путин, владимир мединский, нато, стамбул, украина, россия
Зеленский назвал дату. Итоги 27 июля
Владимир Зеленский сделал заявление по поводу встречи с президентом России Владимиром Путиным
Своё заявление Владимир Зеленский
сделал днём 27 июля, рассказывая о переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном
.
"Проинформировал об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа на наше предложение провести встречу на наивысшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", — заявил Зеленский.
Накануне, 26 июля, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
в комментарии NTV
заявил, что Россия и Украина достигли "принципиальной договоренности" о проведении саммита с участием президента России Владимира Путина
и Зеленского в Турции.
Фидан уточнил, что вопросы о том, "как и на каких условиях должны встретиться лидеры", обсуждали российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле 23 июля.
"По мере того как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече", — отметил министр.
Он выразил уверенность, что если обсуждения продолжатся, возможно "достижение промежуточного решения".
Фидан также указал, что конфликт на Украине имеет "очень серьёзные региональные и глобальные последствия" и может перерасти в нечто гораздо более страшное, что может ещё сильнее расколоть мир.
"Это сложная и дорогостоящая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия", — добавил он.
Примечательно, что за сутки до этого, 25 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что встреча Путина с Зеленским до конца августа вряд ли возможна. Так, Песков указал, что эта встреча должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать договорённости, которые предстоит выработать на экспертном уровне. Кроме того, подходы России и Украины к проектам меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны, и вряд ли их можно сблизить в одночасье, подчеркивал Песков.
"Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли. Потом здесь очень хорошо известна наша позиция. Наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне", — заявил он.
Так он прокомментировал заявление главы украинской делегации на переговорах, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле сообщил, что украинская сторона предложила российской провести встречу лидеров до конца августа.
"Выслушав это предложение, Россия может чётко продемонстрировать свой конструктивный подход всем в мире, включая наших партнёров", — сказал Умеров во время брифинга.
При этом глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский указывал, что встреча сама по себе ничего не даст.
"Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла" — указал Мединский 23 июля.
Он привёл пример из истории.
"Я специально для господина Рютте (ранее генсек НАТО раскритиковал то, что Мединский на встрече перед предыдущим раундом переговоров в Стамбуле привёл историческую справку — Ред.) как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", — заявил Мединский журналистам.
Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всём договориться.
"По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", — рассказал Мединский.
Он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили.
Более месяца тому назад сам Путин также прокомментировал встречу с Зеленским.
"Мы готовы встречаться. И я, кстати, сказал: я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да вопрос не в этом: если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский, – вопрос не в этом. Вопрос: кто будет подписывать документ? Послушайте, я ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить всё что угодно о легитимности действующих властей. Но нам же важна при решении серьёзных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая
", — указал
Путин 19 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств на ПМЭФ.
При этом президент России подчеркнул, что встреча должна быть завершающим этапом переговоров.
"Нам всё равно, кто ведёт переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точка, подпись должна стоять легитимных властей, иначе, знаете, придёт следующий и выбросит это всё в помойку. Так же нельзя, мы же серьёзные вопросы решаем. Поэтому я не отказываюсь от этого – только должна быть проделана большая работа", — подчёркивал тогда Путин.
Также президент России отдельно указывал, что готовой к переговорам должна быть не только Украина, но и её западные спонсоры и союзники. Последние должны подталкивать Украину не к борьбе до последнего украинца, а к договорённостям.
О цене боевых действий для Украины — в статье Михаила Павлива "Нация, которую некуда хоронить".